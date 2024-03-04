Огненное ДТП с двумя грузовиками перекрыло движение по трассе в Челябинской области

Ранее мы писали Под Саратовом в столкновении двух вазовских легковушек погибли шесть человек В ночь на среду, 28 февраля, в Лысогорском районе Саратовской области произошла серьезная авария с участием ... Читать далее

Трагедия произошла на 1667-ом километре автодороги М-5 Москва – Челябинск в Саткинском районе Челябинской области. Столкнулись два грузовых автомобиля, после чего оба они загорелись. По данным регионального управления ГИБДД, один водитель скончался на месте происшествия.

Движение по данному участку трассы оказалось полностью заблокировано. Сотрудники ГИБДД организовали для легкового транспорта объезд через деревню Первуху и город Юрюзань. Позднее движение по трассе возобновили в реверсивном режиме. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, устраняя последствия аварии. Полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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