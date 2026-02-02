Производство кроссоверов Omoda C5 стартует на бывшем заводе GM в Шушарах уже в 2026 году — как это повлияет на цены и конкуренцию

2 февраля 2026, 05:02
Omoda C5 начнут собирать в Петербурге: что изменится для рынка и покупателей
В 2026 году в Санкт-Петербурге стартует выпуск кроссоверов Omoda C5 на площадке бывшего завода GM. Это событие может изменить расстановку сил на рынке, повлиять на стоимость автомобилей и расширить ассортимент для российских покупателей.
В 2026 году российский автомобильный рынок ждет заметное событие: в Санкт-Петербурге начнется производство кроссоверов Omoda C5. Для отечественных автолюбителей это не просто очередная новость о запуске сборки - речь идет о серьезном балансе сил среди производителей и о возможном снижении цен на популярные модели.
Площадкой для выпуска Omoda станет бывший завод General Motors в Шушарах, который несколько лет назад перешел на корейскую Hyundai, а затем получил заключение AGR. Сейчас на предприятии уже идет подготовка оборудования, чтобы в ближайшие месяцы начать выпуск кроссоверов под суббрендом Chery. Перенос производства с калининградского «Автотора» в Петербург связан с более удобной логистикой и ранее достигнутыми договоренностями о выпуске другого суббренда — Jaecoo — на мощных АГР.
Локализация и влияние на цены
Эксперты отмечают, что перенос сборки Omoda C5 в Санкт-Петербург позволит не только упростить логистику, но и снизить стоимость автомобилей на 15–20%. Это станет возможным благодаря льготам для местных производителей и сокращению издержек на транспортировку. В условиях, когда спрос на новые автомобили в России остается невысоким, такой шаг может заинтересовать покупателей вернуть бренду и увеличить объемы продаж.
По мере необходимости, при успешной локализации Omoda сможет реализовать до 40 тысяч автомобилей в 2026 году. Это особенно актуально на фоне сокращения импорта и роста конкуренции среди китайских марок, которые активно осваивают российский рынок.
Стратегия АГР и расширение модельного ряда
Для группы AGR запуск производства Omoda - часть более эффективной стратегии по расширению продуктовой линейки. Сейчас компания уже выпускает автомобили под брендом Solaris (Hyundai и Kia) в Сестрорецке, а в Шушарах готовится к старту сборки моделей Jaecoo. Осенью 2025 года на бывшем заводе Hyundai в Петербурге в тестовом режиме были собраны первые автомобили китайского бренда GAC, однако серийное производство пока не началось из-за опасений вторичных санкций.
АГР активно взаимодействует с различными китайскими производителями, чтобы увеличить количество выпускаемых марок. В 2026 году холдинг планирует запустить второй автозавод в Санкт-Петербурге, что позволит еще больше укрепить позиции на рынке и предложить покупателям более широкий выбор.
Позиция Chery и риски санкций
Для Chery организация производства в России - логичный шаг для сохранения доли на рынке и снижения санкционных рисков. Передача сборки дополнительным компаниям позволяет минимизировать блокировки со стороны западных стран и сохранить контроль над поставками автокомпонентов. Это особенно важно в преддверии выхода Chery на IPO, когда стабильность бизнеса становится приоритетом.
В то же время компания постепенно расширяет прямое присутствие в России, а также на рынках Кубы и Ирана. Производство автомобилей Chery на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который также принадлежит AGR, уже перезапущено под новый бренд Tenet. В 2025 году там было выпущено около 50 тысяч машин, а в 2026 году компания рассчитывает занять более 10% рынка легковых автомобилей в России.
Рынок и перспективы Омоды
На сегодняшний день Omoda представлена в России различными моделями: кроссоверами C5 и C7, а также седаном S5. По итогам 2025 года бренд занял 11-е место по объёму продаж новых легковых автомобилей, реализовав 28 800 машин. При этом самой популярной остается модель C5, на которую приходится более 21 тысячи проданных автомобилей.
Локализация производства в Петербурге может стать решающим фактором дальнейшего роста бренда. Снижение цен, расширение ассортимента и стабильные поставки комплектующих позволяют заинтересовать покупателей и укрепить позиции Omoda на российском рынке.
Похожие материалы Омода
-
02.02.2026, 04:36
Рейтинг Chery: какие модели самые надежные и и выгодные для покупки
Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить лучшие варианты по надежности, расходу топлива и стоимости обслуживания. В обзоре - реальные плюсы и минусы, а также советы по выбору подходящей комплектации.Читать далее
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
28.01.2026, 07:33
15 новых кроссоверов до 3 млн рублей: актуальные предложения на рынке
В 2026 году цены на автомобили в России резко выросли из-за изменений в налогах и утилизационном сборе. Однако на рынке все еще можно найти 15 новых кроссоверов иностранных брендов дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, какие модели доступны и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
21.01.2026, 19:30
Сменил Chevrolet на новый OMODA C5: стоит ли брать китайский кроссовер — названы плюсы и минусы владения
Владелец OMODA C5 делится личным опытом после двух лет за рулем. Он столкнулся с неожиданными расходами и задержками в сервисе. Были и серьезные поломки, но не все так однозначно. Итоги эксплуатации удивили даже самого владельца.Читать далее
-
11.01.2026, 07:03
Лучшие полноприводные кроссоверы до 3 миллионов рублей — какой автомобиль выбрать
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей - что предлагают дилеры в 2026 году? Какие марки и модели доступны, и чем они отличаются? В материале - только свежие автомобили, только актуальные цены. Неожиданные открытия для тех, кто ищет надежный AWD.Читать далее
-
24.12.2025, 14:38
Omoda C5 нового поколения появится в России в 2026 году с новым дизайном
Omoda готовит кроссовер C5 нового поколения для российского рынка. Ожидаются свежий дизайн и новые решения. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Узнайте, чем удивит новинка в 2026 году.Читать далее
-
17.11.2025, 12:23
Китайский кроссовер Omoda C5 разобрали в новом аудио-обзоре
Вышел новый подкаст об Omoda C5. В нем раскрыты все секреты модели. Салон удивил интересными решениями. Управление автомобилем вызвало споры. Стоит ли его покупать? Ответы уже здесь.Читать далее
-
02.11.2025, 05:41
Десятка лучших китайских авто 2025 года по цене и качеству в России
Китайские автомобили уверенно завоевывают российский рынок. В 2025 году они предлагают уникальное сочетание цены и качества. Мы собрали топ-10 моделей, которые стали настоящим хитом у автолюбителей. Узнайте, какие авто выбирают россияне и почему.Читать далее
