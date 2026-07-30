80 лет мастерства в одном авто: чем поражает эксклюзивный Continental GTC от Mulliner

Ограниченный Bentley Continental GTC: уникальный экземпляр к 80-летию завода

Bentley представила единственный в мире Continental GTC с особой окраской и деталями, посвященный 80-летию завода в Крю. Модель получила уникальный дизайн и символику, которую редко можно встретить даже среди лимитированных серий. Что это значит для будущего марки и почему специалисты уделяют этому событию особое внимание - разбираемся в материале.

Bentley представила единственный в мире Continental GTC с особой окраской и деталями, посвященный 80-летию завода в Крю. Модель получила уникальный дизайн и символику, которую редко можно встретить даже среди лимитированных серий. Что это значит для будущего марки и почему специалисты уделяют этому событию особое внимание - разбираемся в материале.

Для российских автолюбителей новость о выпуске уникального Bentley Continental GTC может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает важные тенденции в премиальном сегменте. Когда производитель с такой историей, как Bentley, создает единственный экземпляр автомобиля, это не просто жест в сторону коллекционеров - это сигнал о новых стандартах индивидуализации и эксклюзивности, которые постепенно становятся трендом и на российском рынке.

В честь 80-летия своего завода в Крю компания Bentley представила особую версию Continental GTC, которую подготовило подразделение Mulliner. Этот кабриолет существует в единственном экземпляре и выделяется не только редкой окраской, но и рядом уникальных деталей, подчеркивающих юбилей предприятия. С 1946 года именно завод в Крю остается сердцем производства Bentley, а его модернизация и развитие напрямую влияют на качество и престиж всех моделей бренда.

Главная особенность юбилейного Continental GTC - эксклюзивная двухцветная окраска Supernova Purple Ombre, разработанная специально к памятной дате. Над созданием этого оттенка трудились специалисты фирменного покрасочного цеха Bentley и команда CMF/Bespoke. Кузов сочетает глубокий фиолетовый Supernova Purple и более темный Supernova Purple Dark, а на боковинах размещена стилизованная цифра «80», напоминающая о важной вехе в истории завода.

Фото: Bentley

В салоне тематическое оформление продолжается: на подголовниках вышита цифра «80», а на кузове нанесен рисунок с изображением исторического здания дизайн-центра Bentley в Крю. По словам представителей компании, этот автомобиль стал символом мастерства, инноваций и внимания к деталям, которые сопровождают производство Bentley уже восемь десятилетий.

Одновременно с выпуском уникального Continental GTC компания напомнила о масштабной модернизации завода в Крю. За последние годы обновлены дизайн-центр, инженерно-технический комплекс, центр контроля качества, логистический центр и покрасочное производство. Это позволяет Bentley не только поддерживать высочайший уровень сборки, но и внедрять новые технологии индивидуализации, которые становятся все более востребованными среди клиентов по всему миру, в том числе и в России.

Интересно, что Bentley не ограничивается только юбилейными проектами. Недавно компания показала интерьер нового кроссовера Torcal, где впервые использованы хрустальные элементы отделки. Это подтверждает стремление бренда к постоянному поиску свежих решений и расширению возможностей персонализации.

Для справки: Bentley была основана в Лондоне, но после приобретения концерном Rolls-Royce в 1946 году производство перенесли в Крю. Сегодня здесь выпускаются все современные модели марки, а подразделения завода отвечают не только за сборку, но и за разработку, проектирование и индивидуализацию автомобилей. Юбилейный Continental GTC - наглядный пример того, как традиции и инновации могут сочетаться в одном проекте, задавая новые стандарты для всего сегмента люксовых автомобилей.