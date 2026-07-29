Почему автозаправки возвращаются к обычному режиму - подробности перемен

Ограничения на продажу топлива сняты на ряде АЗС Москвы и регионов

Российские сетевые АЗС меняют правила отпуска топлива. Водителей ждут новые условия. Ситуация на рынке постепенно меняется в лучшую сторону. Подробности - в нашем материале.

Российские сетевые АЗС меняют правила отпуска топлива. Водителей ждут новые условия. Ситуация на рынке постепенно меняется в лучшую сторону. Подробности - в нашем материале.

В последние недели на столичных и региональных автозаправках заметно изменились условия продажи топлива. Крупные сети начали постепенно отменять или смягчать ранее введенные лимиты, что стало заметным сигналом для автомобилистов. По информации Pravda.Ru, ситуация на рынке стабилизировалась после напряженного периода в июне.

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге компания «Лукойл» полностью отказалась от ограничений на заправку. Похожее решение приняли и в «Тебойле»: теперь в столичном регионе, Петербурге, Волгограде и Калининграде топливо продается без лимитов. На некоторых станциях «Газпром нефти» также восстановлен привычный порядок отпуска, хотя отдельные точки пока сохраняют ограничения.

Эксперты отмечают, что подобные меры обычно вводятся для предотвращения резкого роста спроса и перепродажи топлива в условиях локального дефицита. Сейчас же отмена лимитов говорит о том, что баланс между предложением и спросом постепенно возвращается к норме. Водители могут рассчитывать на привычные объемы заправки, что особенно важно для тех, кто ежедневно пользуется автомобилем.

Однако не все компании полностью отказались от ограничений. В «Татнефти» лимиты стали мягче: теперь можно заправить до 50 литров бензина и 400 литров дизеля. Для марок «Танеко» и АИ-98 действуют свободные продажи, а топливо в канистры отпускается не более 60 литров. Еще в июне нормы были куда строже - 30 литров бензина и 60 литров дизеля для легковых авто, до 300 литров - для грузовых.

В «Роснефти» решение о лимитах принимают непосредственно на местах. Объемы отпуска зависят от текущих запасов и спроса на каждой конкретной станции. Такой подход позволяет гибко реагировать на ситуацию и избегать перебоев в снабжении.

Аналитики рынка подчеркивают, что скорость возвращения к обычному режиму работы АЗС напрямую связана с логистикой и объемами производства на нефтеперерабатывающих заводах. Восстановление предложения стало возможным благодаря завершению плановых ремонтов на ряде предприятий. Как результат, в Омской области лимиты полностью сняты, а в Волгоградской области крупнейшие сети также отменили ограничения.

Для автомобилистов эти перемены означают возвращение к привычному ритму жизни. Теперь можно не опасаться внезапных ограничений на заправках и планировать поездки без лишних хлопот. В ближайшее время ожидается, что и другие регионы последуют примеру столичных и крупных городов, окончательно отказавшись от лимитов.