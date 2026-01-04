Дизайн против техники — стоит ли выбирать C7 или есть лучшие варианты?

4 января 2026, 17:23
Omoda C7: чем удивит новый кроссовер на платформе Chery в 2026 году
Omoda C7: чем удивит новый кроссовер на платформе Chery в 2026 году
Omoda C7 ворвался на рынок с яркой внешностью и современным интерьером. Но насколько он отличается от собратьев по платформе? В статье разбираем комплектации, оснащение и конкурентов. Неожиданные детали и нюансы - внутри.
Omoda продолжает наращивать темпы на российском рынке, для этого был выпущен среднеразмерный кроссовер C7. Модель построена на знакомой платформе T1X и оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом», предлагая как передний, так и полный привод. Хотя техническая часть не преподносит сюрпризов, дизайн C7 выделяется на фоне собратьев: массивная решетка радиатора с 3D-узором, агрессивный бампер, стремительные светодиодные фары и скрытые дверные ручки создают эффектный и запоминающийся образ.
Салон кроссовера выполнен в стиле цифрового минимализма. Его центральным элементом служат два экрана — 8,9-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый мультимедийный комплекс. Качество отделки порадует даже в базовых версиях: здесь используются материалы под замшу, кожзам и мягкий пластик. Комплектации предусматривают широкий набор опций, от проекционного дисплея и панорамной крыши до системы кругового обзора на 540 градусов и адаптивного круиз-контроля в топовых версиях.
C7 демонстрирует сбалансированные ходовые качества. Турбомотор обеспечивает уверенный разгон, а 7-ступенчатая трансмиссия работает плавно и почти незаметно. Подвеска ориентирована на комфорт, хотя в поворотах отмечаются крены. Шумоизоляция выполнена на достойном уровне, что делает поездки спокойными даже на высоких скоростях. Полноприводная версия добавляет уверенности в сложных дорожных условиях, но увеличивает стоимость и расход топлива.
Цены на Omoda C7 начинаются от 2,6 млн рублей за версию с передним приводом. Основными конкурентами кроссовера выступают родственные модели на платформе T1X — Jaecoo J7 и Chery Tiggo 7 Pro Max, а также предложения от Haval, Changan и Geely. Каждый из них имеет свои преимущества, однако C7 выгодно сочетает яркий дизайн, современное оснащение и проверенную техническую базу.
В итоге Omoda C7 не совершает революции, но представляет собой крепкого и сбалансированного игрока в своём сегменте. Для покупателей, ищущих эмоциональный дизайн, комфортный салон и надёжную технику, эта модель может стать оптимальным вариантом, способным разнообразить повседневные поездки.
Похожие материалы Омода, Чери
-
29.12.2025, 20:17
Все минусы Omoda C7 глазами владельцев и реальные впечатления от эксплуатации
Omoda C7 выглядит современно и технологично, но не лишена спорных моментов. В статье раскрыты реальные недостатки, о которых редко говорят дилеры. Узнайте, с какими нюансами сталкиваются владельцы и как их можно устранить.Читать далее
-
03.12.2025, 07:59
Omoda отзывает в России тысячи кроссоверов C7 из-за риска травм для водителя
В России стартовала сервисная акция. Она касается новых кроссоверов Omoda. Обнаружена серьезная неисправность в автомобиле. Речь идет о системе безопасности. Владельцам стоит срочно проверить свои машины.Читать далее
-
24.11.2025, 12:19
Новый Omoda C7 AWD в России на тест-драйве: красивый кроссовер, но с одним недостатком
Новый флагман Omoda уже в России. У него футуристичный дизайн. Оснащение очень богатое. Но есть один спорный момент. Рассказываем все подробности о новинке. Конкурентам придется подвинуться.Читать далее
-
20.10.2025, 10:20
OMODA представила кроссовер C7 с интеллектуальными системами помощи
На российский рынок выходит OMODA C7 — технологичный кроссовер нового поколения с системами автоматической парковки, дистанционного управления и адаптацией к российским дорогам.Читать далее
-
24.09.2025, 10:39
Omoda C7 занял лишь десятую часть продаж марки в Петербурге
В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера. Модель уже успела привлечь внимание. Но ее доля пока невелика. Что происходит на рынке, читайте в материале.Читать далее
-
19.09.2025, 11:47
Флагманский кроссовер Omoda C7: чем он удивил и разочаровал в ходе тестов
Новый флагман Omoda C7 прошел испытания. Журналисты изучили его со всех сторон. Автомобиль показал свои сильные качества. Но нашлись и некоторые спорные моменты. Рассказываем о главных впечатлениях от машины. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
15.09.2025, 16:43
Калининградский Omoda C7 получил зеленый свет для старта продаж в России
Новый кроссовер скоро появится на дорогах. Модель прошла все необходимые процедуры. Производство наладили на российском предприятии. Автомобиль получил важный документ. Скоро дилеры объявят о старте продаж. Все подробности о новинке уже известны.Читать далее
-
02.07.2025, 08:17
В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Число новых моделей, представленных на российском авторынке в первом полугодии 2025 года, сократилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали об успешных дебютах и громких провалах.Читать далее
-
22.04.2025, 11:31
Продажи нового флагмана Omoda стартуют в России в мае 2025 года
Марка Omoda официально объявила о завершении сертификации для российского рынка своего нового флагманского кроссовера Omoda C7. Первые экземпляры модели появятся у официальных дилеров уже в мае 2025 года.Читать далее
-
19.12.2024, 16:24
Omoda показала космический интерьер нового кроссовера
Китайский бренд Omoda (принадлежит Chery) продолжает дозированно раскрывать подробности о новой модели, продажи которой в России начнутся в 2025 году. На этот раз пресс-служба опубликовала первое изображение интерьера.Читать далее
