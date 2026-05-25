Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 07:24

Omoda C5 официально включили в список разрешенных для такси автомобилей в России

Как Omoda C5 сумела пробиться в белый список для работы в такси

В России расширили перечень автомобилей, которые можно использовать в такси: теперь в него вошла модель Omoda C5. Это решение может повлиять на рынок перевозок и обновление автопарка. Мало кто знает, что новые правила открывают дополнительные возможности для водителей и компаний. Какие еще изменения ждут отрасль - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Включение Omoda C5 в официальный перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, стало заметным событием для российского рынка перевозок. Это решение напрямую влияет на выбор машин для таксопарков и частных водителей, ведь теперь у них появляется еще одна современная модель, соответствующая требованиям закона о локализации. Для многих компаний это шанс обновить автопарк без риска нарушить новые правила, а для водителей - возможность пересесть на более комфортный и технологичный автомобиль.

Как сообщает Российская Газета, кроссовер Omoda C5 производится в Калужской области по специальному инвестиционному контракту. Сам бренд Omoda принадлежит китайской корпорации Chery, но ряд моделей уже собирается на российских заводах. В Минпромторге подчеркивают: список автомобилей для такси будет дополняться по мере появления новых локализованных моделей, что создает условия для постепенного обновления всего сегмента таксомоторных перевозок.

Для попадания в реестр производитель должен выполнить хотя бы один из критериев, установленных законом о локализации такси. Это может быть уровень локализации, наличие определенных технических характеристик или другие параметры, прописанные в нормативных актах. Ранее стало известно, что Omoda C5 получила в России полный привод и новую коробку передач, что делает ее более привлекательной для эксплуатации в сложных дорожных условиях и при интенсивной городской эксплуатации.

Введение новых требований к автопарку такси уже вызвало обсуждение среди перевозчиков. Многие отмечают, что расширение списка разрешенных моделей помогает избежать дефицита машин и поддерживать конкурентоспособность отрасли. Важно, что подобные изменения происходят на фоне общего роста интереса к локализованным автомобилям, о чем недавно рассказывали эксперты в материале о лидерах продаж на рынке - подробнее об этом можно узнать в обзоре о динамике спроса на новые автомобили в России.

Судя по имеющимся данным, включение Omoda C5 в перечень для такси может стать стимулом для других производителей активнее локализовать свои модели. Это не только поддержит занятость на российских заводах, но и позволит таксопаркам быстрее реагировать на изменения законодательства. Для пассажиров такие перемены означают больше новых и современных машин на линии, а для водителей - расширение выбора и повышение комфорта. Важно помнить, что обновление списка разрешенных моделей - процесс постоянный, и в ближайшие годы он может затронуть еще больше популярных автомобилей.

Упомянутые модели: OMODA C5 (от 2 499 900 Р)
Упомянутые марки: OMODA
Похожие материалы Омода

