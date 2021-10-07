Огненная авария на Нюрбургринге: один погиб, пятеро в больнице
Фото: carscoops.com
В понедельник Нюрбургринг забрал еще одну жизнь. По словам очевидцев, все началось с того, что из радиатора Porsche 911 GT3 потекла охлаждающая жидкость. Спорткар съехал на обочину и вызвал помощь. Через некоторое время к нему подъехал эвакуатор. Разлитая на асфальте жидкость привела к тому, что автомобили были вынуждены сбрасывать скорость и объезжать эвакуатор. В образовавшейся неразберихе к месту происшествия подлетела на огромной скорости красная Mazda MX-5. Водитель не успел сориентироваться, автомобиль врезался в эвакуатор и мгновенно загорелся. Сила удара была такова, что эвакуатор буквально подкинуло в воздух, а Mazda практически полностью оказалась зажата под ним.
Водители других машин тут же кинулись тушить пламя, но водитель «Мазды» погиб на месте. Кроме него в аварии серьезно пострадали водители еще пяти автомобилей, а двое получили легкие травмы.
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