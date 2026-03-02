Omoda C7 в России официально подешевел: новые цены и перспективы

Omoda C7 стал дешевле на 230 тысяч: новые цены на все комплектации в России

Редкое событие: флагманский кроссовер Omoda C7 неожиданно подешевел сразу на 230 тысяч рублей во всех версиях. Теперь базовая комплектация стоит меньше трех миллионов. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся подробно.

Редкое событие: флагманский кроссовер Omoda C7 неожиданно подешевел сразу на 230 тысяч рублей во всех версиях. Теперь базовая комплектация стоит меньше трех миллионов. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся подробно.

Снижение цен на автомобили в России — явление нечастое, особенно когда речь идет о популярных кроссоверах. Китайская марка Omoda удивила многих автолюбителей, решив пересмотреть стоимость своего флагмана C7. Теперь этот автомобиль стал заметно доступнее, что может изменить расстановку сил в сегменте среднеразмерных внедорожников.

В марте 2026 года Omoda объявила о снижении цен на все комплектации C7. Сумма снижения составила 230 тысяч рублей, и теперь стартовая цена кроссовера впервые опустилась ниже трех миллионов. Это важный психологический рубеж для покупателей, которые ищут современный и технологичный автомобиль, но не готовы переплачивать.

Обновленный прайс-лист выглядит так:

Базовая версия Joy — 2 939 000 рублей;

Lifestyle — 3 099 000 рублей;

Drive — 3 149 000 рублей;

Active — 3 299 000 рублей;

Топовая Supreme — 3 499 000 рублей.

Все комплектации подешевели, что редко встречается на рынке. Причины такого решения компания не раскрывает, но эксперты связывают это с желанием укрепить позиции бренда в России и усилить конкурентоспособность модели.

Omoda C7 появился на российском рынке в мае 2025 года и быстро стал заметным игроком среди кроссоверов. По габаритам он близок к Toyota RAV4, но в России его главными конкурентами стали Haval F7 и Geely Atlas. Китайский внедорожник оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, выдающим 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. В паре с ним работает семиступенчатый «робот» Getrag.

В базовых версиях C7 идет с передним приводом, а для топовых комплектаций предусмотрена система полного привода с электронно-управляемой многодисковой муфтой. Этот набор характеристик делает модель универсальным выбором для города и загородных поездок.

Интересно, что в феврале 2026 года стало известно о планах по локализации производства Omoda C7 и C5 в России. Согласно сертификационным документам, сборку наладят в Калуге на бывшем заводе Volkswagen, где сейчас выпускают автомобили марки Tenet. Локализация может положительно повлиять на стоимость и доступность модели в будущем.

Как отмечают специалисты, снижение цены на Omoda C7 — это не просто маркетинговый ход, а реальный шанс для покупателей приобрести современный кроссовер по более выгодной цене. На фоне роста стоимости других автомобилей и ограниченного выбора в сегменте такой шаг может стать решающим для многих семей, планирующих обновление автопарка.

Таким образом, мартовское снижение цен на Omoda C7 — событие, которое может изменить предпочтения российских автолюбителей и усилить позиции китайских брендов на рынке. Теперь остается следить за тем, как отреагируют конкуренты и какие изменения они предложат в этом классе.