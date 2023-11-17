Одну из главных автомобильных конференций года посвятят Китаю

Ранее мы писали Крупные российские дилеры отказываются от параллельного импорта Сразу два крупных дилерских холдинга объявили о прекращении поставок новых автомобилей премиальных европейских ... Читать далее

С введением санкций российские компании начали искать новых партнеров, взгляды большинства обратились в сторону Китая. На конференции DealerUp 2.3 эксперты отрасли расскажут о последних тенденциях в продажах новых и подержанных автомобилей, об особенностях сервисного обслуживания, а также о новых трендах в маркетинге, страховании и автокредовании. Красной нитью через все выступления пройдет тема отношений с Поднебесной. Но этим спикеры не ограничатся. Перед каждой секцией будет озвучена актуальная статистика по отрасли.

Конференция DealerUp 2.3 откроется 21 ноября в 10.00 на территории исторической фабрики «Красный Октябрь» в Москве. Вход по приглашениям. Гостей ждет уютная атмосфера, ценный нетворкинг, приятные сюрпризы и масса полезных знаний. По традиции за ходом мероприятия можно будет бесплатно наблюдать онлайн, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте и следить за обновлениями.

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