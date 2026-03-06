Редкая версия с уникальной окраской и золотыми деталями — лимит для Японии и эксклюзивный V12

Ограниченная серия Mercedes-Maybach S 680 V12 2026: только 50 автомобилей для мира

Mercedes-Maybach S 680 V12 2026 года выходит в лимитированной серии - всего 50 экземпляров, из которых лишь пять попадут в Японию. Особая двухцветная окраска, ручная отделка и мощный V12 делают этот седан заметным событием на рынке роскошных автомобилей. Почему именно сейчас эта новинка вызывает ажиотаж среди коллекционеров и ценителей эксклюзива - разбираемся в деталях.

В мире роскошных автомобилей редко встречаются по-настоящему уникальные предложения, но Mercedes-Maybach S 680 V12 2026 года стал именно таким исключением. Эта лимитированная серия, ограниченная всего 50 экземплярами, уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров и поклонников бренда. Особое внимание приковано к Японии, где появится лишь 10% от общего тиража — всего пять автомобилей. Для местных покупателей это не просто покупка, а настоящая лотерея: спрос настолько высок, что производитель, вероятно, выберет счастливых владельцев случайным образом.

Главная изюминка версии — эксклюзивная двухцветная окраска кузова, на создание которой уходит до десяти дней, что вдвое дольше, чем на стандартную версию. Верхняя часть выполнена в оттенке Manufaktur Olive, нижняя — в Obsidian Black, что создает эффектный контраст. Эту композицию дополняют серебристые полосы High-Tech Silver и фирменные 20-дюймовые диски Maybach. В отделке также использованы инкрустированные элементы из 24-каратного золота и V-образный узор, отсылающий к классическому двигателю V12.

В салоне царит атмосфера ручной работы: потолок и руль обтянуты кожей Nappa, а основная отделка выполнена в Великобритании в комбинации оттенков Saddle Brown и черного. На подголовниках красуется золотой логотип Maybach, а на центральной консоли закреплена индивидуальная табличка с номером автомобиля. Такой подход к деталям выводит каждый экземпляр на недосягаемый уровень эксклюзивности.

Под капотом скрывается 6,0-литровый V12 с двумя турбинами, выдающий 621 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента. Этот мотор позволяет седану разгоняться до сотни за 4,3 секунды, ставя S 680 V12 в один ряд с самыми быстрыми представительскими седанами в мире (для сравнения, версия S 580 с V8 уступает ему в динамике почти полсекунды). Цена на японском рынке стартует с отметки 53,99 миллиона иен (примерно 343 140 долларов), что заметно выше стоимости версии S 680, продающейся в США за 244 400 долларов.

