Какие перемены ждут популярный кроссовер OMODA C5 в России и чем он готов удивить водителя

12 февраля 2026, 16:39
OMODA C5: рестайлинг, новые технологии и премьера на российском рынке в 2026 году
В 2026 году на российском рынке появится обновленный OMODA C5. Модель обещает не только свежий дизайн, но и технологические доработки, которые редко встречаются в этом сегменте. Почему автолюбители уже сейчас обсуждают будущую премьеру и какие детали скрывают производители - разбираемся в материале.
Как сообщает пресс-служба китайского бренда, в 2026 году на российском рынке дебютирует обновленный фастбэк-кроссовер OMODA C5. Производитель решил не ограничиваться косметическими изменениями: автомобиль получит заметно переработанный экстерьер и интерьер, что должно привлечь внимание не только поклонников марки, но и тех, кто следит за трендами в сегменте городских кроссоверов.
Внешний облик OMODA C5 теперь будет перекликаться с флагманской моделью OMODA C7. Особое внимание уделено светотехнике: полностью светодиодные фары получили новую форму, а задние фонари с характерным рисунком молнии станут узнаваемой чертой рестайлинга. Кузов сохранит фирменную «парящую» крышу, но задний бампер станет более выразительным и агрессивным. Помимо этого, обновятся дизайн колесных дисков и зеркал, а в палитре цветов появится фирменный насыщенно-красный оттенок. Габариты автомобиля составят 4 545 мм в длину, 1 824 мм в ширину и 1 588 мм в высоту.
Внутри кроссовера произошли не менее значимые перемены. Центральная консоль теперь асимметрична и ориентирована на водителя, что создает ощущение, будто находишься в кабине пилота. В салоне установлен крупный 15,6-дюймовый экран, отвечающий за управление дополнительными функциями и мультимедийной системой. За производительность отвечает процессор Snapdragon, а интерфейс можно персонализировать, вплоть до установки собственных изображений на заставку. Новые спортивные кресла с увеличенной площадью сидения оснащены подогревом и вентиляцией, что редко встречается в этом классе.
Производитель также поработал над акустическим комфортом: шумоизоляция улучшена за счет многослойных передних боковых стекол и более чем 65 доработок в конструкции. Среди технологических новшеств - новая трансмиссия, расширенный набор систем безопасности, комплекс ассистентов ADAS и камера кругового обзора с углом 540 градусов. Все это должно сделать управление автомобилем более безопасным и удобным в городских условиях.
Интересно, что эксперты уже обсуждают, как появление обновленного OMODA C5 может повлиять на рынок. В частности, в недавнем обзоре о перспективах вторичного рынка автомобилей в 2026 году отмечалось, что активность китайских брендов способна изменить баланс сил среди конкурентов и повлиять на динамику продаж в ближайшие годы.
