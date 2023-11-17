Одну из главных автомобильных конференций года посвятят Китаю
Фото: пресс-служба «Автомаркетолога»
Конференция DealerUp 2.3 откроется 21 ноября в 10.00 на территории исторической фабрики «Красный Октябрь» в Москве. Вход по приглашениям. Гостей ждет уютная атмосфера, ценный нетворкинг, приятные сюрпризы и масса полезных знаний. По традиции за ходом мероприятия можно будет бесплатно наблюдать онлайн, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте и следить за обновлениями.
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На автозаводе «Чеченавто» сейчас налажена сборка популярных отечественных легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческих ГАЗелей Next. В ближайшее время к ним присоединятся более серьезные машины.Читать далее
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Цены на новые автомобили постоянно растут. Машина вновь превращается в роскошь из средства передвижения. Не имея возможности купить новый автомобиль, люди пытаются всеми силами продлить жизнь старому. Набирают популярность услуги детейлинг-центров. В последнее время модным стало заказывать криогенный бластинг.Читать далее
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17.11.2023, 13:03
Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
17.11.2023, 08:05
Представлен Subaru Forester нового поколения с дизайном 10-летней давности
На международном автосалоне в Лос-Анджелесе компания Subaru представила кроссовер Forester шестого поколения. Дизайн новинки многих неприятно удивил. Спереди он похож на Toyota RAV4, замаскированный под «пятый» Explorer 2010 года, сзади – на «третий» Mitsubishi Outlander образца 2012 года.Читать далее
-
17.11.2023, 07:26
В Чечне будут собирать боевые УАЗы
На автозаводе «Чеченавто» сейчас налажена сборка популярных отечественных легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческих ГАЗелей Next. В ближайшее время к ним присоединятся более серьезные машины.Читать далее
-
17.11.2023, 06:55
Граница России на замке: Финляндия закрыла 4 пограничных пункта, на очереди – Эстония
В ночь на субботу, 18 ноября, Финляндия закрывает четыре пункта пересечения границы в южной части страны, въехать на которые можно было из Ленинградской области и Карелии. А российские власти объявили о скором закрытии МАПП «Ивангород».Читать далее
-
16.11.2023, 17:36
Российские автомобилисты все чаще заказывают криогенный бластинг: что это такое?
Цены на новые автомобили постоянно растут. Машина вновь превращается в роскошь из средства передвижения. Не имея возможности купить новый автомобиль, люди пытаются всеми силами продлить жизнь старому. Набирают популярность услуги детейлинг-центров. В последнее время модным стало заказывать криогенный бластинг.Читать далее
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