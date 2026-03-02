Omoda C7 в России официально подешевел: новые цены и перспективы

2 марта 2026, 14:49
Omoda C7 стал дешевле на 230 тысяч: новые цены на все комплектации в России
Редкое событие: флагманский кроссовер Omoda C7 неожиданно подешевел сразу на 230 тысяч рублей во всех версиях. Теперь базовая комплектация стоит меньше трех миллионов. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся подробно.
Снижение цен на автомобили в России — явление нечастое, особенно когда речь идет о популярных кроссоверах. Китайская марка Omoda удивила многих автолюбителей, решив пересмотреть стоимость своего флагмана C7. Теперь этот автомобиль стал заметно доступнее, что может изменить расстановку сил в сегменте среднеразмерных внедорожников.
В марте 2026 года Omoda объявила о снижении цен на все комплектации C7. Сумма снижения составила 230 тысяч рублей, и теперь стартовая цена кроссовера впервые опустилась ниже трех миллионов. Это важный психологический рубеж для покупателей, которые ищут современный и технологичный автомобиль, но не готовы переплачивать.
Обновленный прайс-лист выглядит так:
Базовая версия Joy — 2 939 000 рублей;
Lifestyle — 3 099 000 рублей;
Drive — 3 149 000 рублей;
Active — 3 299 000 рублей;
Топовая Supreme — 3 499 000 рублей.
Все комплектации подешевели, что редко встречается на рынке. Причины такого решения компания не раскрывает, но эксперты связывают это с желанием укрепить позиции бренда в России и усилить конкурентоспособность модели.
Omoda C7 появился на российском рынке в мае 2025 года и быстро стал заметным игроком среди кроссоверов. По габаритам он близок к Toyota RAV4, но в России его главными конкурентами стали Haval F7 и Geely Atlas. Китайский внедорожник оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, выдающим 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. В паре с ним работает семиступенчатый «робот» Getrag.
В базовых версиях C7 идет с передним приводом, а для топовых комплектаций предусмотрена система полного привода с электронно-управляемой многодисковой муфтой. Этот набор характеристик делает модель универсальным выбором для города и загородных поездок.
Интересно, что в феврале 2026 года стало известно о планах по локализации производства Omoda C7 и C5 в России. Согласно сертификационным документам, сборку наладят в Калуге на бывшем заводе Volkswagen, где сейчас выпускают автомобили марки Tenet. Локализация может положительно повлиять на стоимость и доступность модели в будущем.
Как отмечают специалисты, снижение цены на Omoda C7 — это не просто маркетинговый ход, а реальный шанс для покупателей приобрести современный кроссовер по более выгодной цене. На фоне роста стоимости других автомобилей и ограниченного выбора в сегменте такой шаг может стать решающим для многих семей, планирующих обновление автопарка.
Таким образом, мартовское снижение цен на Omoda C7 — событие, которое может изменить предпочтения российских автолюбителей и усилить позиции китайских брендов на рынке. Теперь остается следить за тем, как отреагируют конкуренты и какие изменения они предложат в этом классе.
Похожие материалы Омода
-
01.03.2026, 05:09
Omoda удивила рекламой с десятками кошек: необычный подход к продвижению Omoda 7
Omoda решила выделиться на рынке, сняв рекламный ролик с десятками кошек вокруг нового кроссовера Omoda 7. Такой ход подчеркивает уникальные особенности модели и меняет привычный взгляд на автомобильную рекламу. Почему производитель выбрал именно такой способ привлечь внимание - разбираемся в материале.Читать далее
-
19.02.2026, 08:17
Kia Sportage против OMODA C7: сравнение характеристик, расхода и оснащения
Вышло исследование: Kia Sportage и OMODA C7 с одинаковыми моторами, но разным подходом к деталям. Какие отличия скрыты в цифрах, что влияет на выбор и почему сейчас стоит обратить внимание на эти модели - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.02.2026, 21:42
Kia Sportage снова доступен в России - цена ниже, чем у китайских конкурентов
Kia Sportage возвращается на российский рынок. Семейный кроссовер теперь доступен по привлекательной цене. Сравните предложения с аналогами. Узнайте, где купить выгоднее.Читать далее
-
06.02.2026, 11:36
Omoda российской сборки: первые продажи в Петербурге и смена площадки производства
Вышло исследование: в Санкт-Петербурге уже начали продавать кроссоверы Omoda, собранные в России. Мало кто знает, что доля локализованных машин в структуре продаж за короткий срок достигла почти трети. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и каковы перспективы дальнейшей сборки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 06:08
Honda CR-V Hybrid против Omoda C7: разница в цене 2 млн и неожиданные нюансы выбора
Два кроссовера - Honda CR-V Hybrid и Omoda C7 - оказались по разные стороны ценовой пропасти. Мы разобрались, чем оправдана разница в стоимости, как ведут себя машины в реальных условиях и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
04.01.2026, 17:23
Omoda C7: чем удивит новый кроссовер на платформе Chery в 2026 году
Omoda C7 ворвался на рынок с яркой внешностью и современным интерьером. Но насколько он отличается от собратьев по платформе? В статье разбираем комплектации, оснащение и конкурентов. Неожиданные детали и нюансы - внутри.Читать далее
-
29.12.2025, 20:17
Все минусы Omoda C7 глазами владельцев и реальные впечатления от эксплуатации
Omoda C7 выглядит современно и технологично, но не лишена спорных моментов. В статье раскрыты реальные недостатки, о которых редко говорят дилеры. Узнайте, с какими нюансами сталкиваются владельцы и как их можно устранить.Читать далее
-
03.12.2025, 07:59
Omoda отзывает в России тысячи кроссоверов C7 из-за риска травм для водителя
В России стартовала сервисная акция. Она касается новых кроссоверов Omoda. Обнаружена серьезная неисправность в автомобиле. Речь идет о системе безопасности. Владельцам стоит срочно проверить свои машины.Читать далее
-
24.11.2025, 12:19
Новый Omoda C7 AWD в России на тест-драйве: красивый кроссовер, но с одним недостатком
Новый флагман Omoda уже в России. У него футуристичный дизайн. Оснащение очень богатое. Но есть один спорный момент. Рассказываем все подробности о новинке. Конкурентам придется подвинуться.Читать далее
-
24.09.2025, 10:39
Omoda C7 занял лишь десятую часть продаж марки в Петербурге
В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера. Модель уже успела привлечь внимание. Но ее доля пока невелика. Что происходит на рынке, читайте в материале.Читать далее
