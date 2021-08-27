27 августа 2021, 08:45
Огненный взрыв на М-11: камера показала, все произошло из-за лопнувшего колеса (видео)
Накануне движение платной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург вновь было парализовано из крупной аварии. Тяжелая фура Mercedes-Benz с грузом винограда сгорела дотла. Момент аварии записала дорожная камера.
Дарья Климова Фото: Фонтанка.ру
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Вечером в понедельник, 2 августа, движение по платной трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург» было полностью ...Читать далее
Инцидент произошел утром 26 августа на 554-м километре трассы в Чудовском районе Новгородской области. Грузовик полностью сгорел, но его молодой водитель не пострадал. После взрыва кабина оторвалась от объятого пламенем прицепа, что и спасло ему жизнь.
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