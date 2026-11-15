В РЖД курсирует вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором теперь можно выспаться без соседей

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Marussia Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

15 ноября 2026, 20:02

Как устроен вагон 1Б с одноместными купе на поезде Москва — Санкт-Петербург

Как устроен вагон 1Б с одноместными купе на поезде Москва — Санкт-Петербург

В РЖД курсирует вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором теперь можно выспаться без соседей

Как устроен вагон 1Б с одноместными купе на поезде Москва — Санкт-Петербург

В вагоне 1Б ночного «Экспресса» на маршруте Москва - Санкт-Петербург девять отдельных купе. Билет за 5000-6000 рублей включает горячий завтрак и дорожные принадлежности; пассажиру также доступен бизнес-зал. Поезд отправляется поздно вечером и прибывает утром.

В вагоне 1Б ночного «Экспресса» на маршруте Москва - Санкт-Петербург девять отдельных купе. Билет за 5000-6000 рублей включает горячий завтрак и дорожные принадлежности; пассажиру также доступен бизнес-зал. Поезд отправляется поздно вечером и прибывает утром.

Поздний выезд и утреннее прибытие — это формат, который позволяет провести ночь в пути и начать день уже непосредственно в другом городе. Для таких поездок на маршруте Москва — Санкт-Петербург предусмотрен вагон класса 1Б с купе, рассчитанными на одного пассажира.

В вагоне всего девять купе. Этот формат занимает промежуточное положение между обычным купе и СВ: пассажир получает полностью личное пространство, а билет, согласно описанию предложения, стоит дешевле СВ, рассчитанного на двоих. Внутри оборудовано широкое спальное место, которое днем трансформируется в кресло. Умывальник оснащен зеркалом, рядом предусмотрен шкаф для одежды. Верхней полки нет, поэтому пространство остается более свободным. Телевизор имеет разъемы для подключения гаджетов, вентиляция в купе индивидуальная.

Как указано в описании вагона, небольшое количество купе помогает сохранять тишину даже в часы пик и обходиться без очередей в туалет. Подробности об оборудовании вагона уже приводились в материале о вагоне 1Б.

Билет стоит 5000–6000 рублей. В стоимость включен горячий завтрак с выбором набора блюд. Пассажиру также доступен бизнес-зал на вокзале отправления. В купе предусмотрены гигиенические принадлежности и тапочки, набор дополняет фирменная шоколадка. Обычно подобные услуги связаны с более дорогими категориями поездок. Для сравнения: классическое СВ на этом направлении стоит от 10 000 рублей.

Сравнение со «Стрижом» показывает разницу в наборе услуг: там есть купе с душем, но завтрак не включен. «Красная стрела» и «Мегаполис» упоминаются как поезда, где одноместное размещение такого экономичного формата не предусмотрено. При этом стоит учитывать, что обновленные вагоны «Красной стрелы» сами по себе предлагают высокий уровень комфорта — увеличенные спальные места, отдельную душевую и расширенные купе, однако это иной ценовой и сервисный сегмент.

По мнению экспертов, подобные предложения пока не могут усилить конкуренцию между перевозчиками. В Европе и Азии этот формат давно востребован, тогда как в России он только набирает популярность. «Экспресс» отправляется поздним вечером и прибывает утром; остановок для высадки пассажиров поезда не делается.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие LED-лампы H7 выбрать вместо галогенок: итоги жесткого теста в Германии
Загадочная LADA New Model: АВТОВАЗ хочет выпустить еще один большой кроссовер
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Самара Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться