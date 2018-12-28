28 декабря 2018, 09:58

Оформлен первый электронный паспорт на импортный автомобиль

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В России начали оформлять электронные паспорта на импортируемые машины. Российский офис Porsche первым ввез автомобиль с ЭПТС. Им стал мощный кроссовер Porsche Cayenne Turbo.
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Оформлен первый электронный паспорт на импортный автомобиль Porsche Cayenne
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Mazda Sollers начала поэтапный переход на оформление электронных паспортов транспортных средств. Компания ...
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В середине декабря первые электронные ПТС получили автомобили российского производства. Компания Mazda Sollers оформила несколько ЭПТС на седаны Mazda6 и кроссоверы Mazda CX-9, собранные во Владивостоке. Сейчас стало известно, что процедуру успешно прошел первый ввезенный в Россию автомобиль зарубежного производства.

Первой ласточкой стал спортивный Porsche Cayenne Turbo мощностью 550 л.с. Автомобиль прошел всю цепочку: от таможенного оформления до регистрации в ГИБДД. В ближайшем будущем ООО «Порше Русланд» может полностью перейти на оформление электронных паспортов на все ввозимые в страну автомобили. 

Импортеры автомобилей, как и автопроизводители, самостоятельно выбирают стратегию перехода на ЭПТС. Напомним, электронные паспорта транспортных средств станут обязательными для всех новых автомобилей с 1 ноября 2019 года. До этого времени в России действует переходный период. При этом нет необходимости обменивать выданные ранее бумажные ПТС на электронные документы. 

В числе преимуществ ЭПТС: создание полной электронной базы данных, возможность проверить чистоту истории каждого автомобиля, дополнительная защита от мошенников, а также удобство для самих автовладельцев, поскольку одной «бумажкой», которая может потеряться в домашнем архиве станет меньше.

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Отзывы по теме
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В Сыктывкаре сотрудник ГИБДД подарил своей возлюбленной Porsche Cayenne.
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cisco89
Тюнинг для взрослых
тоже считаю, что возрас тюнингу авто не помеха. кто вообще вам такое мнение навязал?)
buble
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Оформлен первый электронный паспорт на импортный автомобиль
{{material_125280}}В середине декабря первые электронные ПТС получили автомобили российского производства. Компания Mazda Sollers оформила несколько ЭПТС на седаны Mazda6 и кроссоверы Mazda CX-9, собранные во Владивостоке. Сейчас стало известно, что процедуру успешно прошел первый ввезенный в Россию автомобиль зарубежного производства.Первой ласточкой стал спортивный Porsche Cayenne Turbo мощностью 550 л.с. Автомобиль прошел всю цепочку: от таможенного оформления до регистрации в ГИБДД. В ближайшем будущем ООО «Порше Русланд» может полностью перейти на оформление электронных паспортов на все ввозимые в страну автомобили. Импортеры автомобилей, как и автопроизводители, самостоятельно выбирают стратегию перехода на ЭПТС. Напомним, электронные паспорта транспортных средств станут обязательными для всех новых автомобилей с 1 ноября 2019 года. До этого времени в России действует переходный период. При этом нет необходимости обменивать выданные ранее бумажные ПТС на электронные документы. В числе преимуществ ЭПТС: создание полной электронной базы данных, возможность проверить чистоту истории каждого автомобиля, дополнительная защита от мошенников, а также удобство для самих автовладельцев, поскольку одной «бумажкой», которая может потеряться в домашнем архиве станет меньше.
2018-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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