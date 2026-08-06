Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

6 августа 2026, 12:44

Ограничение выплат по ОСАГО: новые правила и их последствия для водителей

Ограничение выплат по ОСАГО: новые правила и их последствия для водителей

Почему запрет сверхлимитных выплат по ОСАГО приведет к росту судебных споров и что думают эксперты

Ограничение выплат по ОСАГО: новые правила и их последствия для водителей

В России готовятся к важным изменениям в системе ОСАГО: запрет на взыскание сверхлимитных выплат может обернуться для автовладельцев новыми расходами и затяжными судебными разбирательствами. Юристы предупреждают о рисках, а страховщики уверяют, что ситуация под контролем. Что изменится для водителей и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

В России готовятся к важным изменениям в системе ОСАГО: запрет на взыскание сверхлимитных выплат может обернуться для автовладельцев новыми расходами и затяжными судебными разбирательствами. Юристы предупреждают о рисках, а страховщики уверяют, что ситуация под контролем. Что изменится для водителей и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов готовится серьёзное изменение: Минфин предложил законопроект, который запрещает взыскивать со страховых компаний выплаты сверх установленного лимита ОСАГО. Это решение напрямую затрагивает всех, кто сталкивался с ДТП и рассчитывал на сумму, превышающую 400 тысяч рублей. Теперь, если ущерб окажется больше, разницу в судебном порядке взыскивают не со страховщика, а с виновника аварии. Такая мера, по мнению экспертов, может привести к лавине судебных процессов и дополнительным расходам для нарушителей.

По действующему закону ОСАГО возмещает ущерб до 400 тысяч рублей имуществу и до 500 тысяч — за вред здоровью. При этом автовладелец может выбрать между ремонтом у партнёра страховщика или денежной выплатой, которая часто оказывается ниже из-за учёта износа деталей. Однако сумм, доступных по ОСАГО, редко хватает для полного восстановления автомобиля после серьёзного ДТП. Именно поэтому многие водители обращались в суд, чтобы получить так называемые «сверхвыплаты» — суммы, превышающие лимит полиса.

Как отмечают специалисты, после принятия новых поправок ситуация меняется. Теперь, даже если страховая компания не исполнит свои обязательства или откажет в ремонте, взыскать с неё больше 400 тысяч рублей будет невозможно. Всё, что превышает этот порог, ложится на плечи виновника происшествия. По словам автоюриста Сергея Смирнова, это приведёт к значительному увеличению нагрузки на суды, ведь пострадавшие будут обращаться за юридической помощью и проходить длительные судебные разбирательства. Кроме того, даже выиграв суд, получить деньги с виновника ДТП удаётся далеко не всегда: у многих нет достаточного дохода или имущества, а выплата может растянуться на годы.

Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий уверен, что количество исков против виновников ДТП вырастет, ведь даже сейчас получить адекватную компенсацию по условиям ОСАГО удаётся не всегда. Он отмечает, что страховщики часто занижают выплаты, а если виновник аварии — мигрант или человек без стабильного дохода, взыскать с него деньги практически невозможно. Юрист Дмитрий Дугин добавил, что суды и так перегружены делами, а новые территориальные изменения лишь усилили эту нагрузку.

Страховые компании, в свою очередь, считают, что изменения способствуют снижению количества необоснованных выплат и защищают рынок от недобросовестных автоюристов. В Российском союзе страховщиков заявляют, что практика взыскания «сверхвыплат» привела к злоупотреблениям и росту стоимости полисов. Представители компаний «Зетта Страхование» и «Абсолют Страхование» отмечают, что доля таких выплат не превышает 8% от всех убытков, а распространять новые правила на уже урегулированные дела невозможно. В «Согласии» подчёркивают, что соблюдают строгие нормы закона и не могут прогнозировать, как изменится количество исков к виновникам ДТП.

Для понимания масштабов проблемы важно учитывать, что лимиты по ОСАГО не пересматривались уже несколько лет, несмотря на рост стоимости ремонта и запчастей. По данным страховых компаний, средняя стоимость восстановительного ремонта в крупных городах часто составляет 600–700 тысяч рублей, а в отдельных случаях доходит до миллионов. Это создаёт ситуацию, когда даже незначительное ДТП может обернуться для виновных судебным разбирательством и серьёзными финансовыми потерями. Новые правила, по сути, перекладывают ответственность за превышение лимита на плечи виновников аварии, что может привести к затяжным судебным тяжбам и дополнительным расходам для всех участников дорожного движения.

Похожая ситуация уже наблюдается в других странах, где водители сталкиваются с трудностями при взыскании компенсаций. Например, увеличение штрафов за проезд по обочине также вызвало споры среди экспертов и автомобилистов — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о новых штрафах для нарушителей .

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