Охота пуще неволи: водитель попался пьяным в девятый раз (его снова отправят в тюрьму)
Ранее мужчина уже восемь раз был наказан за вождение в пьяном виде, но никаких выводов не сделал. Он платил штраф, сидел под административным арестом и даже отбывал наказание в исправительной колонии общего режима. Сейчас в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ за езду без водительских прав, а суд назначил 150 часов обязательных работ. Машину отправили на штрафстоянку. Кроме того, пьяному водителю-рецидивисту грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. На этот раз его могут посадить на срок до 3 лет.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 695 000 РMazda 6 2008 в Москве
- 1 520 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 1 545 000 РHyundai H-1 2012 в Москве
- 3 960 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 680 000 РOpel Meriva 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий