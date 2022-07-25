Ограбление века: 100 млн долларов за 27 минут
В два часа ночи, отъехав от Сан-Франциско на расстояние порядка 500 километров, фургон свернул с шоссе и остановился на парковке для грузовиков. Оба охранника вышли размяться. В это время злоумышленники умудрились проникнуть в бронированный кузов и вынести порядка 30 контейнеров, в каждом из которых находились драгоценности на сумму от 5 до 10 млн долларов: золотые изделия, бриллианты, рубины, изумруды и множество роскошных дизайнерских часов, в том числе Rolex. Дело заняло 27 минут. Воры остались незамеченными, но не успели вынести все контейнеры.
В общей сложности пострадали 18 компаний-участников выставки. Большинство из них вряд ли смогут оправиться от такой громадной потери. Общая страховая сумма всего груза не превышала 10 млн долларов. Это обычное дело для небольших ювелирных мастерских, которым не потянуть полную страховку.
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22.07.2022, 10:03
Маленькие брат с сестрой угнали от скуки автомобиль родителей и проехали 200 километров
Родители ушли на работу, а 12-летний мальчик остался дома с младшей сестрой. Детям стало скучно, и они решили покататься на отцовском кроссовере. Тайком взяли ключи и поехали куда глаза глядят.Читать далее
-
20.07.2022, 17:05
Звезда футбола Франческо Тотти похвастался новой машиной
Франческо Тотти – легендарный итальянский нападающий, на протяжении 25 лет выступавший за один и тот же клуб, столичную «Рому», начинает новую жизнь. После 20 лет брака он объявил о разводе с женой и пересел на электрокар.Читать далее
-
19.07.2022, 16:57
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Блогерша Supercar Blondie отправилась в Дубае на экскурсию по особняку стоимостью 40 млн долларов и его столь же впечатляющему подводному гаражу, до краев заполненному экзотическими автомобилями.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
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«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
17.07.2022, 20:40
В Петербурге пьяный байкер набросился на инспектора ДПС с отвёрткой. С простреленной ногой он попал в больницу
Бывает, оказывается, и такое. На языке улицы это называется «попутал берега». По информации пресс-службы городского УМВД, курьез имел место сегодня ночью, около 02:20 час. на Прибрежной улице.Читать далее
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