10 ноября 2017, 10:04

Октябрьский «премиум»: лидер – Mercedes, самый большой рост – у Cadillac

Неоднозначно отработали в России октябрь 2017-го премиальные автобренды. Активнее всех вновь оказался Mercedes-Benz. Дилеры «трехлучевой звезды» сообща реализовали 3 214 новых автомобилей, что на 7% превысило показатель октября прошлого года.
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BMW довольствовался 2 местом – результат мюнхенских моторостроителей 2 568 ед., или +17% к АППГ. На 3 строчке разместился Lexus – 2 060 ед., притом, что зафиксировано 7-процентное падение продаж относительно октября 2016-го.

Чуть меньший «минус» (3%) у Audi, и «общекомандное» 4 место с результатом 1 452 ед. Следом идет Land Rover, но его суммарные цифры вдвое меньше ингольштадтского концерна – 772 ед. (-4%). Дилеры Volvo сумели найти покупателей на 456 машин (+8%), а вот Jaguar, увы, опечалил – всего 152 реализованных автомобиля против 218 ед. в октябре 2016-го.

Самый большой рост (+28%) продемонстрировал американский Cadillac, который в начале осени торжественно отметил свое 115-летие. В минувшем месяце компания продала россиянам 132 автомобиля, включая симпатичный кроссовер XT5.

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Октябрьский «премиум»: лидер – Mercedes, самый большой рост – у Cadillac
{{material_118825}} BMW довольствовался 2 местом – результат мюнхенских моторостроителей 2 568 ед., или +17% к АППГ. На 3 строчке разместился Lexus – 2 060 ед., притом, что зафиксировано 7-процентное падение продаж относительно октября 2016-го. Чуть меньший «минус» (3%) у Audi, и «общекомандное» 4 место с результатом 1 452 ед. Следом идет Land Rover, но его суммарные цифры вдвое меньше ингольштадтского концерна – 772 ед. (-4%). Дилеры Volvo сумели найти покупателей на 456 машин (+8%), а вот Jaguar, увы, опечалил – всего 152 реализованных автомобиля против 218 ед. в октябре 2016-го. Самый большой рост (+28%) продемонстрировал американский Cadillac, который в начале осени торжественно отметил свое 115-летие. В минувшем месяце компания продала россиянам 132 автомобиля, включая симпатичный кроссовер XT5.
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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