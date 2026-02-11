Редкий Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4² с эксклюзивным оснащением и карбоном: чем удивляет один из первых 40 автомобилей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 13:51

Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей

Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей

Редкий Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4² с эксклюзивным оснащением и карбоном: чем удивляет один из первых 40 автомобилей

Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей

В продаже появилась лимитированная версия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4², которую мало кто видел вживую. Почему этот внедорожник вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - рассказываем, какие опции и технологии доступны только в этой серии.

В продаже появилась лимитированная версия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4², которую мало кто видел вживую. Почему этот внедорожник вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - рассказываем, какие опции и технологии доступны только в этой серии.

Для настоящих автоэнтузиастов появление на рынке одной из первых 40 выпущенных Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4² - событие, которое не может остаться незамеченным. В условиях, когда эксклюзивные автомобили становятся все более востребованными, именно такие лимитированные версии способны задать новые стандарты роскоши и внедорожных возможностей. Этот G 63 AMG 4x4² - не просто очередной представитель легендарной серии, а настоящий объект для коллекционеров и ценителей уникальных технологий. Как выяснил 110km.ru, продавец в Нидерландах просит за внедорожник 528 тысяч евро или чуть более 500 млн рублей в пересчете по текущему курсу. 

Внешний вид автомобиля сразу выделяет его из потока: кузов окрашен в редкий оттенок G Manufaktur Travertinbeige, который дополнительно обернут матовой зеленой пленкой. Такой цветовой дуэт подчеркивает статусность и индивидуальность машины. В интерьере - сочетание черной и синей кожи Nappa, а также элементы из микрофибры DINAMICA, что создает атмосферу премиального уюта и современного стиля. Особое внимание уделено деталям: карбоновые вставки, фирменные напольные коврики AMG, а также эксклюзивные ремни безопасности в цвете Macchiatobeige.

Фото: AutoScout

Техническая начинка впечатляет не меньше. Под капотом - мощный двигатель с крутящим моментом 850 Нм, разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 220 км/ч. Внедорожные качества обеспечивают портальные мосты Mercedes-AMG, а также адаптивная подвеска AMG RIDE CONTROL. Для любителей динамичной езды установлен выхлоп Akrapovic, который не только улучшает звук, но и подчеркивает спортивный характер автомобиля.

Список опций поражает воображение: здесь и профессиональный багажник на крыше, и панорамный люк, и премиальная аудиосистема Burmester с шестилетними бесплатными обновлениями карт. Водителю доступны цифровая приборная панель, система COMAND Online, а также целый комплекс электронных ассистентов - от помощи при перестроении до системы PRE-SAFE и ночных пакетов AMG. Безопасность обеспечивают многочисленные подушки, ассистенты контроля полосы и слепых зон, а также система URBAN GUARD с расширенной защитой от угона.

Фото: AutoScout

Практичность не забыта: автомобиль оснащен системой быстрого доступа к багажнику EASY-PACK, разделительной сеткой, а также профессиональным держателем запасного колеса. Для пассажиров предусмотрены комфортные сиденья с функцией массажа, подогревом и вентиляцией, а также отдельная климатическая зона для заднего ряда. В салоне - диодная подсветка на 64 цвета, что позволяет создать индивидуальную атмосферу для каждой поездки.

Отдельно стоит отметить, что автомобиль прошел полную техническую проверку и обслуживался только у официального дилера, что подтверждается сервисной книжкой. Появление такой версии G 63 AMG 4x4² - редкая возможность для ценителей получить не просто внедорожник, а настоящий символ статуса и технологического прогресса. Как показывает практика, подобные экземпляры быстро становятся объектами инвестиций и практически не теряют в цене даже спустя годы.

Упомянутые модели: Mercedes G (от 11 500 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Уфа Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться