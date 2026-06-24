Больше никаких соседей и верхних полок: как новый формат РЖД меняет правила игры

Одноместные купе РЖД: новый стандарт ночных поездов между Москвой и Петербургом

На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе класса 1Б. Пассажирам предлагают индивидуальное пространство, завтрак и сервис, ранее доступный только в дорогих категориях. Это может изменить подход к ночным поездкам между городами.

На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе класса 1Б. Пассажирам предлагают индивидуальное пространство, завтрак и сервис, ранее доступный только в дорогих категориях. Это может изменить подход к ночным поездкам между городами.

Появление вагона с одноместными купе на маршруте Москва – Санкт-Петербург стало важным событием на рынке железнодорожных перевозок. Ранее пассажирам приходилось выбирать между стандартным купе на четверых и дорогим спальным вагоном. Новый формат класса 1Б предлагает индивидуальное пространство по цене традиционного купе, что сразу привлекает внимание как деловых, так и туристических пассажиров.

В каждом купе теперь нет верхних полок — вместо них установлена широкая кровать, которую можно трансформировать в кресло. Внутри — персональный умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, ТВ-панель с разъемами для зарядки гаджетов и отдельная система вентиляции. Такой набор опций обеспечивает не только приватность, но и избавляет от необходимости делить пространство с соседями или переживать за сохранность вещей.

Стоимость билета в новом вагоне начинается от 6 тысяч рублей — это дешевле, чем в традиционном купе, и заметно доступнее, чем спальные вагоны повышенной комфортности, где цены стартуют от 10 тысяч. В стоимость включены постельные принадлежности, горячий завтрак на выбор, доступ к комфортному залу ожидания перед отправкой, а также набор дорожных принадлежностей: косметика, мягкая обувь, шоколад. Ранее такой сервис был доступен только в самых дорогих категориях.

График движения поезда настроен под биоритмы: отправление поздним вечером, прибытие ранним утром, без промежуточных остановок. Даже в часы пик в вагоне царит тишина, а отсутствие соседей обеспечивает полную уединённость. Такой формат выбирают те, кто не хочет тратить время на дорогу до аэропорта и предпочитает просыпаться уже в центре города.

В отличие от «Стрижей», где есть душ, но нет завтрака, и поездов «Красная стрела» или «Мегаполис», в которых отсутствуют одноместные купе, класс 1Б сочетает изолированное пространство и питание. Это делает новый вагон конкурентом не только для авиации, но и для гостиниц: поезд превращается в своеобразный отель на колёсах.

Если опыт окажется успешным, аналогичные вагоны могут появиться и на других популярных направлениях, например, Москва – Казань или Санкт-Петербург – Адлер. Это способно изменить привычный облик ночных переездов между крупными городами, где раньше выбор был ограничен двумя крайностями.

Судя по текущей ситуации на рынке, если РЖД удастся сохранить высокий уровень сервиса и развивать парк таких вагонов, конкуренты будут вынуждены реагировать. Для пассажиров это означает возможность провести ночь в пути без лишнего стресса и без переплат за премиум. Новый формат может стать стандартом для ночных путешествий между крупными городами России, где комфорт и индивидуальность становятся всё более востребованными.

Ночные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом традиционно востребованы среди деловых пассажиров и туристов. Введение нового типа купе может стать ответом на растущий спрос на комфортные услуги и повысить доступность железнодорожных перевозок с учётом конкуренции с авиалиниями и отелями. Между тем, интерес к индивидуальным решениям в сфере транспорта растёт и в других сегментах.