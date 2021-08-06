6 августа 2021, 12:10
Огромный паук едва не стал причиной аварии: водитель и пассажир кричали от ужаса (видео)
Ранним утром двое мужчин мирно и размеренно ехали со скоростью не более 100 км/ч по широкой автомагистрали. Неожиданно на лобовом стекле появился огромный черный паук с толстыми мохнатыми лапами. Он на мгновение перекрыл обзор видеорегистратора, а затем стал спускать на приборную панель.
Дарья Климова Фото: flipboard.com
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В комментариях к видео австралийские автолюбители принялись делиться друг с другом страшными историями о пауках, внезапно появляющихся на лобовом стекле автомобиля. Как выяснилось, это не такое уж редкое явление на Зеленом континенте. Бывает, что пауки живут в машине по нескольку дней, забираются в укромные уголки моторного отсека и выходят наружу в самый неподходящий момент. Возможно, поэтому в Австралии так много аварий, предположил автор видео.
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