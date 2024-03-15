Октябрьский электровагоноремонтный завод рассказал о самом большом заказе в истории. Мощности загрузили до 2031 года

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За последние 5 лет Октябрьский электровагоноремонтный завод вложил в расширение производства 830 млн рублей, что позволило втрое увеличить объемы выпуска. До 2027 года завод намерен инвестировать еще 204 млн рублей и собирать по 190 вагонов в год. Завод получил от властей Санкт-Петербурга внушительный заказ на постройку 950 вагонов. По словам генерального директора Валентина Ядрицева, данный заказ является самым большим в истории предприятия. В настоящее время у завода спланировано производство до 2031 года, пишет Abn.agency

Сегодня, 15 марта, Октябрьский электровагоноремонтный завод посетили первые лица города во главе с губернатором Александром Бегловым. По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, курирующего в Смольном в том числе и транспортную отрасль, вагоны «Балтиец» заказаны в рамках масштабного обновления подвижного состава, которое ведется по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время по городской подземке курсируют 144 состава «Балтиец». В ближайшее время к ним присоединятся еще 950 вагонов. Деньги на закупку новых составов выделили из Фонда национального благосостояния.

Общая стоимость контракта на поставку вагонов «Балтиец» составляет 242,6 млрд рублей, из которых свыше 129 млрд рублей – это стоимость самого подвижного состава, а остальное – лизинговые платежи.

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