Jaecoo J5 EV выходит на рынок с необычным интерьером и богатым оснащением – чем удивит новинка

15 декабря 2025, 14:08
Omoda Jaecoo раскрыла все характеристики и оснащение электрокроссовера Jaecoo J5 EV для Австралии
Omoda Jaecoo готовит к старту в Австралии новый электрокроссовер Jaecoo J5 EV. Модель появится в единственной версии Track. В салоне – необычные материалы и аксессуары для владельцев с питомцами. Ожидается широкий набор современных функций и высокий запас хода.
Австралийское подразделение Omoda Jaecoo официально объявило о скором выходе на местный рынок полностью готового кроссовера Jaecoo J5 EV. Новинка появится в дилерских центрах страны в январе 2026 года. За последние месяцы бренд активно расширяет свое присутствие: по итогам текущего года продажи автомобилей Omoda и Jaecoo по всему миру превысили 330 тысяч экземпляров, что на 47% больше, чем годом ранее.
Jaecoo J5 EV уже успел заявить о себе на других рынках: в Таиланде партия была распродана практически сразу после старта продаж, в Чили и Индонезии спрос также оказался самым высоким – всего за две недели в Индонезии было оформлено 6 тысяч предварительных заказов. Теперь очередь дошла и до Австралии, где электрокроссовер должен привлечь внимание не только техническими изяществами, но и необычным подходом к оформлению салона.
Особое внимание производитель уделил интерьеру: в отделке использована синтетическая кожа на основе силикона, обладающая антибактериальными свойствами, обеспечивающая устойчивость к износу и простоту в уходе. Такой материал особенно оценят владельцы домашних животных. Для них предусмотрены специальные аксессуары: переноска для собак, водонепроницаемый коврик в багажник, а также необычный элемент – караоке-система, которая добавит развлечений в поездках.
В оснащение Jaecoo J5 EV Track входят 18-дюймовые аэродинамические диски, электропривод багажной двери, функция V2L для питания внешних устройств, дистанционный запуск с запоминанием настроек климат-контроля, светодиодная оптика, акустические стекла передних дверей, панорамная крыша с электрошторкой, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений. Водителю и пассажирам доступна цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма, мультимедийный экран на 13,8,2 дюйма, аудиосистема с динамиками, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, интеллектуальное голосовое управление Hello Jaecoo, беспроводная зарядка на 50 Вт и круговой обзор с помощью камеры.
Техническая часть не менее впечатляющая: мощность электромотора 155 кВт (208 л.с.) и крутящего момента 288 Нм приводит в движение передние колеса. Разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды, а запас хода по циклу WLTP достигает 402 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею с 20 до 80% всего за 28 минут, что делает Jaecoo J5 EV удобным для ежедневных и дальних поездок.
Omoda Jaecoo предлагает богатое оснащение и оригинальные решения, чтобы выделиться на фоне конкуренции в сегменте электрокроссоверов. В компании уверены, что сочетание современных технологий, заботы о владельцах с домашними животными и дополнительных цен позволит Jaecoo J5 EV занять достойное место на рынке Австралии. Ожидается, что интерес к новинке будет высоким.
