В 2026 году OMODA C5 получит новый дизайн и технологии — как изменится интерьер, электроника и динамика

OMODA C5 готовится к обновлению: что изменится в популярном кроссовере 2026 года

Вышло исследование: OMODA готовит кроссовер C5 к масштабному обновлению. Модель, уже ставшая хитом, получит не только свежий облик, но и новые технические решения. Какие перемены ждут поклонников марки, и почему именно сейчас производитель решился на такой шаг - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за кулисами этого анонса скрывается целая философия развития бренда.

В 2026 году бренд OMODA анонсировал выход обновленной версии своего фастбэк-кроссовера C5, который уже успел завоевать популярность среди российских автолюбителей. Как сообщает abiznews, производитель решил не ограничиваться косметическими изменениями: грядущая модификация обещает стать заметным шагом вперед как в плане дизайна, так и в техническом оснащении.

Внешний вид нового C5 будет вдохновлен флагманской моделью OMODA C7, чей футуристичный стиль стал отправной точкой для всей линейки. Дизайнеры сделали ставку на выразительные линии и динамичные формы, чтобы подчеркнуть спортивный характер автомобиля. Такой подход не только выделяет C5 на фоне конкурентов, но и укрепляет позиции бренда в сегменте кроссоверов, где борьба за внимание покупателей становится все острее.

Особое внимание уделено интерьеру. По информации abiznews, производитель обещает вывести уровень комфорта и оснащения на новую высоту. В салоне появятся усовершенствованные электронные системы, а эргономика будет доработана с учетом последних тенденций. Это позволит не только повысить удобство для водителя и пассажиров, но и сделать каждую поездку более безопасной и приятной.

Фото: Omoda

Техническая часть также не осталась без изменений. Ожидается, что обновленный C5 получит модернизированную трансмиссию и интеллектуальные электронные помощники, которые сделают управление автомобилем еще более интуитивным. Такие решения, по мнению экспертов, способны задать новые стандарты в классе городских кроссоверов и привлечь дополнительное внимание к марке.

Напомним, OMODA - это самостоятельный бренд, созданный в рамках крупного китайского автоконцерна Chery. Компания делает ставку на молодежную аудиторию и активно внедряет современные технологии в свои автомобили. За короткое время OMODA сумела закрепиться на российском рынке, предлагая стильные и технологичные модели по конкурентоспособным ценам. Особое внимание уделяется безопасности, инновационным решениям и яркому дизайну, что позволяет бренду быстро наращивать популярность среди автолюбителей.

В целом, обновление OMODA C5 в 2026 году - это не просто очередной рестайлинг, а попытка задать новые тренды в сегменте доступных кроссоверов. Производитель явно рассчитывает, что свежий облик, расширенный функционал и улучшенные характеристики позволят модели сохранить лидерские позиции и привлечь новую аудиторию. Следить за дальнейшими подробностями и техническими деталями можно будет по мере приближения официальной премьеры.

OMODA продолжает активно развивать свою линейку, делая ставку на сочетание выразительного дизайна и современных технологий. За последние годы бренд сумел не только укрепить свои позиции на российском рынке, но и стать одним из самых обсуждаемых игроков в сегменте городских кроссоверов. Благодаря постоянному обновлению модельного ряда и вниманию к деталям, OMODA уверенно конкурирует с признанными лидерами отрасли, предлагая автомобили, которые отвечают самым актуальным запросам покупателей.

Накануне стало известно, что производство кроссоверов Omoda C5 начнется в Санкт-Петербурге. Площадкой для выпуска Omoda станет бывший завод General Motors в Шушарах, который несколько лет назад перешел на корейскую Hyundai, а затем получил заключение AGR. Сейчас на предприятии уже идет подготовка оборудования, чтобы в ближайшие месяцы начать выпуск кроссоверов под суббрендом Chery. Перенос производства с калининградского «Автотора» в Петербург связан с более удобной логистикой и ранее достигнутыми договоренностями о выпуске другого суббренда — Jaecoo — на мощных АГР.