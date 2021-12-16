Омнибусы и дилижансы: каким был общественный транспорт до появления двигателей
Предшественниками городских автобусов были так называемые омнибусы: многоместные повозки, в которых запрягали лошадей. Наибольшее распространение они получили во второй половине XIX века. В отличие от извозчиков, которые выполняли ту же роль, какую сейчас выполняет такси, омнибусами могли пользоваться практически все слои населения: стоимость проезда была низкой.
Часто можно услышать версию, что первые омнибусы появились в 1826 году во Франции. На самом деле в этом году французы начали использовать слово «омнибус». А сами многоместные конные экипажи существовали и ранее. Кстати, когда появились первые автобусы, их сначала называли «автомобили-омнибусы».
Считается, что омнибусы оказали на общество большое влияние и поспособствовали урбанизации. Интересно, что омнибусы до сих пор используются для перевозки пассажиров на Кубе. Но там вообще много чего до сих пор используется.
Что же касается междугородных пассажирских перевозок, то ими занимались не омнибусы, а дилижансы. Впрочем, несмотря на другое название, суть была та же: многоместная повозка и лошади. Уставших лошадей во время поездки меняли на свежих, что способствовало повышению средней скорости экипажа. Путешествие на дилижансе от Москвы до Петербурга занимало в среднем 4 – 4,5 дня.
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