Октябрьский электровагоноремонтный завод рассказал о самом большом заказе в истории. Мощности загрузили до 2031 года
Сегодня, 15 марта, Октябрьский электровагоноремонтный завод посетили первые лица города во главе с губернатором Александром Бегловым. По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, курирующего в Смольном в том числе и транспортную отрасль, вагоны «Балтиец» заказаны в рамках масштабного обновления подвижного состава, которое ведется по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время по городской подземке курсируют 144 состава «Балтиец». В ближайшее время к ним присоединятся еще 950 вагонов. Деньги на закупку новых составов выделили из Фонда национального благосостояния.
Общая стоимость контракта на поставку вагонов «Балтиец» составляет 242,6 млрд рублей, из которых свыше 129 млрд рублей – это стоимость самого подвижного состава, а остальное – лизинговые платежи.
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Компания Skoda представила прототип бюджетного электрического кроссовера с амбициозным названием Epiq. Серийная версия появится уже в следующем году и будет стоит порядка 25 тысяч евро, что эквивалентно 2,5 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
15.03.2024, 13:56
Водителям объяснили, как выбрать максимально тихие шины
Обычно продавцы рекомендуют обращать внимание на маркировку покрышек. Пиктограмма в виде динамика с несколькими черточками показывает уровень шума, издаваемого шиной. Но, как выяснилось, ориентироваться только на этот показатель нельзя.Читать далее
-
15.03.2024, 12:55
АвтоВАЗ назвал главных конкурентов «Весты» с вариатором. И объяснил, чем она лучше
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал Lada Vesta с 1,8-литровым мотором и вариатором самым доступным на сегодняшний день в России седаном с автоматической коробкой передач. Все основные конкуренты родом из Китая.Читать далее
-
15.03.2024, 11:07
«Автостат» назвал бестселлеры среди автомобилей с пробегом. Возглавляет список классика АвтоВАЗа
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили итоги продаж подержанных автомобилей в феврале 2024 года и назвали самые востребованные модели. Лидировавшая несколько месяцев подряд Lada 2114 уступила классической модели «Жигулей».Читать далее
-
15.03.2024, 08:25
АвтоВАЗ рассказал, когда расширится цветовая гамма Lada Vesta
Долгое время автомобили флагманского семейства Lada Vesta красили только в два цвета: белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Топ-менеджер АвтоВАЗа пообещал, что скоро палитра расширится до 7 цветов.Читать далее
-
15.03.2024, 07:54
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