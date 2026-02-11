Редкий Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4² с эксклюзивным оснащением и карбоном: чем удивляет один из первых 40 автомобилей

11 февраля 2026, 13:51
Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей
В продаже появилась лимитированная версия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4², которую мало кто видел вживую. Почему этот внедорожник вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - рассказываем, какие опции и технологии доступны только в этой серии.
Для настоящих автоэнтузиастов появление на рынке одной из первых 40 выпущенных Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4² - событие, которое не может остаться незамеченным. В условиях, когда эксклюзивные автомобили становятся все более востребованными, именно такие лимитированные версии способны задать новые стандарты роскоши и внедорожных возможностей. Этот G 63 AMG 4x4² - не просто очередной представитель легендарной серии, а настоящий объект для коллекционеров и ценителей уникальных технологий. Как выяснил 110km.ru, продавец в Нидерландах просит за внедорожник 528 тысяч евро или чуть более 500 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
Внешний вид автомобиля сразу выделяет его из потока: кузов окрашен в редкий оттенок G Manufaktur Travertinbeige, который дополнительно обернут матовой зеленой пленкой. Такой цветовой дуэт подчеркивает статусность и индивидуальность машины. В интерьере - сочетание черной и синей кожи Nappa, а также элементы из микрофибры DINAMICA, что создает атмосферу премиального уюта и современного стиля. Особое внимание уделено деталям: карбоновые вставки, фирменные напольные коврики AMG, а также эксклюзивные ремни безопасности в цвете Macchiatobeige.
Техническая начинка впечатляет не меньше. Под капотом - мощный двигатель с крутящим моментом 850 Нм, разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 220 км/ч. Внедорожные качества обеспечивают портальные мосты Mercedes-AMG, а также адаптивная подвеска AMG RIDE CONTROL. Для любителей динамичной езды установлен выхлоп Akrapovic, который не только улучшает звук, но и подчеркивает спортивный характер автомобиля.
Список опций поражает воображение: здесь и профессиональный багажник на крыше, и панорамный люк, и премиальная аудиосистема Burmester с шестилетними бесплатными обновлениями карт. Водителю доступны цифровая приборная панель, система COMAND Online, а также целый комплекс электронных ассистентов - от помощи при перестроении до системы PRE-SAFE и ночных пакетов AMG. Безопасность обеспечивают многочисленные подушки, ассистенты контроля полосы и слепых зон, а также система URBAN GUARD с расширенной защитой от угона.
Практичность не забыта: автомобиль оснащен системой быстрого доступа к багажнику EASY-PACK, разделительной сеткой, а также профессиональным держателем запасного колеса. Для пассажиров предусмотрены комфортные сиденья с функцией массажа, подогревом и вентиляцией, а также отдельная климатическая зона для заднего ряда. В салоне - диодная подсветка на 64 цвета, что позволяет создать индивидуальную атмосферу для каждой поездки.
Отдельно стоит отметить, что автомобиль прошел полную техническую проверку и обслуживался только у официального дилера, что подтверждается сервисной книжкой. Появление такой версии G 63 AMG 4x4² - редкая возможность для ценителей получить не просто внедорожник, а настоящий символ статуса и технологического прогресса. Как показывает практика, подобные экземпляры быстро становятся объектами инвестиций и практически не теряют в цене даже спустя годы.
