Огненный ад на дорогах Турции: водители рискуют жизнью, но едут
Второе видео снято рядом с городом Манавгат. Владелец ресторана Мурат Актан с друзьями повез горячие обеды пожарным, борющимся с огнем в окрестных лесах. Раздав еду пожарным, они повернули назад, но обнаружили, что дорога впереди их машины заблокирована сплошной стеной огня. Пламя быстро приближалось к автомобилю, а на капот и крышу сыпались искры. Каким-то чудом мужчинам удалось выбраться из огненной ловушки и благополучно вернуться домой.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в качестве основной причины пожаров, охвативших курортный регион страны, сейчас рассматривает версия о серии поджогов. Несколько злоумышленников уже схвачены, взбешенные жители требуют выдать их на самосуд.
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