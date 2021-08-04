4 августа 2021, 08:48
Огромный внедорожник утонул в озере во время прямого эфира
Корреспондент телеканала ABC News вел в прямом эфире репортаж с берега озера, а в это время за его спиной тихо уходил под воду внедорожник – недешевый пикап GMC Sierra HD Denali стоимостью 70 тысяч долларов (более 5 млн рублей).
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Когда корреспондент, наконец, обернулся назад, пикап уже практически скрылся под водой, а несчастный владелец стоял в лодке и лишь разводил руками. Неизвестно, почему тяжелый внедорожник оказался в воде. Возможно, владелец забыл поставить машину на ручной тормоз, а возможно деревянный спуск оказался слишком скользким от водорослей. Остается только надеяться, что дорогой пикап был застрахован. По всей видимости, внедорожник погиб безвозвратно, хотя он еще может всплыть на одном из автомобильных аукционов.
Упомянутые модели: GMC Sierra
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