Покупка машины в Беларуси в 2026 году: что нужно знать, чтобы не переплатить

Ввоз авто из Беларуси в 2026 году: новые правила, пошлины и ограничения

С 2026 года ввоз новых автомобилей из Беларуси в Россию окажется под запретом для большинства компаний. Изменения затронут и электромобили: пошлины, квоты и ограничения на перепродажу. Разбираемся, как это повлияет на рынок и покупателей.

С 2026 года ввоз новых автомобилей из Беларуси в Россию окажется под запретом для большинства компаний. Изменения затронут и электромобили: пошлины, квоты и ограничения на перепродажу. Разбираемся, как это повлияет на рынок и покупателей.

Вопрос о возможностях ввоза новых автомобилей из Беларуси в Россию в 2026 году стал одним из самых обсуждаемых среди автолюбителей и дилеров. Причина проста: на кону не только привычные схемы покупок, но и доступность современных моделей, включая электромобили. Грядущие правила, которые должны вступить в силу в начале 2026 года, способны серьезно изменить рыночную ситуацию и покупательские привычки.

Согласно окончательному решению Евразийской экономической комиссии, с конца января 2026 года ввозить новые автомобили через Беларусь смогут только официальные дилеры, тогда как для прочих компаний останется доступна лишь возможность приобретения машин старше трех лет. Физические лица, по предварительным данным, не подпадают под эти ограничения, однако детали еще могут измениться. Такое решение направлено на поддержку отечественного автопрома и ограничение потока новых иномарок, поступающих в Россию через соседние страны.

Особое внимание в новых правилах уделено электромобилям. Теперь льготы по таможенным пошлинам касаются исключительно «чистых» электрокаров, тогда как гибридные автомобили, даже с самыми современными технологиями, облагаются пошлиной в 15% от их таможенной стоимости. Кроме того, на 2026 год установлена квота: не более 20 000 электромобилей может быть ввезено в Беларусь без пошлин, и как только этот лимит будет исчерпан, все машины окажутся обложены внешними сборами.

Существуют и другие важные тонкости, призванные пресечь серые схемы перепродажи. Освобождение от пошлин распространяется только на граждан, постоянно проживающих в Беларуси. Если такой автомобиль окажется в России в течение трех лет после ввоза, новому владельцу придется заплатить все положенные пошлины, а для юридических лиц этот срок ограничения увеличен до пяти лет. Продать машину раньше этого срока можно только после уплаты всех таможенных платежей, что должно сделать рынок более прозрачным.

Стоит отметить, что речь идет не только о Беларуси, но и обо всех странах Евразийского экономического союза, правила которого обязана соблюдать и Россия. Пока неясно, появятся ли для россиян какие-либо исключения или, напротив, ужесточатся условия, связанные с параллельным импортом. Напомним, что этот механизм, позволяющий ввозить автомобили без согласия правообладателя, был продлен на 2026 год, однако новые ограничения могут нарушить привычные логистические цепочки.

В условиях меняющихся правил и неопределенности эксперты советуют тщательно проверять информацию перед покупкой автомобиля в Беларуси. Критически важным является наличие электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС), без которого поставить машину на учет в России невозможно, а любая ошибка или недосмотр могут обернуться серьезными финансовыми потерями.

Таким образом, ситуация с ввозом новых автомобилей из Беларуси становится все более сложной и требует от покупателей, рассчитывающих на привычные схемы, особой внимательности и осторожности. Новые правила неизбежно повлекут за собой дополнительные расходы и бюрократические процедуры, знаменуя очередной этап трансформации российского автомобильного рынка, к которому стоит подготовиться заранее.