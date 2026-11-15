В РЖД курсирует вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором теперь можно выспаться без соседей

Как устроен вагон 1Б с одноместными купе на поезде Москва — Санкт-Петербург

В вагоне 1Б ночного «Экспресса» на маршруте Москва - Санкт-Петербург девять отдельных купе. Билет за 5000-6000 рублей включает горячий завтрак и дорожные принадлежности; пассажиру также доступен бизнес-зал. Поезд отправляется поздно вечером и прибывает утром.

В вагоне 1Б ночного «Экспресса» на маршруте Москва - Санкт-Петербург девять отдельных купе. Билет за 5000-6000 рублей включает горячий завтрак и дорожные принадлежности; пассажиру также доступен бизнес-зал. Поезд отправляется поздно вечером и прибывает утром.

Поздний выезд и утреннее прибытие — это формат, который позволяет провести ночь в пути и начать день уже непосредственно в другом городе. Для таких поездок на маршруте Москва — Санкт-Петербург предусмотрен вагон класса 1Б с купе, рассчитанными на одного пассажира.

В вагоне всего девять купе. Этот формат занимает промежуточное положение между обычным купе и СВ: пассажир получает полностью личное пространство, а билет, согласно описанию предложения, стоит дешевле СВ, рассчитанного на двоих. Внутри оборудовано широкое спальное место, которое днем трансформируется в кресло. Умывальник оснащен зеркалом, рядом предусмотрен шкаф для одежды. Верхней полки нет, поэтому пространство остается более свободным. Телевизор имеет разъемы для подключения гаджетов, вентиляция в купе индивидуальная.

Как указано в описании вагона, небольшое количество купе помогает сохранять тишину даже в часы пик и обходиться без очередей в туалет. Подробности об оборудовании вагона уже приводились в материале о вагоне 1Б.

Билет стоит 5000–6000 рублей. В стоимость включен горячий завтрак с выбором набора блюд. Пассажиру также доступен бизнес-зал на вокзале отправления. В купе предусмотрены гигиенические принадлежности и тапочки, набор дополняет фирменная шоколадка. Обычно подобные услуги связаны с более дорогими категориями поездок. Для сравнения: классическое СВ на этом направлении стоит от 10 000 рублей.

Сравнение со «Стрижом» показывает разницу в наборе услуг: там есть купе с душем, но завтрак не включен. «Красная стрела» и «Мегаполис» упоминаются как поезда, где одноместное размещение такого экономичного формата не предусмотрено. При этом стоит учитывать, что обновленные вагоны «Красной стрелы» сами по себе предлагают высокий уровень комфорта — увеличенные спальные места, отдельную душевую и расширенные купе, однако это иной ценовой и сервисный сегмент.

По мнению экспертов, подобные предложения пока не могут усилить конкуренцию между перевозчиками. В Европе и Азии этот формат давно востребован, тогда как в России он только набирает популярность. «Экспресс» отправляется поздним вечером и прибывает утром; остановок для высадки пассажиров поезда не делается.