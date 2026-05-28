Почему Chery захватывает рынок Великобритании и как это влияет на европейских автопроизводителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 мая 2026, 11:32

Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам

Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам

Почему Chery захватывает рынок Великобритании и как это влияет на европейских автопроизводителей

Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам

Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.

Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.

В последние месяцы британский автомобильный рынок переживает заметные перемены: дилеры всё чаще делают ставку на китайские бренды Omoda и Jaecoo от Chery Auto Group. Эти марки не только быстро завоевали доверие покупателей, но и обеспечили рекордную прибыль для автосалонов благодаря щедрым бонусам и гибкой системе поощрений.

Пока европейские производители борются с новыми тарифами и ограничениями, Великобритания, выйдя из состава ЕС, решила не вводить дополнительные пошлины на импорт автомобилей из Китая. Это позволило местным дилерам воспользоваться ситуацией и предложить клиентам доступные гибридные модели, которые внешне напоминают более дорогие европейские аналоги. Особенно актуально это на фоне продолжающегося кризиса стоимости жизни, когда британцы вынуждены экономить на всём, включая покупку автомобилей.

По данным Национальной ассоциации франчайзинговых дилеров (NFDA), за последний год количество автосалонов, продающих и обслуживающих Omoda и Jaecoo, выросло с 91 до 136, и эта цифра продолжает расти. Дилеры отмечают, что именно эти две марки сейчас приносят наибольшую прибыль, а их доля на рынке уже достигла 4,8%. Более того, производитель не требует от партнёров завышенных объёмов продаж, что делает сотрудничество ещё более привлекательным.

Интересно, что китайские автоконцерны активно используют маркетинговые агентства для продвижения своих моделей в Великобритании, оплачивая положительные отзывы. В отличие от ЕС, где такие практики строго регулируются и требуют обязательного раскрытия спонсорства. Это ещё один фактор, способствующий быстрому росту популярности Omoda и Jaecoo среди британских покупателей.

В рейтингах дилеров обе марки занимают лидирующие позиции по уровню бонусов и марже с новых автомобилей, а также по способности выполнять план продаж даже в сложных рыночных условиях. Активные рекламные кампании и грамотная ценовая политика позволяют им уверенно наращивать присутствие на рынке, несмотря на опасения европейских производителей по поводу экспансии китайских брендов.

Стоит отметить, что успех Omoda и Jaecoo — часть более широкой тенденции: всё больше европейских и британских компаний обращают внимание на китайский опыт в производстве и маркетинге, а туристы и предприниматели массово посещают Китай, чтобы изучить местные технологии и бизнес-процессы. Это создаёт новые вызовы для традиционных автогигантов, которым теперь приходится адаптироваться к изменившимся правилам игры.

Сегодняшний успех китайских брендов в Великобритании может указывать на то, что гибкость, инновации и умение быстро реагировать на запросы рынка становятся ключевыми факторами для выживания в современной автомобильной индустрии. Для российских автолюбителей это повод внимательно следить за новыми трендами: возможно, именно такие подходы определят будущее и отечественного рынка.

В контексте этих перемен интересно вспомнить, как в советское время инженеры тоже искали нестандартные решения для рынка, например, создавая уникальные транспортные средства для сельского хозяйства. Один из таких примеров — необычный четырёхколёсный мотоцикл, о котором можно узнать подробнее в материале о советском инженерном эксперименте конца 80-х.

Упомянутые марки: Chery, OMODA, Jaecoo, BYD, Geely, SAIC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Омода, Джейку, Бид, Джили, САИК

Похожие материалы Чери, Омода, Джейку, Бид, Джили, САИК

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Белгород Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться