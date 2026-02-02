Производство кроссоверов Omoda C5 стартует на бывшем заводе GM в Шушарах уже в 2026 году — как это повлияет на цены и конкуренцию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 05:02

Omoda C5 начнут собирать в Петербурге: что изменится для рынка и покупателей

Omoda C5 начнут собирать в Петербурге: что изменится для рынка и покупателей

Производство кроссоверов Omoda C5 стартует на бывшем заводе GM в Шушарах уже в 2026 году — как это повлияет на цены и конкуренцию

Omoda C5 начнут собирать в Петербурге: что изменится для рынка и покупателей

В 2026 году в Санкт-Петербурге стартует выпуск кроссоверов Omoda C5 на площадке бывшего завода GM. Это событие может изменить расстановку сил на рынке, повлиять на стоимость автомобилей и расширить ассортимент для российских покупателей.

В 2026 году в Санкт-Петербурге стартует выпуск кроссоверов Omoda C5 на площадке бывшего завода GM. Это событие может изменить расстановку сил на рынке, повлиять на стоимость автомобилей и расширить ассортимент для российских покупателей.

В 2026 году российский автомобильный рынок ждет заметное событие: в Санкт-Петербурге начнется производство кроссоверов Omoda C5. Для отечественных автолюбителей это не просто очередная новость о запуске сборки - речь идет о серьезном балансе сил среди производителей и о возможном снижении цен на популярные модели.

Площадкой для выпуска Omoda станет бывший завод General Motors в Шушарах, который несколько лет назад перешел на корейскую Hyundai, а затем получил заключение AGR. Сейчас на предприятии уже идет подготовка оборудования, чтобы в ближайшие месяцы начать выпуск кроссоверов под суббрендом Chery. Перенос производства с калининградского «Автотора» в Петербург связан с более удобной логистикой и ранее достигнутыми договоренностями о выпуске другого суббренда — Jaecoo — на мощных АГР.

Локализация и влияние на цены

Эксперты отмечают, что перенос сборки Omoda C5 в Санкт-Петербург позволит не только упростить логистику, но и снизить стоимость автомобилей на 15–20%. Это станет возможным благодаря льготам для местных производителей и сокращению издержек на транспортировку. В условиях, когда спрос на новые автомобили в России остается невысоким, такой шаг может заинтересовать покупателей вернуть бренду и увеличить объемы продаж.

По мере необходимости, при успешной локализации Omoda сможет реализовать до 40 тысяч автомобилей в 2026 году. Это особенно актуально на фоне сокращения импорта и роста конкуренции среди китайских марок, которые активно осваивают российский рынок.

Стратегия АГР и расширение модельного ряда

Для группы AGR запуск производства Omoda - часть более эффективной стратегии по расширению продуктовой линейки. Сейчас компания уже выпускает автомобили под брендом Solaris (Hyundai и Kia) в Сестрорецке, а в Шушарах готовится к старту сборки моделей Jaecoo. Осенью 2025 года на бывшем заводе Hyundai в Петербурге в тестовом режиме были собраны первые автомобили китайского бренда GAC, однако серийное производство пока не началось из-за опасений вторичных санкций.

АГР активно взаимодействует с различными китайскими производителями, чтобы увеличить количество выпускаемых марок. В 2026 году холдинг планирует запустить второй автозавод в Санкт-Петербурге, что позволит еще больше укрепить позиции на рынке и предложить покупателям более широкий выбор.

Позиция Chery и риски санкций

Для Chery организация производства в России - логичный шаг для сохранения доли на рынке и снижения санкционных рисков. Передача сборки дополнительным компаниям позволяет минимизировать блокировки со стороны западных стран и сохранить контроль над поставками автокомпонентов. Это особенно важно в преддверии выхода Chery на IPO, когда стабильность бизнеса становится приоритетом.

В то же время компания постепенно расширяет прямое присутствие в России, а также на рынках Кубы и Ирана. Производство автомобилей Chery на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который также принадлежит AGR, уже перезапущено под новый бренд Tenet. В 2025 году там было выпущено около 50 тысяч машин, а в 2026 году компания рассчитывает занять более 10% рынка легковых автомобилей в России.

Рынок и перспективы Омоды

На сегодняшний день Omoda представлена в России различными моделями: кроссоверами C5 и C7, а также седаном S5. По итогам 2025 года бренд занял 11-е место по объёму продаж новых легковых автомобилей, реализовав 28 800 машин. При этом самой популярной остается модель C5, на которую приходится более 21 тысячи проданных автомобилей.

Локализация производства в Петербурге может стать решающим фактором дальнейшего роста бренда. Снижение цен, расширение ассортимента и стабильные поставки комплектующих позволяют заинтересовать покупателей и укрепить позиции Omoda на российском рынке. 

Упомянутые модели: OMODA C5 (от 2 499 900 Р)
Упомянутые марки: OMODA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Омода

Похожие материалы Омода

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Волгоград Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться