6 августа 2021, 13:55
Огромный внедорожник Toyota Grand Highlander: новые подробности
В начале 2021 года Toyota зарегистрировала в США имя для своей новой модели – Grand Highlander. Из названия было понятно, что будущий внедорожник будет крупнее «обычного» 5-метрового Highlander, но больше никаких подробностей тогда узнать не удалось.
Дарья Климова Фото: Toyota
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Вполне вероятно, что Grand Highlander вплотную приблизится по размерам к Sequoia, длина которой достигает 5 210 мм. Его адресуют клиентам, которые хотели бы иметь просторный автомобиль, но не желают платить 50 тысяч долларов за тяжелый рамный внедорожник, каким является Sequoia. Кроссовер Highlander благодаря несущему кузову стоит ощутимо дешевле – 35 тысяч долларов. Найдет ли Grand Highlander свою нишу, будет зависеть от того, насколько эффективно он сможет конкурировать на североамериканском рынке с Ford Explorer и Kia Telluride.
Упомянутые модели: Toyota Highlander (от 3 159 000 Р)
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05.01.2021, 18:14
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