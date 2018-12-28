28 декабря 2018, 09:58
Оформлен первый электронный паспорт на импортный автомобиль
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В России начали оформлять электронные паспорта на импортируемые машины. Российский офис Porsche первым ввез автомобиль с ЭПТС. Им стал мощный кроссовер Porsche Cayenne Turbo.
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Первой ласточкой стал спортивный Porsche Cayenne Turbo мощностью 550 л.с. Автомобиль прошел всю цепочку: от таможенного оформления до регистрации в ГИБДД. В ближайшем будущем ООО «Порше Русланд» может полностью перейти на оформление электронных паспортов на все ввозимые в страну автомобили.
Импортеры автомобилей, как и автопроизводители, самостоятельно выбирают стратегию перехода на ЭПТС. Напомним, электронные паспорта транспортных средств станут обязательными для всех новых автомобилей с 1 ноября 2019 года. До этого времени в России действует переходный период. При этом нет необходимости обменивать выданные ранее бумажные ПТС на электронные документы.
В числе преимуществ ЭПТС: создание полной электронной базы данных, возможность проверить чистоту истории каждого автомобиля, дополнительная защита от мошенников, а также удобство для самих автовладельцев, поскольку одной «бумажкой», которая может потеряться в домашнем архиве станет меньше.
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