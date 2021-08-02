Огнетушитель для автомобиля в 2021 году: как выбрать. И какой штраф за его отсутствие

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

18+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Adler Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Fisker Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep JMC KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes Mercury MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Scion Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tatra Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ZX ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
2 августа 2021, 16:00

Огнетушитель для автомобиля в 2021 году: как выбрать. И какой штраф за его отсутствие

Авто может загореться, если попадет в ДТП или замкнет его электропроводка. Пока на место прибудут пожарные, пламя уничтожит машину. Поэтому важно иметь огнетушитель для автомобиля, чтобы потушить возгорание на начальной стадии.
Фото: arthrottle.com

110km.ru рассказывает, какой огнетушитель должен быть в автомобиле, как его выбрать и какой штраф за его отсутствие.

Каким должен быть огнетушитель для автомобиля

Согласно требованиям Роспожнадзора и МЧС, огнетушитель для автомобиля должен:

  1. соответствовать ГОСТам Р51057-2001, НПБ 155-2002;
  2. иметь объем 2 литра для легковушек или 5 литров для грузовиков;
  3. быть массой 2 кг для легковых и 5 кг для грузовых авто;
  4. иметь действующий срок годности;
  5. иметь маркировку, включая инструкцию по применению;
  6. иметь информацию о типе тушащей смеси (порошковая либо углекислотная);
  7. быть исправным и пригодным к эксплуатации.

При прохождении техосмотра автомобилем огнетушитель будет также подвергнут проверке, и если он окажется неисправным, авто проверку не пройдет.

На предмет исправности проверят:

  1. защитное покрытие огнетушителя;
  2. его гибкий шланг;
  3. внутрибалонное давление;
  4. вес огнетушителя;
  5. исправность распылителя;
  6. наличие пломбы на устройстве;
  7. работу манометра и показатели давления;

После проверки огнетушителя для автомобиля в 2021 году в его паспорт будет поставлена отметка, а само устройство занесут в учетный журнал. Также огнетушитель зарядят, если он того требует, или утилизируют, если он не исправен.

Какой огнетушитель для автомобиля выбрать

Для применения в автомобиле рекомендуют пользоваться порошковыми или углекислотными огнетушителями.

Порошковые огнетушители тушат возгорание пенной смесью – огнетушащим порошком. Они отлично справляются с любыми пожарами, не дают ему разгореться вторично и доступны по цене. Однако порошок тяжело отмывается с поверхностей и загрязняет все вокруг.

Углекислотные огнетушители создаются на диоксиде углерода (СО2), мощная струя которого сбивает пламя и понижает температуру очага. После такого огнетушителя не потребуется отмывать авто, однако диоксидом можно отравиться, обжечься об раструб, и сильный газовый поток способен вырвать прибор из рук при тушении возгорания.

Кроме того, вес углекислотных огнетушителей больше, чем у порошковых, как и их стоимость. Оба типа огнетушителей требуют перезаправки. Углекислотному она потребуется раз в 5 лет, а порошковому – раз в полтора года.

Цена огнетушителя для автомобиля

Купить порошковый огнетушитель для автомобиля в 2021 году можно за 500–800 рублей. Углекислотные огнетушители вдвое дороже – по 700–2000 рублей.

Цена переподзарядки баллона ненамного дешевле, поэтому, если началось поражение баллона коррозией или имеются иные повреждения, лучше купите новый огнетушитель.

Какие требования предъявлять к огнетушителю для автомобиля

Покупая огнетушитель, следует проверить:

  1. его документацию и сертификаты, запросив их у продавца;
  2. его параметры, которые должны подходить вашему авто;
  3. на наличие следов коррозии, царапин, вмятин, иных повреждений, пломбы;
  4. эксплуатационные сроки;
  5. исправность индикатора давления;
  6. наличие инструкции по применению.

Разместите огнетушитель в кабине машины, обеспечив к нему легкий доступ. Водители любят класть его в багажник, однако это неправильно. В критической ситуации вы можете до него не добраться.

Как использовать огнетушитель

Чтобы потушить возгорание:

  1. сорвите пломбу на устройстве;
  2. выдерните чеку;
  3. направьте раструбом на возгорание и нажмите на рычаг.

Наибольшей эффективностью обладает первый залп, он отлично справляется с возгоранием.

 

Какой штраф за отсутствующий огнетушитель

За отсутствие огнетушителя водитель заплатит 500 рублей штрафа или получит предупреждение. Наказание назначается по статье 12.5 КоАП. Эти санкции подлежат льготной оплате в 20-дневный срок с момента, как вынесли постановление.

Наказание мягкое, но настоятельно рекомендуем следить за исправностью и наличием огнетушителя в вашем авто. Если его не окажется под рукой в нужный момент, или он не сработает, последствия будут плачевными.

Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Огнетушитель для автомобиля в 2021 году: как выбрать. И какой штраф за его отсутствие
Топ-10 страховых компаний по оформлению ОСАГО
10 великих автомобильных брендов прошлого и причины их ухода
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 8 и еще 33 модели
E
Toyota Camry и еще 38 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астрахань Пермь Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться