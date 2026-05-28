Почему Chery захватывает рынок Великобритании и как это влияет на европейских автопроизводителей

28 мая 2026, 11:32
Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам
Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам
Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.
В последние месяцы британский автомобильный рынок переживает заметные перемены: дилеры всё чаще делают ставку на китайские бренды Omoda и Jaecoo от Chery Auto Group. Эти марки не только быстро завоевали доверие покупателей, но и обеспечили рекордную прибыль для автосалонов благодаря щедрым бонусам и гибкой системе поощрений.
Пока европейские производители борются с новыми тарифами и ограничениями, Великобритания, выйдя из состава ЕС, решила не вводить дополнительные пошлины на импорт автомобилей из Китая. Это позволило местным дилерам воспользоваться ситуацией и предложить клиентам доступные гибридные модели, которые внешне напоминают более дорогие европейские аналоги. Особенно актуально это на фоне продолжающегося кризиса стоимости жизни, когда британцы вынуждены экономить на всём, включая покупку автомобилей.
По данным Национальной ассоциации франчайзинговых дилеров (NFDA), за последний год количество автосалонов, продающих и обслуживающих Omoda и Jaecoo, выросло с 91 до 136, и эта цифра продолжает расти. Дилеры отмечают, что именно эти две марки сейчас приносят наибольшую прибыль, а их доля на рынке уже достигла 4,8%. Более того, производитель не требует от партнёров завышенных объёмов продаж, что делает сотрудничество ещё более привлекательным.
Интересно, что китайские автоконцерны активно используют маркетинговые агентства для продвижения своих моделей в Великобритании, оплачивая положительные отзывы. В отличие от ЕС, где такие практики строго регулируются и требуют обязательного раскрытия спонсорства. Это ещё один фактор, способствующий быстрому росту популярности Omoda и Jaecoo среди британских покупателей.
В рейтингах дилеров обе марки занимают лидирующие позиции по уровню бонусов и марже с новых автомобилей, а также по способности выполнять план продаж даже в сложных рыночных условиях. Активные рекламные кампании и грамотная ценовая политика позволяют им уверенно наращивать присутствие на рынке, несмотря на опасения европейских производителей по поводу экспансии китайских брендов.
Стоит отметить, что успех Omoda и Jaecoo — часть более широкой тенденции: всё больше европейских и британских компаний обращают внимание на китайский опыт в производстве и маркетинге, а туристы и предприниматели массово посещают Китай, чтобы изучить местные технологии и бизнес-процессы. Это создаёт новые вызовы для традиционных автогигантов, которым теперь приходится адаптироваться к изменившимся правилам игры.
Сегодняшний успех китайских брендов в Великобритании может указывать на то, что гибкость, инновации и умение быстро реагировать на запросы рынка становятся ключевыми факторами для выживания в современной автомобильной индустрии. Для российских автолюбителей это повод внимательно следить за новыми трендами: возможно, именно такие подходы определят будущее и отечественного рынка.
В контексте этих перемен интересно вспомнить, как в советское время инженеры тоже искали нестандартные решения для рынка, например, создавая уникальные транспортные средства для сельского хозяйства. Один из таких примеров — необычный четырёхколёсный мотоцикл, о котором можно узнать подробнее в материале о советском инженерном эксперименте конца 80-х.
Похожие материалы Чери, Омода, Джейку, Бид, Джили, САИК
-
28.05.2026, 11:49
Geely Coolray стал лидером продаж бензиновых кроссоверов в Китае в апреле 2026
Geely Coolray вновь удивил рынок: по итогам апреля 2026 года модель заняла первое место среди бензиновых кроссоверов в Китае. Эксперты отмечают, что спрос на эту машину растет, а российские автолюбители уже могут оценить обновленную версию. Почему именно сейчас Coolray оказался в центре внимания и какие опции делают его уникальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 10:59
Российские ученые нашли способ снизить потери топлива при переработке нефти
Мало кто знает, что из-за устаревших методов разделения нефти заводы ежегодно теряют сотни тысяч тонн сырья, а водители сталкиваются с проблемами запуска двигателя зимой. Российские специалисты предложили решение, которое может изменить подход к производству топлива. Что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 10:44
CHANGAN вывел три новые электромодели на экспорт: премьера в Минске
На выставке TIBO 2026 в Минске дебютировали сразу три электрические новинки CHANGAN, и Беларусь стала первым зарубежным рынком для этих моделей. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в регионе, какие особенности у новых машин и что удивило экспертов - рассказываем подробно. Мало кто ожидал такого интереса к китайским электрокарам, но выставка показала: спрос есть, а конкуренция только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 10:28
Ford Transit из Китая: автодом с двумя кроватями, санузлом и запасом автономии
Ford Transit из Китая - это автодом почти шестиметровой длины с двумя полноценными кроватями, отдельным санузлом, мощной энергосистемой и большим запасом воды. Такой вариант подходит для тех, кто ищет не просто кемпер на выходные, а комфортное решение для длительных путешествий и жизни в дороге.Читать далее
-
28.05.2026, 10:19
Voyah удивил новым Taishan X8: кабриолет-кроссовер без крыши показали в Китае
Китайский бренд Voyah представил необычную версию Taishan X8 без крыши, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. За сутки модель собрала более 15 тысяч предзаказов, но судьба открытой модификации пока остается загадкой. Почему производитель не раскрывает планы и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 10:01
Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером: рекорд трассы и старт продаж
