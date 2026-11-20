Где по закону в машине должны лежать огнетушитель и аптечка

При пожаре важна скорость доступа к баллону. Технический регламент требует держать его под рукой. Если изготовитель предусмотрел крепление, огнетушитель фиксируют именно там. Где разместить его и аптечку?

При пожаре важна скорость доступа к баллону. Технический регламент требует держать его под рукой. Если изготовитель предусмотрел крепление, огнетушитель фиксируют именно там. Где разместить его и аптечку?

При резком торможении незакрепленный баллон может покатиться по багажнику и удариться о стенку. Удар способен нарушить его герметичность. А если огнетушитель лежит под передним креслом так плотно, что для извлечения приходится двигать сиденье, в экстренной ситуации на это уйдет дополнительное время. При аварии или резком торможении свободно лежащий баллон превращается в тяжелый предмет. Для фиксации нужен автомобильный кронштейн с фиксатором или ремнем, установленный на прочном элементе кузова. Крепление не должно перекрывать педали или мешать регулировке сиденья. Нельзя размещать его у ремня безопасности или в зоне раскрытия подушек.

Конкретное место для баллона ПДД не устанавливают. Как сообщает njcar.ru, требования изложены в пункте 11.4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»: водитель должен иметь возможность быстро достать огнетушитель. Поэтому место выбирают с учетом конструкции автомобиля и удобства доступа. Это может быть багажник или пространство под передним сиденьем, если баллон там можно надежно закрепить. Универсального места для всех автомобилей нет. Огнетушитель в багажнике должен оставаться доступным даже при полной загрузке, его нельзя закрывать сумками или чемоданами. Под сиденьем баллон размещают только при жесткой фиксации и так, чтобы он не оказался у педалей или салазок кресла.

У некоторых машин место для оборудования предусмотрел изготовитель. Заводские крепления чаще встречаются в багажнике, но есть они не у всех моделей. Если производитель отвел штатное место для огнетушителя или аптечки, пункт 11.5 того же регламента требует закреплять предметы именно там. Перекладывать их в другое место в таком случае не следует. Крепление должно надежно удерживать предмет и не мешать его быстрому извлечению. Само устройство не должно ограничивать управление автомобилем; такую рекомендацию по пожарной безопасности обеспечивает МЧС России.

Если штатного крепления нет, баллон все равно важно зафиксировать. Рассчитывать на дорожную сумку, которая лежит рядом, не стоит: в повороте она сдвинется, и огнетушитель покатится следом. При торможении он может удариться о стенку багажника. Аптечка легче, поэтому с ее размещением обычно меньше сложностей. Для автомобиля подходит многоцелевой порошковый огнетушитель класса ABC. Он рассчитан на возгорания твердых материалов и горючих жидкостей. Им можно тушить и электрооборудование. МЧС также советует регулярно проверять срок годности и соответствие фактической массы баллона маркировке. Не размещайте его возле источников нагрева или острых предметов. После любого применения огнетушитель следует заменить или перезарядить.

Водитель также обязан возить знак аварийной остановки. Для аптечки и знака удобно заранее оставить свободное место у края багажника. Тогда при необходимости достать бинт или выставить знак не придется выгружать чемоданы на обочину.