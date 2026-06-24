Больше никаких соседей и верхних полок: как новый формат РЖД меняет правила игры

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 20:19

Одноместные купе РЖД: новый стандарт ночных поездов между Москвой и Петербургом

Одноместные купе РЖД: новый стандарт ночных поездов между Москвой и Петербургом

Больше никаких соседей и верхних полок: как новый формат РЖД меняет правила игры

Одноместные купе РЖД: новый стандарт ночных поездов между Москвой и Петербургом

На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе класса 1Б. Пассажирам предлагают индивидуальное пространство, завтрак и сервис, ранее доступный только в дорогих категориях. Это может изменить подход к ночным поездкам между городами.

На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе класса 1Б. Пассажирам предлагают индивидуальное пространство, завтрак и сервис, ранее доступный только в дорогих категориях. Это может изменить подход к ночным поездкам между городами.

Появление вагона с одноместными купе на маршруте Москва – Санкт-Петербург стало важным событием на рынке железнодорожных перевозок. Ранее пассажирам приходилось выбирать между стандартным купе на четверых и дорогим спальным вагоном. Новый формат класса 1Б предлагает индивидуальное пространство по цене традиционного купе, что сразу привлекает внимание как деловых, так и туристических пассажиров.

В каждом купе теперь нет верхних полок — вместо них установлена широкая кровать, которую можно трансформировать в кресло. Внутри — персональный умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, ТВ-панель с разъемами для зарядки гаджетов и отдельная система вентиляции. Такой набор опций обеспечивает не только приватность, но и избавляет от необходимости делить пространство с соседями или переживать за сохранность вещей.

Стоимость билета в новом вагоне начинается от 6 тысяч рублей — это дешевле, чем в традиционном купе, и заметно доступнее, чем спальные вагоны повышенной комфортности, где цены стартуют от 10 тысяч. В стоимость включены постельные принадлежности, горячий завтрак на выбор, доступ к комфортному залу ожидания перед отправкой, а также набор дорожных принадлежностей: косметика, мягкая обувь, шоколад. Ранее такой сервис был доступен только в самых дорогих категориях.

График движения поезда настроен под биоритмы: отправление поздним вечером, прибытие ранним утром, без промежуточных остановок. Даже в часы пик в вагоне царит тишина, а отсутствие соседей обеспечивает полную уединённость. Такой формат выбирают те, кто не хочет тратить время на дорогу до аэропорта и предпочитает просыпаться уже в центре города.

В отличие от «Стрижей», где есть душ, но нет завтрака, и поездов «Красная стрела» или «Мегаполис», в которых отсутствуют одноместные купе, класс 1Б сочетает изолированное пространство и питание. Это делает новый вагон конкурентом не только для авиации, но и для гостиниц: поезд превращается в своеобразный отель на колёсах.

Если опыт окажется успешным, аналогичные вагоны могут появиться и на других популярных направлениях, например, Москва – Казань или Санкт-Петербург – Адлер. Это способно изменить привычный облик ночных переездов между крупными городами, где раньше выбор был ограничен двумя крайностями.

Судя по текущей ситуации на рынке, если РЖД удастся сохранить высокий уровень сервиса и развивать парк таких вагонов, конкуренты будут вынуждены реагировать. Для пассажиров это означает возможность провести ночь в пути без лишнего стресса и без переплат за премиум. Новый формат может стать стандартом для ночных путешествий между крупными городами России, где комфорт и индивидуальность становятся всё более востребованными.

Ночные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом традиционно востребованы среди деловых пассажиров и туристов. Введение нового типа купе может стать ответом на растущий спрос на комфортные услуги и повысить доступность железнодорожных перевозок с учётом конкуренции с авиалиниями и отелями. Между тем, интерес к индивидуальным решениям в сфере транспорта растёт и в других сегментах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тульская область Иваново Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться