Ограбление века: 100 млн долларов за 27 минут

Бронированный грузовик перевозил ювелирные изделия с Международной выставки драгоценных камней и ювелирных изделий в Сан-Матео, что к югу от Сан-Франциско. Он направлялся в конференц-центр Пасадены. Внешне фургон ничем не отличался от обычного грузовика. Единственное, что могло навести наблюдателя на мысль о стоимости груза – двое вооруженных охранников. Следователи полагают, что преступников было несколько, они заранее знали маршрут автомобиля и следили за ним.

В два часа ночи, отъехав от Сан-Франциско на расстояние порядка 500 километров, фургон свернул с шоссе и остановился на парковке для грузовиков. Оба охранника вышли размяться. В это время злоумышленники умудрились проникнуть в бронированный кузов и вынести порядка 30 контейнеров, в каждом из которых находились драгоценности на сумму от 5 до 10 млн долларов: золотые изделия, бриллианты, рубины, изумруды и множество роскошных дизайнерских часов, в том числе Rolex. Дело заняло 27 минут. Воры остались незамеченными, но не успели вынести все контейнеры.

Фото: pxhere.com

В общей сложности пострадали 18 компаний-участников выставки. Большинство из них вряд ли смогут оправиться от такой громадной потери. Общая страховая сумма всего груза не превышала 10 млн долларов. Это обычное дело для небольших ювелирных мастерских, которым не потянуть полную страховку.

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