Китайский электрокроссовер Xiaomi YU7 GT удивил автолюбителей: модель установила новый рекорд на Нюрбургринге. Почему этот автомобиль уже называют сенсацией, какие опции доступны и что отличает его от конкурентов - разбираемся, чем он может быть полезен для российских водителей. Мало кто ожидал такого результата от китайского бренда, а теперь интерес к новинке только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 09:48
Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением
Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 09:36
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
Гибридный кроссовер Wey V9X уже доступен в Китае и готовится к выходу в России. Модель удивляет не только запасом хода и скоростью зарядки, но и уровнем автономности. Почему эта новинка может изменить рынок и какие технологии скрыты под капотом - разбираемся, что ждет российских водителей в ближайшие годы.Читать далее
-
28.05.2026, 09:24
Arctic Trucks сертифицировал Tank 300: новые версии AT31, AT33 и AT35 для России
Модифицированный Tank 300 официально получил разрешение на выпуск в России - теперь на рынке появятся версии AT31, AT33 и AT35. Почему это событие важно для любителей внедорожников, какие доработки отличают новинку и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что сертификация открывает путь для уникальных комплектаций, которые ранее были недоступны. Читать далее
-
28.05.2026, 09:01
Минтранс предложил постоплату парковок и новые правила для водителей
Минтранс вынес на обсуждение законопроект, который может изменить привычные правила парковки. Водителям обещают больше гибкости и меньше бюрократии. Какие перемены ждут автомобилистов, что изменится в оплате и как это повлияет на движение - разбираемся, почему нововведение важно именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы Чери, Омода, Джейку, Бид, Джили, САИК
-
28.05.2026, 11:49
Geely Coolray стал лидером продаж бензиновых кроссоверов в Китае в апреле 2026
Geely Coolray вновь удивил рынок: по итогам апреля 2026 года модель заняла первое место среди бензиновых кроссоверов в Китае. Эксперты отмечают, что спрос на эту машину растет, а российские автолюбители уже могут оценить обновленную версию. Почему именно сейчас Coolray оказался в центре внимания и какие опции делают его уникальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 10:59
Российские ученые нашли способ снизить потери топлива при переработке нефти
Мало кто знает, что из-за устаревших методов разделения нефти заводы ежегодно теряют сотни тысяч тонн сырья, а водители сталкиваются с проблемами запуска двигателя зимой. Российские специалисты предложили решение, которое может изменить подход к производству топлива. Что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 10:44
CHANGAN вывел три новые электромодели на экспорт: премьера в Минске
На выставке TIBO 2026 в Минске дебютировали сразу три электрические новинки CHANGAN, и Беларусь стала первым зарубежным рынком для этих моделей. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в регионе, какие особенности у новых машин и что удивило экспертов - рассказываем подробно. Мало кто ожидал такого интереса к китайским электрокарам, но выставка показала: спрос есть, а конкуренция только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 10:28
Ford Transit из Китая: автодом с двумя кроватями, санузлом и запасом автономии
Ford Transit из Китая - это автодом почти шестиметровой длины с двумя полноценными кроватями, отдельным санузлом, мощной энергосистемой и большим запасом воды. Такой вариант подходит для тех, кто ищет не просто кемпер на выходные, а комфортное решение для длительных путешествий и жизни в дороге.Читать далее
-
28.05.2026, 10:19
Voyah удивил новым Taishan X8: кабриолет-кроссовер без крыши показали в Китае
Китайский бренд Voyah представил необычную версию Taishan X8 без крыши, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. За сутки модель собрала более 15 тысяч предзаказов, но судьба открытой модификации пока остается загадкой. Почему производитель не раскрывает планы и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 10:01
Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером: рекорд трассы и старт продаж
Китайский электрокроссовер Xiaomi YU7 GT удивил автолюбителей: модель установила новый рекорд на Нюрбургринге. Почему этот автомобиль уже называют сенсацией, какие опции доступны и что отличает его от конкурентов - разбираемся, чем он может быть полезен для российских водителей. Мало кто ожидал такого результата от китайского бренда, а теперь интерес к новинке только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 09:48
Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением
Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 09:36
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
Гибридный кроссовер Wey V9X уже доступен в Китае и готовится к выходу в России. Модель удивляет не только запасом хода и скоростью зарядки, но и уровнем автономности. Почему эта новинка может изменить рынок и какие технологии скрыты под капотом - разбираемся, что ждет российских водителей в ближайшие годы.Читать далее
-
28.05.2026, 09:24
Arctic Trucks сертифицировал Tank 300: новые версии AT31, AT33 и AT35 для России
Модифицированный Tank 300 официально получил разрешение на выпуск в России - теперь на рынке появятся версии AT31, AT33 и AT35. Почему это событие важно для любителей внедорожников, какие доработки отличают новинку и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что сертификация открывает путь для уникальных комплектаций, которые ранее были недоступны. Читать далее
-
28.05.2026, 09:01
Минтранс предложил постоплату парковок и новые правила для водителей
Минтранс вынес на обсуждение законопроект, который может изменить привычные правила парковки. Водителям обещают больше гибкости и меньше бюрократии. Какие перемены ждут автомобилистов, что изменится в оплате и как это повлияет на движение - разбираемся, почему нововведение важно именно сейчас.Читать далее