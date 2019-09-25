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25 сентября 2019, 12:49

«Окей, Лаура!»: у Skoda появился голосовой помощник

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фото: Skoda
Компания Skoda представила нового виртуального ассистента. Голосовая помощница Лаура понимает разговорную речь. Она стала частью медиасистемы Amundsen, которую можно заказать в Европе для кроссоверов Kamiq и хэтчбеков Scala.
Окей Лаура у Skoda появился голосовой помощник

Фото: Skoda

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У «яндексовской» Алисы появилась сестра в Чехии. Голосовая помощница Лаура от Skoda стала частью новой информационно-развлекательной системы Amundsen, которой оснащаются две последние новинки Kamiq и Scala. Чтобы активировать функцию достаточно произнести «Окей, Лаура!» Система понимает обычную речь и поддерживает шесть языков: чешский, английский, немецкий, французский, испанский и итальянский. Кроме того, она может распознавать некоторые диалекты, сообщает издание 32cars.ru.

Помимо голосового управления Лаура умеет самостоятельно настраивать любимую музыку, прокладывать маршрут к заданному пункту назначения и читать СМС. Водитель может прервать диалог с «помощницей» в любое время и ввести новую команду, не дожидаясь окончания фразы. Кроме того, радио или музыка не выключаются полностью во время разговора, а лишь слегка приглушаются, что имитирует естественную атмосферу беседы.

Новые функции Digital Assistant Laura будут постоянно развиваться, совершенствоваться и расширяться. Скоро система появится и на других моделях Skoda. Не исключено, что ее получит новая Octavia, премьера которой ожидается в ноябре 2019 года. В дальнейшем Лаура сможет контролировать больше функций автомобиля и поддерживать с водителем беседу на отвлеченные темы.


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«Окей, Лаура!»: у Skoda появился голосовой помощник
{{material_127635}}У «яндексовской» Алисы появилась сестра в Чехии. Голосовая помощница Лаура от Skoda стала частью новой информационно-развлекательной системы Amundsen, которой оснащаются две последние новинки Kamiq и Scala. Чтобы активировать функцию достаточно произнести «Окей, Лаура!» Система понимает обычную речь и поддерживает шесть языков: чешский, английский, немецкий, французский, испанский и итальянский. Кроме того, она может распознавать некоторые диалекты, сообщает издание 32cars.ru.Помимо голосового управления Лаура умеет самостоятельно настраивать любимую музыку, прокладывать маршрут к заданному пункту назначения и читать СМС. Водитель может прервать диалог с «помощницей» в любое время и ввести новую команду, не дожидаясь окончания фразы. Кроме того, радио или музыка не выключаются полностью во время разговора, а лишь слегка приглушаются, что имитирует естественную атмосферу беседы.Новые функции Digital Assistant Laura будут постоянно развиваться, совершенствоваться и расширяться. Скоро система появится и на других моделях Skoda. Не исключено, что ее получит новая Octavia, премьера которой ожидается в ноябре 2019 года. В дальнейшем Лаура сможет контролировать больше функций автомобиля и поддерживать с водителем беседу на отвлеченные темы.
2019-09-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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