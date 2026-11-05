Теперь больше не нужно выкупать купе целиком: в поездах «Экспресс» запустили вагоны для настоящего уединения

5 ноября 2026, 09:53
В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий
В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появился уникальный формат — одноместное купе без выкупа всего СВ. Пассажир получает просторный диван-кровать, шкаф с умывальником, горячий завтрак на выбор.
Тем, кто путешествует в одиночку, обычно приходится выбирать: либо платить за все купе целиком, либо мириться с соседями. В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом нашли компромисс — отдельное одноместное место, для которого не нужно выкупать все купе. Рассказываем, что входит в такую поездку, сколько она стоит и чем отличается от альтернатив.
На российских железных дорогах появился действительно необычный формат — вагон СВ, где каждое купе рассчитано только на одного пассажира. Это не рекламный трюк, а реальное решение для тех, кто ценит личное пространство и не хочет переплачивать за выкуп всего купе. Поезд № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом предлагает сервис, которого до сих пор на российских железных дорогах не было.
Вагон № 3 отличается не только планировкой, но и уровнем комфорта. В каждом купе — только одно спальное место, причем нижнее: верхняя полка убрана и не используется. Вместо стандартной двухъярусной кровати пассажир получает просторный диван, который трансформируется в кровать. Внутри есть шкаф с умывальником — особенно удобно для утренних процедур. В стоимость билета включены горячий завтрак, гигиенический набор, тапочки и даже фирменная шоколадка — детали, создающие ощущение заботы и премиального сервиса.
Перед отправлением официант уточняет вариант завтрака: каша, омлет или блинчики с сёмгой. К этому добавляются сырная или мясная нарезка, сок, йогурт, круассан, фрукты и чай. Все уже входит в цену билета, доплат не требуется. Обслуживание в вагоне напоминает ресторанный уровень: проводники вежливы, внимательны и готовы помочь по любому вопросу.
Есть и нюансы, о которых стоит знать заранее. В холодное время года вентиляционные отверстия иногда закрывают поролоном, чтобы избежать сквозняков, но при желании пассажир может легко убрать его и обеспечить приток свежего воздуха. Несмотря на умывальник в каждом купе, туалет остается общим, однако из-за небольшого числа пассажиров — до девяти человек в вагоне — очередей практически не бывает. Цена билета варьируется от пяти до шести тысяч рублей, что сопоставимо с обычным СВ, но при этом не нужно выкупать всёе купе целиком.
Для сравнения: в поезде «Стриж» между Москвой и Петербургом есть купе с душем и туалетом, но он приезжает слишком рано, а завтрак не предусмотрен. В «Красной стреле» и частном «Мегаполисе» одноместных купе нет вообще. Таким образом, «Экспресс» остаётся обычным поездом, где можно путешествовать в полном одиночестве, не переплачивая за комфорт и получая сервис, сравнимый с бизнес-классом.
Похожие материалы
-
05.11.2026, 21:40
Стук колес и подстаканники в обычной квартире: зачем пенсионер построил дома купе советского поезда
В квартире Рамазана Тусупбекова появилось купе с полками для сна и подлинными желлезнодорожными подстаканниками. Комнату собирали из деталей списанных вагонов при помощи бывших коллег. Для внуков это игровая, а для хозяина - часть железнодорожной жизни.Читать далее
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 15:28
QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу
Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.Читать далее
-
05.11.2026, 12:05
Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября
В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.Читать далее
-
05.11.2026, 11:53
Первый в России: как выглядит новый вагон габарита Т
Длина спальных мест в купейных вагонах РЖД теперь достигает двух метров: верхние полки выросли на 16 см, а нижние на 6. В каждом купе предусмотрены душевая и отдельная регулировка температуры.Читать далее
-
04.11.2026, 21:03
Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В вагоне №3 пассажир получает отдельное купе, а в стоимость билета входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Поездка обходится в 5-6 тысяч рублей, что дешевле классического СВ.Читать далее
-
04.11.2026, 20:09
Почему российские автодома уступают китайским в цене и выигрывают на бездорожье
Российские автодома нашли способ потеснить импорт — и дело не в цене. Главный козырь — «Соболь 4х4»: полный привод, просторный салон и доступные запчасти, которых нет у «паркетных» китайских кемперов. Читать далее
-
04.11.2026, 09:05
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
В России философия «вэн-лайф» только набирает популярность. В Европе спрос на самостоятельные автопутешествия стабильно высок. Растет выбор доступных кемперов, однако спрос на полноприводные автодома остается высоким. Прицепы становятся легче, а компактное надувное оборудование экономит место. Читать далее
Похожие материалы
-
05.11.2026, 21:40
Стук колес и подстаканники в обычной квартире: зачем пенсионер построил дома купе советского поезда
В квартире Рамазана Тусупбекова появилось купе с полками для сна и подлинными желлезнодорожными подстаканниками. Комнату собирали из деталей списанных вагонов при помощи бывших коллег. Для внуков это игровая, а для хозяина - часть железнодорожной жизни.Читать далее
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 15:28
QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу
Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.Читать далее
-
05.11.2026, 12:05
Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября
В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.Читать далее
-
05.11.2026, 11:53
Первый в России: как выглядит новый вагон габарита Т
Длина спальных мест в купейных вагонах РЖД теперь достигает двух метров: верхние полки выросли на 16 см, а нижние на 6. В каждом купе предусмотрены душевая и отдельная регулировка температуры.Читать далее
-
04.11.2026, 21:03
Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В вагоне №3 пассажир получает отдельное купе, а в стоимость билета входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Поездка обходится в 5-6 тысяч рублей, что дешевле классического СВ.Читать далее
-
04.11.2026, 20:09
Почему российские автодома уступают китайским в цене и выигрывают на бездорожье
Российские автодома нашли способ потеснить импорт — и дело не в цене. Главный козырь — «Соболь 4х4»: полный привод, просторный салон и доступные запчасти, которых нет у «паркетных» китайских кемперов. Читать далее
-
04.11.2026, 09:05
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
В России философия «вэн-лайф» только набирает популярность. В Европе спрос на самостоятельные автопутешествия стабильно высок. Растет выбор доступных кемперов, однако спрос на полноприводные автодома остается высоким. Прицепы становятся легче, а компактное надувное оборудование экономит место. Читать далее