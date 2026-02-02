Производство кроссоверов Omoda C5 стартует на бывшем заводе GM в Шушарах уже в 2026 году — как это повлияет на цены и конкуренцию

Omoda C5 начнут собирать в Петербурге: что изменится для рынка и покупателей

В 2026 году в Санкт-Петербурге стартует выпуск кроссоверов Omoda C5 на площадке бывшего завода GM. Это событие может изменить расстановку сил на рынке, повлиять на стоимость автомобилей и расширить ассортимент для российских покупателей.

В 2026 году в Санкт-Петербурге стартует выпуск кроссоверов Omoda C5 на площадке бывшего завода GM. Это событие может изменить расстановку сил на рынке, повлиять на стоимость автомобилей и расширить ассортимент для российских покупателей.

В 2026 году российский автомобильный рынок ждет заметное событие: в Санкт-Петербурге начнется производство кроссоверов Omoda C5. Для отечественных автолюбителей это не просто очередная новость о запуске сборки - речь идет о серьезном балансе сил среди производителей и о возможном снижении цен на популярные модели.

Площадкой для выпуска Omoda станет бывший завод General Motors в Шушарах, который несколько лет назад перешел на корейскую Hyundai, а затем получил заключение AGR. Сейчас на предприятии уже идет подготовка оборудования, чтобы в ближайшие месяцы начать выпуск кроссоверов под суббрендом Chery. Перенос производства с калининградского «Автотора» в Петербург связан с более удобной логистикой и ранее достигнутыми договоренностями о выпуске другого суббренда — Jaecoo — на мощных АГР.

Локализация и влияние на цены

Эксперты отмечают, что перенос сборки Omoda C5 в Санкт-Петербург позволит не только упростить логистику, но и снизить стоимость автомобилей на 15–20%. Это станет возможным благодаря льготам для местных производителей и сокращению издержек на транспортировку. В условиях, когда спрос на новые автомобили в России остается невысоким, такой шаг может заинтересовать покупателей вернуть бренду и увеличить объемы продаж.

По мере необходимости, при успешной локализации Omoda сможет реализовать до 40 тысяч автомобилей в 2026 году. Это особенно актуально на фоне сокращения импорта и роста конкуренции среди китайских марок, которые активно осваивают российский рынок.

Стратегия АГР и расширение модельного ряда

Для группы AGR запуск производства Omoda - часть более эффективной стратегии по расширению продуктовой линейки. Сейчас компания уже выпускает автомобили под брендом Solaris (Hyundai и Kia) в Сестрорецке, а в Шушарах готовится к старту сборки моделей Jaecoo. Осенью 2025 года на бывшем заводе Hyundai в Петербурге в тестовом режиме были собраны первые автомобили китайского бренда GAC, однако серийное производство пока не началось из-за опасений вторичных санкций.

АГР активно взаимодействует с различными китайскими производителями, чтобы увеличить количество выпускаемых марок. В 2026 году холдинг планирует запустить второй автозавод в Санкт-Петербурге, что позволит еще больше укрепить позиции на рынке и предложить покупателям более широкий выбор.

Позиция Chery и риски санкций

Для Chery организация производства в России - логичный шаг для сохранения доли на рынке и снижения санкционных рисков. Передача сборки дополнительным компаниям позволяет минимизировать блокировки со стороны западных стран и сохранить контроль над поставками автокомпонентов. Это особенно важно в преддверии выхода Chery на IPO, когда стабильность бизнеса становится приоритетом.

В то же время компания постепенно расширяет прямое присутствие в России, а также на рынках Кубы и Ирана. Производство автомобилей Chery на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который также принадлежит AGR, уже перезапущено под новый бренд Tenet. В 2025 году там было выпущено около 50 тысяч машин, а в 2026 году компания рассчитывает занять более 10% рынка легковых автомобилей в России.

Рынок и перспективы Омоды

На сегодняшний день Omoda представлена в России различными моделями: кроссоверами C5 и C7, а также седаном S5. По итогам 2025 года бренд занял 11-е место по объёму продаж новых легковых автомобилей, реализовав 28 800 машин. При этом самой популярной остается модель C5, на которую приходится более 21 тысячи проданных автомобилей.

Локализация производства в Петербурге может стать решающим фактором дальнейшего роста бренда. Снижение цен, расширение ассортимента и стабильные поставки комплектующих позволяют заинтересовать покупателей и укрепить позиции Omoda на российском рынке.