Квартира на колесах с парящей кроватью Lippert и MagLock: как устроен автодом Ravizza Odyssey Lite

1 июня 2026, 20:46
Odyssey Lite: роскошный дом на колесах с душем-спа и продуманным хранением
Odyssey Lite: роскошный дом на колесах с душем-спа и продуманным хранением
В 2026 году на рынке появилась лимитированная версия Odyssey Lite - легкий и компактный кемпер на базе Mercedes Sprinter, созданный Lucas Ravizza и Rogue Vehicle Company. В нем сочетаются премиальные материалы, инновационная планировка и автономность для путешествий без компромиссов.
В 2026 году рынок домов на колесах пополнился необычным игроком — лимитированной серией Odyssey Lite, разработанной Ravizza Luxury Vans совместно с Rogue Vehicle Company. Этот проект сразу привлекает внимание сочетанием легкости, компактности и уровня комфорта, который обычно ассоциируется с дорожными квартирами, а не с мобильными домами.
Odyssey Lite базируется на шасси Mercedes Sprinter 144" и отличается от предшественника не только расширенными габаритами, но и продуманной эргономикой. Внутри удалось совместить полноценную зону отдыха, кухню, душ-спа и множество вариантов хранения, не теряя ощущения простора. Такой подход позволяет использовать фургон как для длительных путешествий, так и для повседневной жизни.
Главная конструктивная особенность Odyssey Lite — уникальная планировка с проходным душем, который одновременно соединяет и разделяет кабину водителя и жилую часть. Душ выполнен с использованием деревянной плитки, кастомного поддона из Corian и экономичного душевого гарнитура. Внутри предусмотрено место для туалета, а две раздвижные двери обеспечивают конфиденциальность и удобство.
Кухонная зона разделена на два блока: «мокрая» — с глубокой мойкой, выдвижным миксером и микроволновкой с пониженным аэрогрилем, и кулинарная — с индукционной плитой, холодильником с морозильной камерой и выдвижной полкой для специй. Все шкафы оснащены системой MagLock, предотвращающей открывание во время движения, встроенной подсветкой и качественной фурнитурой, обеспечивающей премиальный уровень отделки.
Для хранения вещей предусмотрены шкафы, а также выдвижные ящики, включая отдельный отсек для влажной уборки с розеткой и трехуровневой панелью. Зона отдыха и столовая расположены на подиуме, куда добавлен еще один внутренний ящик для хранения на открытом воздухе. Две скамьи с поворотными столами трансформируются в обеденную зону на четверых, а основная кровать автоматически поднимается и опускается благодаря системе Lippert.
В числе технических решений — солнечные батареи мощностью 400 Вт, аккумуляторная батарея емкостью 10 кВт·ч, система обогрева AquaHot и 48-вольтовый кондиционер на крыше. Запас воды — 140 литров чистой и 83 литра серой, что позволяет автономно путешествовать несколько дней. Все системы управляются через интегрированный блок EcoFlow.
Стоимость Odyssey Lite начинается от 235 000 долларов, что делает его предложением для тех, кто ценит не только мобильность, но и максимальный комфорт. Важное замечание: модель допускает индивидуальный подход по требованию владельца, а ограниченная серия обеспечивает эксклюзивность. На фоне растущего интереса к автономным путешествиям и поиску премиальных решений Odyssey Lite выглядит как ответ на запросы требовательных автопутешественников. Для российского рынка подобные проекты могут стать ориентиром в развитии сегмента домов на колесах — сочетание автономии, качества и дизайна становится все более востребованным.
Внешний вид и атмосфера Odyssey Lite приближены скорее к дорогим апартаментам, чем к классическим жилым помещениям. Подобный подход уже встречался в других премиальных проектах, например, в скандинавском доме на колесах Aurora Nook, который также сочетает минимализм и высокий уровень комфорта — подробнее о нем можно узнать в соответствующем материале о скандинавском подходе к глэмпингу .
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