Огромный новый морской патрульный корабль Китая внутри выглядит, как роскошный круизный лайнер
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Haixun 09 предназначен для контроля морского судоходства и аварийной поддержки в экстренных ситуациях. Корабль может оставаться в море до 90 дней без дозаправки или пополнения запасов. Он оснащен по последнему слову техники, а многие помещения больше подошли бы роскошному круизному лайнеру, чем патрульному кораблю. Здесь есть роскошная лестница, современный ресторан, тренажерный зал, конференц-зал и медицинский кабинет. Каюта командира украшена в классическом китайском стиле.
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