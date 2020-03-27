Odyssey и Passport вновь возвели «Хонду» на пьедестал «семейных» ценностей
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Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Автопроизводитель же, судя по всему, ничуть не удивился. А все потому, что Odyssey, например, празднует победу ни много ни мало десятый раз подряд. Причем, как отмечается, свою первую награду «хондовский» минивэн получил в год основания премии U.S. News & World Report.
А вот за Honda Passport текущего модельного года есть повод порадоваться. Автомобиль впервые попал в список соискателей премии в секторе «семейных 5-местных SUV», и сразу такой успех.
В релизе компании Honda отмечается, что за 9 минувших лет, то есть с момента появления номинации «Лучший автомобиль для семьи», те или иные модели марки становились призерами 28 раз. Получается, что Honda на сегодняшний день является самой «оскароносной» маркой в «семейном кругу».
Ни та, ни другая модель Honda в России, увы, не продается. На зарубежных рынках стоимость машин выглядит следующим образом: кроссовер Passport - от 32 000 долларов (комплектация Sport) до 44 000 долларов (Elite), минивэн Odyssey - от 31 000 долларов (LX) до 47 500 долларов (Elite).
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