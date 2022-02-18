18 февраля 2022, 12:19
Огромная волна едва не потопила речной паром: что увидели пассажиры
Ураган Иления свирепствует на территории России. Ранее он прошелся по Европе, оставляя за собой вырванные с корнем деревья, разрушенные кровли и оборванные провода. Порывы ветра достигали 50 м/с. Разыгравшийся на Эльбе шторм едва не потопил паром.
Дарья Климова Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Сидевших в передних рядах пассажиров накрыло с головой. Вода стала заливать салон, перепуганные люди бросились к выходу. К счастью, в тот день немногие отважились отправиться по реке и пассажиров на пароме было не много. Представитель паромной компании Hadag and Hochbahn сообщил, что никто серьезно не пострадал. Лишь один человек получил незначительную травму. В тот же день судоходство по Нижней Эльбе, которая соединяет порт Гамбурга с морем, было приостановлено.
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18.02.2022, 09:07
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