Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 07:52

Olto: электробайк с возможностями скутера и запасом хода до 64 км

Olto: электробайк с возможностями скутера и запасом хода до 64 км

$3 495, 58 км/ч и никаких прав: Olto от Infinite Machine— мощный электробайк без прав, с NFC и GPS

Olto: электробайк с возможностями скутера и запасом хода до 64 км

Olto от Infinite Machine - это не просто электробайк, а попытка совместить удобство скутера с легальным статусом велосипеда. Модель выделяется мощным мотором, съемной батареей и продвинутой защитой, что делает ее интересной для городских поездок и экономии на транспорте.

Olto от Infinite Machine - это не просто электробайк, а попытка совместить удобство скутера с легальным статусом велосипеда. Модель выделяется мощным мотором, съемной батареей и продвинутой защитой, что делает ее интересной для городских поездок и экономии на транспорте.

В последние годы на улицах всё чаще встречаются необычные электробайки, которые по своим возможностям и внешнему виду ближе к скутерам, чем к классическим велосипедам. Одной из самых обсуждаемых новинок стал Olto от Infinite Machine — модель, которая сочетает в себе мощность, технологичность и формальную легальность, позволяющую ездить без водительских прав.

Olto официально относится к категории электрических велосипедов класса 2, что позволяет обходить более строгие требования, предъявляемые к мопедам и электромотоциклам. Однако по своим характеристикам он ближе к полноценному электроскутеру: весит 175 фунтов (около 80 кг), разгоняется до 33 миль в час (53 км/ч), а на спуске — и быстрее. Такой подход позволяет Infinite Machine продавать эту модель как велосипед, хотя по сути это уже совершенно другой класс транспорта.

За 3 495 долларов покупатель получает не только 2-киловаттный мотор и съёмную батарею на 25 Ач (до 64 км пробега), но и целый набор современных функций: алюминиевый корпус с защитой от непогоды, NFC-разблокировку, GPS-трекинг, сигнализацию, автоматическую блокировку руля, USB-C для зарядки гаджетов и возможность обновления ПО по воздуху. По уровню оснащения Olto не уступает некоторым городским автомобилям.

Главная особенность Olto — возможность менять режимы работы. В стандартном классе 2 он ограничен 32 км/ч и управляется с помощью ручки газа. В классе 3 разгоняется до 45 км/ч, но требует крутить педали (пусть и формальные, почти декоративные). В режиме Off‑Road снимаются все ограничения, и байк может развивать максимальную скорость. Настройки можно адаптировать в соответствии с местным законодательством через фирменное приложение. По данным The Verge, в тестах Olto разгонялся до 58 км/ч.

В городских условиях запаса хода в 40 миль (64 км) достаточно, чтобы использовать Olto для ежедневных поездок, не беспокоясь о подзарядке. Однако если батарея разрядится, крутить педали на 80-килограммовом байке будет непросто — это не горный велосипед. С другой стороны, аккумулятор легко снимается и заряжается дома, а сам байк можно оставлять на улице благодаря влагозащите и продвинутой системе безопасности.

Olto предлагает широкий выбор аксессуаров: багажники, корзины, детские сиденья, боксы для хранения. Такой подход делает модель универсальной для разных задач — от поездок на работу до перевозки покупок или детей. В этом плане Olto выгодно отличается от большинства конкурентов, которые часто ограничиваются скудной комплектацией.

Olto — пример того, как производители ищут компромисс между удобством, безопасностью и требованиями законодательства. Рынок электробайков и скутеров продолжает расти, а спрос на альтернативы автомобилям подталкивает к появлению всё более продуманных моделей. Для российских городов подобные решения могут быть особенно актуальны: пробки, дорогой бензин и нехватка парковок делают компактный электротранспорт привлекательным для ежедневных поездок.

Вопрос легальности любого такого устройства остаётся открытым. Пока производители используют лазейки в законах, чтобы продавать мощные электробайки под видом велосипедов, но в будущем возможны ужесточения. Важно, чтобы новые правила не усложняли жизнь обычным велосипедистам, вынуждая их носить мотоциклетные шлемы или оформлять страховку. Кстати, интерес к экспериментальным транспортным решениям растёт: например, компания Yamaha недавно получила престижную награду за инновационный концепт MOTOROiD:Λ , подтвердивший актуальность темы.

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