Дизайн против техники — стоит ли выбирать C7 или есть лучшие варианты?

Omoda C7: чем удивит новый кроссовер на платформе Chery в 2026 году

Omoda C7 ворвался на рынок с яркой внешностью и современным интерьером. Но насколько он отличается от собратьев по платформе? В статье разбираем комплектации, оснащение и конкурентов. Неожиданные детали и нюансы - внутри.

Omoda C7 ворвался на рынок с яркой внешностью и современным интерьером. Но насколько он отличается от собратьев по платформе? В статье разбираем комплектации, оснащение и конкурентов. Неожиданные детали и нюансы - внутри.

Omoda продолжает наращивать темпы на российском рынке, для этого был выпущен среднеразмерный кроссовер C7. Модель построена на знакомой платформе T1X и оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом», предлагая как передний, так и полный привод. Хотя техническая часть не преподносит сюрпризов, дизайн C7 выделяется на фоне собратьев: массивная решетка радиатора с 3D-узором, агрессивный бампер, стремительные светодиодные фары и скрытые дверные ручки создают эффектный и запоминающийся образ.

Салон кроссовера выполнен в стиле цифрового минимализма. Его центральным элементом служат два экрана — 8,9-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый мультимедийный комплекс. Качество отделки порадует даже в базовых версиях: здесь используются материалы под замшу, кожзам и мягкий пластик. Комплектации предусматривают широкий набор опций, от проекционного дисплея и панорамной крыши до системы кругового обзора на 540 градусов и адаптивного круиз-контроля в топовых версиях.

C7 демонстрирует сбалансированные ходовые качества. Турбомотор обеспечивает уверенный разгон, а 7-ступенчатая трансмиссия работает плавно и почти незаметно. Подвеска ориентирована на комфорт, хотя в поворотах отмечаются крены. Шумоизоляция выполнена на достойном уровне, что делает поездки спокойными даже на высоких скоростях. Полноприводная версия добавляет уверенности в сложных дорожных условиях, но увеличивает стоимость и расход топлива.

Цены на Omoda C7 начинаются от 2,6 млн рублей за версию с передним приводом. Основными конкурентами кроссовера выступают родственные модели на платформе T1X — Jaecoo J7 и Chery Tiggo 7 Pro Max, а также предложения от Haval, Changan и Geely. Каждый из них имеет свои преимущества, однако C7 выгодно сочетает яркий дизайн, современное оснащение и проверенную техническую базу.

В итоге Omoda C7 не совершает революции, но представляет собой крепкого и сбалансированного игрока в своём сегменте. Для покупателей, ищущих эмоциональный дизайн, комфортный салон и надёжную технику, эта модель может стать оптимальным вариантом, способным разнообразить повседневные поездки.