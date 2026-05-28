Почему Chery захватывает рынок Великобритании и как это влияет на европейских автопроизводителей

Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам

Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.

В последние месяцы британский автомобильный рынок переживает заметные перемены: дилеры всё чаще делают ставку на китайские бренды Omoda и Jaecoo от Chery Auto Group. Эти марки не только быстро завоевали доверие покупателей, но и обеспечили рекордную прибыль для автосалонов благодаря щедрым бонусам и гибкой системе поощрений.

Пока европейские производители борются с новыми тарифами и ограничениями, Великобритания, выйдя из состава ЕС, решила не вводить дополнительные пошлины на импорт автомобилей из Китая. Это позволило местным дилерам воспользоваться ситуацией и предложить клиентам доступные гибридные модели, которые внешне напоминают более дорогие европейские аналоги. Особенно актуально это на фоне продолжающегося кризиса стоимости жизни, когда британцы вынуждены экономить на всём, включая покупку автомобилей.

По данным Национальной ассоциации франчайзинговых дилеров (NFDA), за последний год количество автосалонов, продающих и обслуживающих Omoda и Jaecoo, выросло с 91 до 136, и эта цифра продолжает расти. Дилеры отмечают, что именно эти две марки сейчас приносят наибольшую прибыль, а их доля на рынке уже достигла 4,8%. Более того, производитель не требует от партнёров завышенных объёмов продаж, что делает сотрудничество ещё более привлекательным.

Интересно, что китайские автоконцерны активно используют маркетинговые агентства для продвижения своих моделей в Великобритании, оплачивая положительные отзывы. В отличие от ЕС, где такие практики строго регулируются и требуют обязательного раскрытия спонсорства. Это ещё один фактор, способствующий быстрому росту популярности Omoda и Jaecoo среди британских покупателей.

В рейтингах дилеров обе марки занимают лидирующие позиции по уровню бонусов и марже с новых автомобилей, а также по способности выполнять план продаж даже в сложных рыночных условиях. Активные рекламные кампании и грамотная ценовая политика позволяют им уверенно наращивать присутствие на рынке, несмотря на опасения европейских производителей по поводу экспансии китайских брендов.

Стоит отметить, что успех Omoda и Jaecoo — часть более широкой тенденции: всё больше европейских и британских компаний обращают внимание на китайский опыт в производстве и маркетинге, а туристы и предприниматели массово посещают Китай, чтобы изучить местные технологии и бизнес-процессы. Это создаёт новые вызовы для традиционных автогигантов, которым теперь приходится адаптироваться к изменившимся правилам игры.

Сегодняшний успех китайских брендов в Великобритании может указывать на то, что гибкость, инновации и умение быстро реагировать на запросы рынка становятся ключевыми факторами для выживания в современной автомобильной индустрии. Для российских автолюбителей это повод внимательно следить за новыми трендами: возможно, именно такие подходы определят будущее и отечественного рынка.

