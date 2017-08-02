2 августа 2017, 16:31

Оливер Штефани будет отвечать за дизайн Skoda

Главным дизайнером Skoda Auto с 1 сентября станет Оливер Штефани. До этого назначения специалист занимал пост шеф-дизайнера по экстерьеру моделей бренда Volkswagen.
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За последние 10 лет он принял активное участие в разработке дизайна множества автомобилей Volkswagen, как серийных, так и концепт-каров. За свою карьеру Оливер Штефани не раз демонстрировал профессионализм. Он внес значимый вклад в создание моделей up!, Polo, Jetta, Tiguan и нынешнего поколения Golf, а также семейства шоу-каров I.D..

Новый главный дизайнер Skoda обучался в Брауншвейге (Германия) и в Пасадене (Калифорния, США). Кроме того, в течение 3 лет он работал в европейском дизайн-центре в Ситжесе (Испания). Оливер Штефани поможет дальнейшему развитию чешского бренда. Компания намерена создавать современные автомобили для новой цифровой и электрической эры.

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Оливер Штефани будет отвечать за дизайн Skoda
За последние 10 лет он принял активное участие в разработке дизайна множества автомобилей Volkswagen, как серийных, так и концепт-каров. За свою карьеру Оливер Штефани не раз демонстрировал профессионализм. Он внес значимый вклад в создание моделей up!, Polo, Jetta, Tiguan и нынешнего поколения Golf, а также семейства шоу-каров I.D..Новый главный дизайнер Skoda обучался в Брауншвейге (Германия) и в Пасадене (Калифорния, США). Кроме того, в течение 3 лет он работал в европейском дизайн-центре в Ситжесе (Испания). Оливер Штефани поможет дальнейшему развитию чешского бренда. Компания намерена создавать современные автомобили для новой цифровой и электрической эры. {{vote_108}}
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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