Omoda подняла цены на кроссоверы (прибавка ощутимая)

Ранее мы писали Тест-драйв Omoda C5 AWD: теперь вы видели всё За те несколько месяцев, что Omoda C5 пытается сплотить ряды своих поклонников в России, только ленивый не ... Читать далее

Эксперты портала «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов автопроизводителей узнали о неожиданном подорожании кроссовера Omoda C5. До недавнего времени это была единственная модель бренда на российском рынке. Но накануне компания анонсировала второй автомобиль – седан Omoda S5.

Самый доступный Omoda C5 2023 года выпуска с мотором на 147 сил, вариатором и передним приводом после подорожания стоит минимум 2 509 000 рублей. Средняя «комплектация» Lifestyle с аналогичным оснащением обойдется в 2 649 900 рублей, топовая – в 2 779 900 рублей.

Полноприводный кроссовер Omoda C5 со 150-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» также прибавил 80 000 рублей и стоит теперь от 2 959 900 до 3 129 900 рублей. Кроме того, у клиентов появилась возможность заказать за дополнительные 30 000 рублей двухцветную окраску кузова с контрастной крышей.

Упомянутые модели: OMODA C5 (от 2 499 900 Р )

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