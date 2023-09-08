Omoda представила в России третью модель: цены
Фото: Omoda
Фото: Omoda
Фото: Omoda
Фото: Omoda
Фото: Omoda
Салон тоже разительно отличается от базового седана. Цифровая приборная панель и экран медиасистемы объединены, появились новые кресла и руль, шумоизоляция стала лучше, а пульт управления климат-контролем теперь полностью сенсорный. В отделке повсюду яркие акценты.
Покупатели смогут выбирать из семи оттенков кузова и двух уровней оснащения. Базовая комплектация Neo получила четыре подушки безопасности, ESP, кожаную обивку салона, передние кресла с электроприводом, обогревом и вентиляцией, двухзонный климат-контроль, люк, камеру заднего вида, парктроники спереди и сзади, датчики света и дождя. Стоит такой автомобиль 2 839 900 рублей, но с учетом всех скидок цену можно снизить до 2 539 900 рублей.
На следующем уровне Ultra дополнительно появляются шторки безопасности, камеры кругового обзора, расширенная интерьерная подсветка, встроенный видеорегистратор и набор электронных ассистентов. Стоит такой автомобиль 2 939 900 рублей, а с учетом скидок и акций – минимум 2 639 900 рублей.
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Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
13.08.2023, 22:45
5 самых дешевых китайских седанов в России в августе 2023 года
Седаны постепенно сдают позиции, уступая место кроссоверам. Но в России у данного сегмента еще остается немало почитателей. Самый дешевый вариант на рынке – седан Lada Granta, который стоит минимум 692 300 рублей. Китайские модели ощутимо дороже, зато и оснащение у них не в пример богаче.Читать далее
-
11.08.2023, 15:49
Omoda подняла цены на весь модельный ряд: сколько сейчас стоят в России C5 и S5?
Китайская марка Omoda второй раз за месяц проиндексировала цены автомобилей, представленных на российском рынке. Кроссоверы C5 и седаны S5 подорожали во всех комплектациях.Читать далее
-
08.09.2023, 08:44
Два тувинских чиновника лишились должностей из-за смертельного ДТП
Авария произошла в ночь на пятницу, 8 сентября, на трассе Р-257 в Республике Тыва. Столкнулись микроавтобус Honda и внедорожник ГАЗ. В результате погибли 5 человек. Министр лесного хозяйства и природопользования республики и руководитель региональной Авиалесоохраны отстранены от своих должностей.Читать далее
-
08.09.2023, 07:46
АвтоВАЗ внес цветовое разнообразие в автомобили Lada
Последние несколько месяцев автомобили Lada Vesta и Granta сходят с конвейера только в двух цветах – полностью белые или черные. Причина в отсутствии у поставщиков качественных эмалей других цветов. Сейчас ситуация немного изменилась.Читать далее
-
08.09.2023, 06:24
5 лучших автомобилей для охоты и рыбалки
В середине сентября – начале октября открывается осенний сезон охоты на большинство видов копытных, пушных зверей и пернатой дичи. Идеальный автомобиль настоящего охотника должен быть надежным и вместительным, а также обладать отличными внедорожными качествами.Читать далее
-
08.09.2023, 00:14
Современные автомобили следят за владельцами не хуже оруэлловских телекранов
В антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» специальные устройства, телекраны («telescreen») были установлены в домах граждан и использовались для тотальной слежки и пропаганды. Современные автомобили действуют, по сути, схожим образом.Читать далее
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