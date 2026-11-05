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Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 09:53

В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий

В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий

Теперь больше не нужно выкупать купе целиком: в поездах «Экспресс» запустили вагоны для настоящего уединения

В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий

В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появился уникальный формат — одноместное купе без выкупа всего СВ. Пассажир получает просторный диван-кровать, шкаф с умывальником, горячий завтрак на выбор.

В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появился уникальный формат — одноместное купе без выкупа всего СВ. Пассажир получает просторный диван-кровать, шкаф с умывальником, горячий завтрак на выбор.

Тем, кто путешествует в одиночку, обычно приходится выбирать: либо платить за все купе целиком, либо мириться с соседями. В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом нашли компромисс — отдельное одноместное место, для которого не нужно выкупать все купе. Рассказываем, что входит в такую поездку, сколько она стоит и чем отличается от альтернатив.

На российских железных дорогах появился действительно необычный формат — вагон СВ, где каждое купе рассчитано только на одного пассажира. Это не рекламный трюк, а реальное решение для тех, кто ценит личное пространство и не хочет переплачивать за выкуп всего купе. Поезд № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом предлагает сервис, которого до сих пор на российских железных дорогах не было.

Вагон № 3 отличается не только планировкой, но и уровнем комфорта. В каждом купе — только одно спальное место, причем нижнее: верхняя полка убрана и не используется. Вместо стандартной двухъярусной кровати пассажир получает просторный диван, который трансформируется в кровать. Внутри есть шкаф с умывальником — особенно удобно для утренних процедур. В стоимость билета включены горячий завтрак, гигиенический набор, тапочки и даже фирменная шоколадка — детали, создающие ощущение заботы и премиального сервиса.

Перед отправлением официант уточняет вариант завтрака: каша, омлет или блинчики с сёмгой. К этому добавляются сырная или мясная нарезка, сок, йогурт, круассан, фрукты и чай. Все уже входит в цену билета, доплат не требуется. Обслуживание в вагоне напоминает ресторанный уровень: проводники вежливы, внимательны и готовы помочь по любому вопросу.

Есть и нюансы, о которых стоит знать заранее. В холодное время года вентиляционные отверстия иногда закрывают поролоном, чтобы избежать сквозняков, но при желании пассажир может легко убрать его и обеспечить приток свежего воздуха. Несмотря на умывальник в каждом купе, туалет остается общим, однако из-за небольшого числа пассажиров — до девяти человек в вагоне — очередей практически не бывает. Цена билета варьируется от пяти до шести тысяч рублей, что сопоставимо с обычным СВ, но при этом не нужно выкупать всёе купе целиком.

Для сравнения: в поезде «Стриж» между Москвой и Петербургом есть купе с душем и туалетом, но он приезжает слишком рано, а завтрак не предусмотрен. В «Красной стреле» и частном «Мегаполисе» одноместных купе нет вообще. Таким образом, «Экспресс» остаётся обычным поездом, где можно путешествовать в полном одиночестве, не переплачивая за комфорт и получая сервис, сравнимый с бизнес-классом.

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