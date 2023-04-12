Omoda подняла цены на кроссоверы (прибавка ощутимая)
Самый доступный Omoda C5 2023 года выпуска с мотором на 147 сил, вариатором и передним приводом после подорожания стоит минимум 2 509 000 рублей. Средняя «комплектация» Lifestyle с аналогичным оснащением обойдется в 2 649 900 рублей, топовая – в 2 779 900 рублей.
Полноприводный кроссовер Omoda C5 со 150-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» также прибавил 80 000 рублей и стоит теперь от 2 959 900 до 3 129 900 рублей. Кроме того, у клиентов появилась возможность заказать за дополнительные 30 000 рублей двухцветную окраску кузова с контрастной крышей.
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05.04.2023, 16:51
ТОП-10 самых востребованных кроссоверов в марте 2023 года
В марте 2023 года российские дилеры реализовали почти 70 тысяч новых автомобилей или всего на 11% меньше, чем годом ранее. К таким выводам пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», изучив данные по первичной регистрации машин в ГИБДД.Читать далее
-
20.03.2023, 10:42
Тест-драйв Omoda C5 AWD: теперь вы видели всё
За те несколько месяцев, что Omoda C5 пытается сплотить ряды своих поклонников в России, только ленивый не отдал должное дизайну фастбэк-кроссовера. Имеющий глаза да подтвердит: машина действительно «красива той красотой, которая есть ничто иное, как гармония между темпераментом и обстоятельствами жизни». Читать далее
-
03.03.2023, 00:07
5 бестселлеров российского сегмента SUV в феврале 2023 года
Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги февральских продаж и назвали самые востребованные модели. Верхние строчки рейтинга предсказуемо оккупировали китайские автопроизводители.Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
27.11.2022, 22:41
6 самых экономичных китайских кроссоверов на российском рынке
Расход топлива для многих автолюбителей остается таким же важным показателем, как мощность двигателя, объем багажника или величина дорожного просвета. Китайские кроссоверы, представленные в настоящее время на российском рынке, оснащаются турбомоторами, которые сочетают солидную мощность с топливной экономичностью.Читать далее
-
11.10.2022, 19:46
Марка Omoda официально представила фастбэк-кроссовер C5. Узнайте цены!
В России в онлайн-формате презентовали фастбэк-кроссовер Omoda C5 и даже озвучили цены. По нынешним меркам автомобиль получился не таким уж и космически дорогим – максимальная цена перепродажи в комплектации JOY с учётом выгод по маркетинговым программам составляет 2 069 900 рублей.Читать далее
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