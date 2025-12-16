Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

16 декабря 2025, 10:22

OMODA C7 получил дистанционное управление зимними опциями

Для кроссовера, вышедшего на российский рынок в этом году, в начале декабря стала доступна телематическая система OMODA REMOTE Winter Edition.

В дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге сообщили, что в автосалоне уже есть первые обращения владельцев OMODA C7 на установку этой системы.

С помощью мобильного приложения O&J, которое доступно для комплектации Supreme кроссовера OMODA C7, можно предварительно прогреть салон машины, регулировать подогрев руля, сидений и стекол, открыть или заблокировать двери на расстоянии, получить данные об остатке топлива. Телематическая система отслеживает состояние ключевых систем автомобиля и предупреждает владельца об обнаруженных отклонениях.

Руководитель отдела продаж дилерского центра «OMODA Аларм-Моторс» Никита Козлов рассказал редактору 110km.ru, что в OMODA C7 присутствует базовый набор зимних опций. «Это обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, передних сидений, а также заднего ряда в некоторых комплектациях. К ним добавляется система анти-запотевания стекол, что важно для безопасности движения. Из редких опций для автомобилей в этом сегменте можно отметить прямые дефлекторы обдува в районе зеркал заднего вида и наличие обогрева лобового стекла уже в начальной комплектации. Телематическая система, несомненно, стала довольно востребованной у владельцев автомобиля, так как она существенно экономит время, особенно утром перед поездкой на работу».

К зимним опциям OMODA C7 дилер добавил ряд технических решений в автомобиле. Это интеллектуальная система полного привода с режимами «Снег» и «4х4», независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости, которая оперативно подстраивается под дорожное покрытие, клиренс до 182 см, кузов с антикоррозионным покрытием, оцинковка всех элементов и дополнительные накладки на нижней части корпуса, защищающие металл от воздействия химикатов.

Продажи OMODA C7 в России стартовали в мае нынешнего года. Кроссовер стал четвертой модель бренда OMODA в стране. Он предлагается с двигателем 1.6 л мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Из пяти комплектаций OMODA C7 две оснащаются передним приводом, а остальные три – полным.

Упомянутые марки: OMODA
