80 лет мастерства в одном авто: чем поражает эксклюзивный Continental GTC от Mulliner

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 июля 2026, 00:05

Ограниченный Bentley Continental GTC: уникальный экземпляр к 80-летию завода

Ограниченный Bentley Continental GTC: уникальный экземпляр к 80-летию завода

80 лет мастерства в одном авто: чем поражает эксклюзивный Continental GTC от Mulliner

Ограниченный Bentley Continental GTC: уникальный экземпляр к 80-летию завода

Bentley представила единственный в мире Continental GTC с особой окраской и деталями, посвященный 80-летию завода в Крю. Модель получила уникальный дизайн и символику, которую редко можно встретить даже среди лимитированных серий. Что это значит для будущего марки и почему специалисты уделяют этому событию особое внимание - разбираемся в материале.

Bentley представила единственный в мире Continental GTC с особой окраской и деталями, посвященный 80-летию завода в Крю. Модель получила уникальный дизайн и символику, которую редко можно встретить даже среди лимитированных серий. Что это значит для будущего марки и почему специалисты уделяют этому событию особое внимание - разбираемся в материале.

Для российских автолюбителей новость о выпуске уникального Bentley Continental GTC может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает важные тенденции в премиальном сегменте. Когда производитель с такой историей, как Bentley, создает единственный экземпляр автомобиля, это не просто жест в сторону коллекционеров - это сигнал о новых стандартах индивидуализации и эксклюзивности, которые постепенно становятся трендом и на российском рынке.

В честь 80-летия своего завода в Крю компания Bentley представила особую версию Continental GTC, которую подготовило подразделение Mulliner. Этот кабриолет существует в единственном экземпляре и выделяется не только редкой окраской, но и рядом уникальных деталей, подчеркивающих юбилей предприятия. С 1946 года именно завод в Крю остается сердцем производства Bentley, а его модернизация и развитие напрямую влияют на качество и престиж всех моделей бренда.

Главная особенность юбилейного Continental GTC - эксклюзивная двухцветная окраска Supernova Purple Ombre, разработанная специально к памятной дате. Над созданием этого оттенка трудились специалисты фирменного покрасочного цеха Bentley и команда CMF/Bespoke. Кузов сочетает глубокий фиолетовый Supernova Purple и более темный Supernova Purple Dark, а на боковинах размещена стилизованная цифра «80», напоминающая о важной вехе в истории завода.

Фото: Bentley

В салоне тематическое оформление продолжается: на подголовниках вышита цифра «80», а на кузове нанесен рисунок с изображением исторического здания дизайн-центра Bentley в Крю. По словам представителей компании, этот автомобиль стал символом мастерства, инноваций и внимания к деталям, которые сопровождают производство Bentley уже восемь десятилетий.

Одновременно с выпуском уникального Continental GTC компания напомнила о масштабной модернизации завода в Крю. За последние годы обновлены дизайн-центр, инженерно-технический комплекс, центр контроля качества, логистический центр и покрасочное производство. Это позволяет Bentley не только поддерживать высочайший уровень сборки, но и внедрять новые технологии индивидуализации, которые становятся все более востребованными среди клиентов по всему миру, в том числе и в России.

Интересно, что Bentley не ограничивается только юбилейными проектами. Недавно компания показала интерьер нового кроссовера Torcal, где впервые использованы хрустальные элементы отделки. Это подтверждает стремление бренда к постоянному поиску свежих решений и расширению возможностей персонализации.

Для справки: Bentley была основана в Лондоне, но после приобретения концерном Rolls-Royce в 1946 году производство перенесли в Крю. Сегодня здесь выпускаются все современные модели марки, а подразделения завода отвечают не только за сборку, но и за разработку, проектирование и индивидуализацию автомобилей. Юбилейный Continental GTC - наглядный пример того, как традиции и инновации могут сочетаться в одном проекте, задавая новые стандарты для всего сегмента люксовых автомобилей.

Упомянутые модели: Bentley Continental GTC (9 150 000 Р)
Упомянутые марки: Bentley
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бентли

Похожие материалы Бентли

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Набережные Челны Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться