Omoda готовит стильный C5 для России — что изменится в следующем поколении?

Omoda C5 нового поколения появится в России в 2026 году с новым дизайном

Omoda готовит кроссовер C5 нового поколения для российского рынка. Ожидаются свежий дизайн и новые решения. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Узнайте, чем удивит новинка в 2026 году.

Omoda готовит кроссовер C5 нового поколения для российского рынка. Ожидаются свежий дизайн и новые решения. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Узнайте, чем удивит новинка в 2026 году.

В 2026 году российский рынок ждет появление совершенно нового поколения кроссовера Omoda C5. Как сообщает Autonews, производитель намерен представить модель с полностью обновленным внешним обликом и интерьером, которые будут отражать современные тенденции и фирменный стиль бренда. По задумке дизайнеров, автомобиль получит динамичные линии и футуристические элементы, вдохновленные старшей моделью Omoda C7.

Пока подробности о технической части нового C5 держатся в секрете. На сегодняшний день актуальная версия кроссовера оснащается двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. с передним приводом и 1,6-литровым агрегатом на 150 л.с., который идет в паре с полным приводом. Ожидается, что в новом поколении производитель может предложить обновленные силовые установки, однако официальной информации на этот счет пока нет.

Стоит напомнить, что Omoda C5 уже проходил рестайлинг на российском рынке - это произошло в конце 2024 года. Тогда изменения затронули в основном внешний вид: автомобиль получил свежие детали экстерьера, но глобальных технических новшеств не было. Модель C5 стала первой в линейке Omoda, появившись в России осенью 2022 года. Интересно, что бренд Omoda был создан компанией Chery специально для российского рынка, а в Китае аналогичная модель известна под названием Chery Omoda C5.

Планы по запуску нового поколения C5 свидетельствуют о серьезных намерениях бренда укрепить свои позиции в России. Компания делает ставку на современный дизайн и индивидуальность, чтобы привлечь внимание покупателей, ищущих не только практичный, но и стильный автомобиль. Ожидается, что новинка будет отличаться не только внешне, но и по уровню оснащения, однако подробности станут известны ближе к старту продаж.