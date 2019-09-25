25 сентября 2019, 12:49
«Окей, Лаура!»: у Skoda появился голосовой помощник
- 954
- 0
фото: Skoda
Компания Skoda представила нового виртуального ассистента. Голосовая помощница Лаура понимает разговорную речь. Она стала частью медиасистемы Amundsen, которую можно заказать в Европе для кроссоверов Kamiq и хэтчбеков Scala.
Фото: Skoda
Ранее мы писали
Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 года. Премьеру приурочат к 60-летию ...Читать далее
Помимо голосового управления Лаура умеет самостоятельно настраивать любимую музыку, прокладывать маршрут к заданному пункту назначения и читать СМС. Водитель может прервать диалог с «помощницей» в любое время и ввести новую команду, не дожидаясь окончания фразы. Кроме того, радио или музыка не выключаются полностью во время разговора, а лишь слегка приглушаются, что имитирует естественную атмосферу беседы.
Новые функции Digital Assistant Laura будут постоянно развиваться, совершенствоваться и расширяться. Скоро система появится и на других моделях Skoda. Не исключено, что ее получит новая Octavia, премьера которой ожидается в ноябре 2019 года. В дальнейшем Лаура сможет контролировать больше функций автомобиля и поддерживать с водителем беседу на отвлеченные темы.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
27.08.2017, 18:28
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
02.05.2017, 22:34
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
27.08.2017, 18:28
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
02.05.2017, 22:34
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
Купил себе после Nissan Otti Шкоду Октавия Скаут 2013 г.в. Может на фоне ниссана, на контрасте, но Шкода мне показалась очень удобным автомобилем. Салон просторный, всё, как говорится, под рукой. Семейный автомобиль в багажник умещается всё что нужно и не нужно. И на трассе отлично едет, легко идет на ...
Купил недавно Йетти 2010 года, 1,2 литра, 105 лошадок, с пробегом 73 тыс. Машину взял у знакомого, знаю всю историю этого авто, с движком было все ок, с ней все было ок, все через официального дилера и сервис. Прошла все процедуры перед продажей. Через 2 месяца стала глохнуть. Потребовался серьезный ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве