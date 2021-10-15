Олимпийский чемпион отблагодарил своего тренера новенькой Lada Vesta
Фото: sportrbc.ru
Так, олимпийский чемпион по вольной борьбе в категории до 74 кг Заурбек Сидаков решил отблагодарить своего личного тренера за победу в Токио-2020. Осетинский спортсмен подарил Эльбрусу Дудаеву новенькую Lada Vesta. На фотографии со страницы Сидакова в соцсетях аккурат запечатлен тот счастливый для обоих мужчин момент.
В какой комплектации и с каким мотором подарочная «Веста», не уточняется. Да это и не суть как важно. Земляки Заурбека оценили его жест: «Поступок настоящего достойного мужчины. Дай Бог Сидакову, чтобы каждый день мог дарить такие подарки», «Заслужил тренер красивых дорог. Красава, Заурбек!», «Настоящий сын и родителей, и тренера». И далее в таком духе.
На недавней токийской Олимпиаде Заурбек оказался триумфатором. В 1/8 финала осетинский борец выиграл у Аугусто Мидана со счетом 12:2, представлявшим Гвинею-Бисау. После этого одержал победу (13:6) над Бекзодом Абдурахмоновым (Узбекистан) и со счетом 11:0 одолел Данияра Кайсанова (Казахстан).
В борьбе за золото Заурбек Сидаков встретился с Магомедхабибом Кадимагомедовым, представлявшим Белоруссию. Перевес был на стороне российского олимпийца – 7:0.
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