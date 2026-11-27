27 ноября 2026, 07:04
Новый вагон РЖД с одноместными купе: комфорт, завтрак, а цена как у купе
Новый вагон РЖД с одноместными купе: комфорт, завтрак, а цена как у купе
В поезде № 3/4 «Экспресс» пассажир может ехать в отдельном одноместном купе без выкупа всего купе. Билет стоит от 5 до 6 тысяч рублей; в билет включен заавтрак и дорожный набор.
Появление вагона с одноместными купе на маршруте Москва – Санкт-Петербург стало важным событием в сфере железнодорожных перевозок. Раньше пассажирам нужно было выбирать между тесными купе на четверых или спальным вагоном с повышенным комфортом. Теперь появился промежуточный вариант: индивидуальное пространство по цене обычного купейного билета.
В новом вагоне класса 1Б полностью отказались от верхних полок. Вместо них — широкая кровать, которую можно легко трансформировать в кресло. В каждом купе есть персональный умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, ТВ-панель с разъемами для гаджетов и отдельная система вентиляции. Благодаря этому пассажир получает не только приватность, но и возможность не беспокоиться о сохранности вещей или очередях в общий санузел.
Стоимость поездки в таком купе составляет от 6 тысяч рублей, что соответствует цене обычного купе, но заметно дешевле спального вагона повышенной комфортности, где цены начинаются от 10 тысяч. В стоимость включены не только постельные принадлежности, но и горячий завтрак на выбор, доступ к комфортному залу ожидания перед отправкой, а также набор дорожных принадлежностей: косметика, мягкая обувь, шоколад. Ранее такой сервис был доступен только для самых дорогих тарифов.
График движения поезда настроен под биоритмы: отправление поздним вечером, прибытие ранним утром, без промежуточных остановок. Даже в часы пик в вагоне тишина, а отсутствие соседей обеспечивает полную уединённость. Такой формат выбирают те, кто не хочет тратить время на дорогу до аэропорта и предпочитает проснуться уже в центре города.
Новый вагон занял нишу между стандартным купе и роскошным спальным вагоном. В «Стриже» есть душ, но нет завтрака; «Красная стрела» и «Мегаполис» вовсе не предлагают одноместных купе. Класс 1Б сочетает изолированное пространство и питание, что делает его конкурентом не только для авиации, но и для гостиниц: поезд превращается в своеобразный отель на колёсах.
Если опыт окажется успешным, аналогичные вагоны могут появиться и на других направлениях, например, Москва – Казань или Санкт-Петербург – Адлер. Это способно изменить привычный облик ночных поездок между крупными городами, где раньше выбор был ограничен двумя крайностями.
Ночные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом традиционно востребованы у деловых пассажиров и туристов. Введение новой формы купе может стать ответом на растущий спрос на комфортные услуги и повысить доступность железнодорожных перевозок на фоне конкуренции с авиалиниями и отелями. Судя по состоянию рынка, аналогичные решения могут изменить стиль поездок уже в ближайшие годы.
Интерес к индивидуальным решениям в транспорте растёт, и если РЖД удастся сохранить высокий уровень сервиса и расширить парк таких вагонов, конкуренты будут вынуждены реагировать. Пассажиры же получают возможность провести ночь в пути без лишнего стресса и без переплаты за премиум.
В перспективе развитие подобного формата может затронуть не только географию маршрутов, но и саму культуру ночных путешествий: если одноместные купе станут привычной опцией, пассажиры начнут воспринимать поезд не как компромисс между самолётом и гостиницей, а как самостоятельный способ передвижения с собственным уровнем сервиса.
Для РЖД это означает необходимость тиражировать не только подвижной состав, но и сопутствующую инфраструктуру — от залов ожидания до логистики завтраков, — чтобы сохранить обещанное качество при масштабировании. Конкуренция с авиакомпаниями в таком сценарии сместится из плоскости цены в плоскость удобства: пассажиру будет важно не просто долететь или доехать, а с какой степенью комфорта и предсказуемости он проведет ночь. Если же опыт окажется успешным, именно ночные поезда с индивидуальными купе могут стать тем сегментом, где железная дорога вернет себе часть пассажиров, которых в последние годы перетянула авиация.
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