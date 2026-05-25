Как Omoda C5 сумела пробиться в белый список для работы в такси

25 мая 2026, 07:24
Omoda C5 официально включили в список разрешенных для такси автомобилей в России
В России расширили перечень автомобилей, которые можно использовать в такси: теперь в него вошла модель Omoda C5. Это решение может повлиять на рынок перевозок и обновление автопарка. Мало кто знает, что новые правила открывают дополнительные возможности для водителей и компаний. Какие еще изменения ждут отрасль - объясняем, почему это важно именно сейчас.
Включение Omoda C5 в официальный перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, стало заметным событием для российского рынка перевозок. Это решение напрямую влияет на выбор машин для таксопарков и частных водителей, ведь теперь у них появляется еще одна современная модель, соответствующая требованиям закона о локализации. Для многих компаний это шанс обновить автопарк без риска нарушить новые правила, а для водителей - возможность пересесть на более комфортный и технологичный автомобиль.
Как сообщает Российская Газета, кроссовер Omoda C5 производится в Калужской области по специальному инвестиционному контракту. Сам бренд Omoda принадлежит китайской корпорации Chery, но ряд моделей уже собирается на российских заводах. В Минпромторге подчеркивают: список автомобилей для такси будет дополняться по мере появления новых локализованных моделей, что создает условия для постепенного обновления всего сегмента таксомоторных перевозок.
Для попадания в реестр производитель должен выполнить хотя бы один из критериев, установленных законом о локализации такси. Это может быть уровень локализации, наличие определенных технических характеристик или другие параметры, прописанные в нормативных актах. Ранее стало известно, что Omoda C5 получила в России полный привод и новую коробку передач, что делает ее более привлекательной для эксплуатации в сложных дорожных условиях и при интенсивной городской эксплуатации.
Введение новых требований к автопарку такси уже вызвало обсуждение среди перевозчиков. Многие отмечают, что расширение списка разрешенных моделей помогает избежать дефицита машин и поддерживать конкурентоспособность отрасли. Важно, что подобные изменения происходят на фоне общего роста интереса к локализованным автомобилям, о чем недавно рассказывали эксперты в материале о лидерах продаж на рынке - подробнее об этом можно узнать в обзоре о динамике спроса на новые автомобили в России.
Судя по имеющимся данным, включение Omoda C5 в перечень для такси может стать стимулом для других производителей активнее локализовать свои модели. Это не только поддержит занятость на российских заводах, но и позволит таксопаркам быстрее реагировать на изменения законодательства. Для пассажиров такие перемены означают больше новых и современных машин на линии, а для водителей - расширение выбора и повышение комфорта. Важно помнить, что обновление списка разрешенных моделей - процесс постоянный, и в ближайшие годы он может затронуть еще больше популярных автомобилей.
Похожие материалы Омода
24.05.2026, 06:44
Цены на новые авто в России: неожиданные снижения и резкие подорожания
В первом квартале 2026 года сразу десять автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России. Семь брендов повысили стоимость, а три - снизили, что стало неожиданным сигналом для рынка. Разбираемся, как это повлияет на выбор покупателей и динамику цен.Читать далее
21.05.2026, 06:51
Omoda C5 с полным приводом: старт продаж обновленного кроссовера в России
В России начались продажи нового поколения полноприводного кроссовера Omoda C5. Модель выделяется современным оснащением, акцентом на молодежную аудиторию и конкурентной ценой. Почему этот запуск важен для рынка и чем Omoda C5 может заинтересовать покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
18.05.2026, 06:17
Обновленный Belgee X50+: пять главных соперников на российском рынке и их цены
В марте на российском рынке появился обновленный Belgee X50+, который сразу оказался в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали, какие кроссоверы составят ему основную конкуренцию и чем они отличаются.Читать далее
15.05.2026, 20:24
Вторичный рынок в России: китайские автомобили резко увеличили долю и перепродажи
В апреле 2026 года в России перепродажи китайских автомобилей выросли на 42%, а их доля на вторичном рынке достигла 6,1%. Это отражает новый этап развития рынка и меняет отношение к брендам из КНР.Читать далее
15.05.2026, 09:07
В Петербурге появились обновленные OMODA C5 с полным приводом
Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок в марте этого года. Автомобиль был доступен в трех комплектациях, которые предлагались только с передним приводом. Сейчас к ним добавилась топовая полноприводная версия Стиль.Читать далее
11.05.2026, 05:05
Сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: что выбрать в 2026 году
Эксперты провели масштабное сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5, чтобы выяснить, какой седан сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог. В материале - детали комплектаций, особенности интерьера и реальные впечатления от езды. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в обзоре.Читать далее
09.05.2026, 16:43
Проблемы и особенности роботизированной коробки 7DCT300 в китайских авто
Роботизированная трансмиссия 7DCT300 от Chery активно используется в моделях Jaecoo, Omoda и Exeed. В материале - разбор плюсов, минусов и реальных отзывов, а также рекомендации по эксплуатации и нюансы, которые важно знать владельцам именно сейчас.Читать далее
06.05.2026, 12:08
Проблемы с ходовой и сервисом: опыт годовой эксплуатации OMODA C5
Владелец OMODA C5 из Новосибирска поделился реальными трудностями, с которыми столкнулся уже через несколько тысяч километров. Какие скрытые проблемы выявились, почему дилер не спешит помогать и что делать тем, кто уже купил этот кроссовер - рассказываем, почему важно знать эти нюансы до покупки.Читать далее
06.05.2026, 06:37
10 новых полноприводных авто с гарантией: самые доступные варианты 2026 года
Российский рынок новых полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, на смену пришли локализованные и китайские модели. Мы собрали десятку самых доступных 4х4 с гарантией - от классических внедорожников до современных кроссоверов. Узнайте, какие авто предлагают честный полный привод и что важно учитывать при выборе.Читать далее
04.05.2026, 10:58
Рейтинг подержанных китайских кроссоверов возглавил Haval Jolion
В 2026 году китайские автомобили уверенно занимают лидирующие позиции на вторичном рынке. Мы разобрали, какие кроссоверы действительно заслуживают внимания, на что обращать внимание при выборе и какие подводные камни могут ждать покупателя. Эксперты отмечают новые тренды и риски, которые нельзя игнорировать.Читать далее
