Огненное обрушение эстакады стало причиной транспортного коллапса в США

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Федеральная трасса I-95 соединяет 15 штатов, столичный округ Колумбия и упирается на севере в границу с Канадой. Общая протяженность магистрали, пролегающей по Восточному побережью США, составляет более 3 000 километров. Каждый день по ней проезжают по 160 000 автомобилей. Теперь движение по ее отрезку в Филадельфии, протяженностью несколько километров, полностью перекрыто.

Грузовики, легковушки и автобусы вынуждены отправляться в объезд, создавая огромные пробки на других дорогах. Местные власти утверждают, что на восстановление разрушенной эстакады уйдет несколько месяцев.

Как сообщает CNN, огненное ДТП произошло под эстакадой в минувшее воcкресенье, около половины седьмого утра. Водитель автоцистеры съехал с полосы и врезался в опору. Тяжелый грузовик перевернулся и загорелся. Стальная конструкция обрушилась, не выдержав огромной температуры. Более суток спустя, разбирая завалы, пожарные обнаружили останки водителя. По счастливой случайности, никто из других автомобилистов не пострадал.

Фото: nbcphiladelphia.com / Nathaniel Moody

За рулем бензовоза сидел Натаниэль Муди. Родные и близкие называют его опытным водителем. На протяжении нескольких лет он развозил топливо по местным заправкам по одному и тому же маршруту. Пока никто не понимает, что могло стать причиной трагедии.

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