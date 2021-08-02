Огнетушитель для автомобиля в 2021 году: как выбрать. И какой штраф за его отсутствие
110km.ru рассказывает, какой огнетушитель должен быть в автомобиле, как его выбрать и какой штраф за его отсутствие.
Каким должен быть огнетушитель для автомобиля
Согласно требованиям Роспожнадзора и МЧС, огнетушитель для автомобиля должен:
- соответствовать ГОСТам Р51057-2001, НПБ 155-2002;
- иметь объем 2 литра для легковушек или 5 литров для грузовиков;
- быть массой 2 кг для легковых и 5 кг для грузовых авто;
- иметь действующий срок годности;
- иметь маркировку, включая инструкцию по применению;
- иметь информацию о типе тушащей смеси (порошковая либо углекислотная);
- быть исправным и пригодным к эксплуатации.
При прохождении техосмотра автомобилем огнетушитель будет также подвергнут проверке, и если он окажется неисправным, авто проверку не пройдет.
На предмет исправности проверят:
- защитное покрытие огнетушителя;
- его гибкий шланг;
- внутрибалонное давление;
- вес огнетушителя;
- исправность распылителя;
- наличие пломбы на устройстве;
- работу манометра и показатели давления;
После проверки огнетушителя для автомобиля в 2021 году в его паспорт будет поставлена отметка, а само устройство занесут в учетный журнал. Также огнетушитель зарядят, если он того требует, или утилизируют, если он не исправен.
Какой огнетушитель для автомобиля выбрать
Для применения в автомобиле рекомендуют пользоваться порошковыми или углекислотными огнетушителями.
Порошковые огнетушители тушат возгорание пенной смесью – огнетушащим порошком. Они отлично справляются с любыми пожарами, не дают ему разгореться вторично и доступны по цене. Однако порошок тяжело отмывается с поверхностей и загрязняет все вокруг.
Углекислотные огнетушители создаются на диоксиде углерода (СО2), мощная струя которого сбивает пламя и понижает температуру очага. После такого огнетушителя не потребуется отмывать авто, однако диоксидом можно отравиться, обжечься об раструб, и сильный газовый поток способен вырвать прибор из рук при тушении возгорания.
Кроме того, вес углекислотных огнетушителей больше, чем у порошковых, как и их стоимость. Оба типа огнетушителей требуют перезаправки. Углекислотному она потребуется раз в 5 лет, а порошковому – раз в полтора года.
Цена огнетушителя для автомобиля
Купить порошковый огнетушитель для автомобиля в 2021 году можно за 500–800 рублей. Углекислотные огнетушители вдвое дороже – по 700–2000 рублей.
Цена переподзарядки баллона ненамного дешевле, поэтому, если началось поражение баллона коррозией или имеются иные повреждения, лучше купите новый огнетушитель.
Какие требования предъявлять к огнетушителю для автомобиля
Покупая огнетушитель, следует проверить:
- его документацию и сертификаты, запросив их у продавца;
- его параметры, которые должны подходить вашему авто;
- на наличие следов коррозии, царапин, вмятин, иных повреждений, пломбы;
- эксплуатационные сроки;
- исправность индикатора давления;
- наличие инструкции по применению.
Разместите огнетушитель в кабине машины, обеспечив к нему легкий доступ. Водители любят класть его в багажник, однако это неправильно. В критической ситуации вы можете до него не добраться.
Как использовать огнетушитель
Чтобы потушить возгорание:
- сорвите пломбу на устройстве;
- выдерните чеку;
- направьте раструбом на возгорание и нажмите на рычаг.
Наибольшей эффективностью обладает первый залп, он отлично справляется с возгоранием.
Какой штраф за отсутствующий огнетушитель
За отсутствие огнетушителя водитель заплатит 500 рублей штрафа или получит предупреждение. Наказание назначается по статье 12.5 КоАП. Эти санкции подлежат льготной оплате в 20-дневный срок с момента, как вынесли постановление.
Наказание мягкое, но настоятельно рекомендуем следить за исправностью и наличием огнетушителя в вашем авто. Если его не окажется под рукой в нужный момент, или он не сработает, последствия будут плачевными.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 250 000 РВАЗ (Lada) 2104 2012 в Москве
- 7 798 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 2 700 000 РVolkswagen Touareg 2014 в Москве
- 275 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 798 000 РSkoda Octavia 2011 в Москве
- 1 450 000 РMercedes C-класс 2014 в Москве
- 279 000 РMitsubishi Colt 2006 в Москве
- 4 290 000 РLand Rover Range Rover Velar 2017 в Москве
- 477 777 РKIA Sorento 2005 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий