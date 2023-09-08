Omoda представила в России третью модель: цены

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Внешне топовый Omoda S5 GT можно опознать по полностью переработанной передней части. У автомобиля оригинальные фары, капот, бампер и радиаторная решетка, а также обилие черного декора, оранжевые тормозные суппорты и 17-дюймовые колесные диски. На корме появились четыре фальшивых патрубка выпускной системы, настоящие скрываются слева за бампером.

Салон тоже разительно отличается от базового седана. Цифровая приборная панель и экран медиасистемы объединены, появились новые кресла и руль, шумоизоляция стала лучше, а пульт управления климат-контролем теперь полностью сенсорный. В отделке повсюду яркие акценты.

Фото: Omoda

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Покупатели смогут выбирать из семи оттенков кузова и двух уровней оснащения. Базовая комплектация Neo получила четыре подушки безопасности, ESP, кожаную обивку салона, передние кресла с электроприводом, обогревом и вентиляцией, двухзонный климат-контроль, люк, камеру заднего вида, парктроники спереди и сзади, датчики света и дождя. Стоит такой автомобиль 2 839 900 рублей, но с учетом всех скидок цену можно снизить до 2 539 900 рублей.

Фото: Omoda

На следующем уровне Ultra дополнительно появляются шторки безопасности, камеры кругового обзора, расширенная интерьерная подсветка, встроенный видеорегистратор и набор электронных ассистентов. Стоит такой автомобиль 2 939 900 рублей, а с учетом скидок и акций – минимум 2 639 900 рублей.

Упомянутые модели: OMODA S5

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