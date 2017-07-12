Официально представлена предсерийная версия Aston Martin Valkyrie
Гиперкар получил два спортивных сиденья, параметры которых будут соответствовать индивидуальным особенностям каждого покупателя. Вся необходимая водителю информация будет отображаться на трех дисплеях, установленных в салоне.
Инженеры снабдили Valkyrie 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, мощность которого равна 1000 л.с. Оставшиеся 130 «лошадей» будут сгенерированы электрическим агрегатом, который работает в тандеме с системой рекуперации кинетической энергии, созданной с применением технологий болидов Формулы-1. Также автомобиль будет укомплектован сверхлегкими хорватскими аккумуляторами фирмы Rimac.
Вес автомобиля не превысит 1030 кг. Таким образом, отношение мощности к массе превысит одну лошадиную силу на один килограмм. Максимальная скорость новинки составит 402 км/ч.
В данный момент автомобиль готов на 95%, заявляет производитель. Заключительный этап работы связан с улучшением показателей аэродинамики гиперкара. Всего к выпуску запланировано 150 дорожных экземпляров и 25 трековых моделей.
Комплектации и технические характеристики
|Aston Martin Virage Volante
|Год выпуска, с
|2011
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/2+2
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Мощность, л.с./ об/мин
|497/6500
|Объем двигателя
|5935
|Тип трансмисии
|Автоматическая 6-ступенчатая
|Привод
|На задние колеса
|Топливо
|Бензин А-98
|Все характеристики
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное