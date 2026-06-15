Приватность и сервис по цене ниже СВ - как изменился ночной экспресс на главном маршруте

15 июня 2026, 20:34
Одноместные купе с завтраком: новый формат ночных поездов между Москвой и Петербургом
Одноместные купе с завтраком: новый формат ночных поездов между Москвой и Петербургом
На маршруте Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе, где включены завтрак, расширенный сервис и доступ в бизнес-зал. Это решение может изменить стандарт ночных поездок и сделать комфорт доступнее для широкой аудитории.
На железнодорожном маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон, который может изменить представление о ночных поездках. Теперь пассажирам доступен новый формат — одноместные купе с включённым завтраком и расширенным сервисом, причём стоимость билета почти вдвое ниже привычного СВ.
В составе «Экспресса» № 3/4 введён вагон 1Б класса, где каждое купе рассчитано только на одного человека. Здесь нет верхних полок; вместо них — широкое спальное место, которое легко трансформируется в кресло. В каждом купе установлены умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъёмами для гаджетов и индивидуальная система вентиляции. Такой набор опций позволяет не только выспаться без соседей, но и не переживать за личные вещи или очереди в общий туалет.
Стоимость билета в новом купе составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое дешевле классического СВ, где цены стартуют от 10 000 рублей. В цену включены: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Ранее подобный сервис был доступен только в премиальных категориях, теперь же он становится массовым предложением.
Маршрут «Экспресса» № 3/4 организован так, чтобы пассажир мог выспаться максимально качественно: отправление поздно вечером, прибытие под утро, без остановок для высадки. Это особенно удобно для тех, кто ценит тишину и хочет проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание.
Пассажиры отмечают, что атмосфера в вагоне остаётся спокойной даже в часы пик, а отсутствие очередей в туалет и соседей в купе обеспечивает конфиденциальность и комфорт. Для сравнения: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместные купе. Новый вагон занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив индивидуальное пространство и включённое питание.
Судя по имеющимся данным, запуск вагона с одноместными купе отражает современные требования к комфорту и приватности. Если эксперимент окажется успешным, подобные вагоны могут появиться и на других популярных направлениях — например, между Москвой и Казанью или Санкт-Петербургом и Адлером. В России ночные поезда между крупными городами традиционно востребованы, но до сих пор выбор между стандартными купе и СВ был ограничен. Новый формат может стать компромиссным решением для тех, кто ценит личное пространство, но не готов переплачивать за люкс.
В последние годы спрос на индивидуальные решения в транспорте стабильно растёт, а новые стандарты сервиса способны усилить конкуренцию не только с авиаперелётами, но и с гостиницами, предлагающими ночлег в пути. Если РЖД сохранит уровень сервиса, массовое внедрение новых форматов ночных поездок может сделать железнодорожные путешествия более удобными и привлекательными для широкой аудитории.
В России ночные поезда между крупными городами остаются одним из самых востребованных видов транспорта. Введение вагонов 1Б класса с одноместными купе может указывать на тенденцию к персонализации услуг и повышению стандартов комфорта. Такой подход позволяет не только повысить привлекательность железнодорожных перевозок, но и задать ориентир для других транспортных компаний.
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