Какие перемены ждут популярный кроссовер OMODA C5 в России и чем он готов удивить водителя

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

12 февраля 2026, 16:39

OMODA C5: рестайлинг, новые технологии и премьера на российском рынке в 2026 году

OMODA C5: рестайлинг, новые технологии и премьера на российском рынке в 2026 году

Какие перемены ждут популярный кроссовер OMODA C5 в России и чем он готов удивить водителя

OMODA C5: рестайлинг, новые технологии и премьера на российском рынке в 2026 году

В 2026 году на российском рынке появится обновленный OMODA C5. Модель обещает не только свежий дизайн, но и технологические доработки, которые редко встречаются в этом сегменте. Почему автолюбители уже сейчас обсуждают будущую премьеру и какие детали скрывают производители - разбираемся в материале.

В 2026 году на российском рынке появится обновленный OMODA C5. Модель обещает не только свежий дизайн, но и технологические доработки, которые редко встречаются в этом сегменте. Почему автолюбители уже сейчас обсуждают будущую премьеру и какие детали скрывают производители - разбираемся в материале.

Как сообщает пресс-служба китайского бренда, в 2026 году на российском рынке дебютирует обновленный фастбэк-кроссовер OMODA C5. Производитель решил не ограничиваться косметическими изменениями: автомобиль получит заметно переработанный экстерьер и интерьер, что должно привлечь внимание не только поклонников марки, но и тех, кто следит за трендами в сегменте городских кроссоверов.

Внешний облик OMODA C5 теперь будет перекликаться с флагманской моделью OMODA C7. Особое внимание уделено светотехнике: полностью светодиодные фары получили новую форму, а задние фонари с характерным рисунком молнии станут узнаваемой чертой рестайлинга. Кузов сохранит фирменную «парящую» крышу, но задний бампер станет более выразительным и агрессивным. Помимо этого, обновятся дизайн колесных дисков и зеркал, а в палитре цветов появится фирменный насыщенно-красный оттенок. Габариты автомобиля составят 4 545 мм в длину, 1 824 мм в ширину и 1 588 мм в высоту.

Фото: Omoda

Внутри кроссовера произошли не менее значимые перемены. Центральная консоль теперь асимметрична и ориентирована на водителя, что создает ощущение, будто находишься в кабине пилота. В салоне установлен крупный 15,6-дюймовый экран, отвечающий за управление дополнительными функциями и мультимедийной системой. За производительность отвечает процессор Snapdragon, а интерфейс можно персонализировать, вплоть до установки собственных изображений на заставку. Новые спортивные кресла с увеличенной площадью сидения оснащены подогревом и вентиляцией, что редко встречается в этом классе.

Производитель также поработал над акустическим комфортом: шумоизоляция улучшена за счет многослойных передних боковых стекол и более чем 65 доработок в конструкции. Среди технологических новшеств - новая трансмиссия, расширенный набор систем безопасности, комплекс ассистентов ADAS и камера кругового обзора с углом 540 градусов. Все это должно сделать управление автомобилем более безопасным и удобным в городских условиях.

Интересно, что эксперты уже обсуждают, как появление обновленного OMODA C5 может повлиять на рынок. В частности, в недавнем обзоре о перспективах вторичного рынка автомобилей в 2026 году отмечалось, что активность китайских брендов способна изменить баланс сил среди конкурентов и повлиять на динамику продаж в ближайшие годы.

Упомянутые модели: OMODA C5 (от 2 499 900 Р)
Упомянутые марки: OMODA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Омода

Похожие материалы Омода

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Красноярск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться