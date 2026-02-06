Собранные в Петербурге кроссоверы Omoda нашли первых покупателей: что это за машины?

6 февраля 2026, 11:36
Omoda российской сборки: первые продажи в Петербурге и смена площадки производства
Вышло исследование: в Санкт-Петербурге уже начали продавать кроссоверы Omoda, собранные в России. Мало кто знает, что доля локализованных машин в структуре продаж за короткий срок достигла почти трети. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и каковы перспективы дальнейшей сборки - разбираемся в деталях.
В Санкт-Петербурге стартовали продажи автомобилей Omoda, произведенных на территории России. Как сообщает AutoRun SPb, в ноябре и декабре прошлого года в городе были официально зарегистрированы 37 новых Omoda отечественной сборки. Из этого числа 36 автомобилей - это кроссоверы C7, а еще один - модель C5. Такой результат стал заметным событием для местного рынка, где ранее преобладали импортные версии.
Производство обеих моделей было организовано на калининградском заводе «Автотор», что позволило бренду быстро наладить поставки и предложить покупателям автомобили с российской пропиской. Однако уже в начале текущей недели появились новости о том, что сборку Omoda планируют перенести на другую площадку - бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге. Это решение может существенно повлиять на логистику и стоимость автомобилей, а также на доступность моделей для покупателей в северной столице.
По итогам двух месяцев, доля автомобилей Omoda российского производства в общем объеме продаж марки в Петербурге составила 28%. Особенно заметен успех кроссовера C7: две трети всех реализованных за этот период машин пришлись именно на локализованные версии. Такой спрос объясняется не только интересом к новинкам, но и выгодными условиями приобретения, которые часто сопровождают старт локального производства.
Эксперты отмечают, что перенос сборки на новую площадку может стать важным этапом для бренда. Во-первых, это позволит увеличить объемы выпуска и снизить зависимость от внешних факторов. Во-вторых, локализация производства в Санкт-Петербурге может дать дополнительные преимущества в виде сокращения сроков поставки и оптимизации ценовой политики. Впрочем, окончательные итоги этих изменений станут понятны только после того, как первые автомобили с новой площадки поступят в продажу.
Если Вы не знали, бренд Omoda принадлежит китайскому автогиганту Chery и был создан специально для международных рынков. В России Omoda быстро завоевала популярность благодаря современному дизайну, богатому оснащению и конкурентоспособным ценам. Модельный ряд включает кроссоверы, которые ориентированы на городских жителей и тех, кто ценит комфорт в сочетании с технологичностью. За короткое время присутствия на российском рынке бренд сумел укрепить свои позиции и стать заметным игроком в сегменте SUV.
В продолжение темы: недавно аналитики зафиксировали резкое снижение объемов импорта легковых автомобилей в Россию. В январе 2026 года этот показатель достиг минимального значения за год, что стало неожиданностью для многих участников рынка. Какие бренды сохранили свои позиции, а кто оказался в числе аутсайдеров, и как новые правила утилизационного сбора повлияли на структуру рынка - подробнее об этом можно узнать в материале, посвященном импорту легковых автомобилей в Россию.
Похожие материалы Омода
-
03.02.2026, 06:08
Honda CR-V Hybrid против Omoda C7: разница в цене 2 млн и неожиданные нюансы выбора
Два кроссовера - Honda CR-V Hybrid и Omoda C7 - оказались по разные стороны ценовой пропасти. Мы разобрались, чем оправдана разница в стоимости, как ведут себя машины в реальных условиях и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
04.01.2026, 17:23
Omoda C7: чем удивит новый кроссовер на платформе Chery в 2026 году
Omoda C7 ворвался на рынок с яркой внешностью и современным интерьером. Но насколько он отличается от собратьев по платформе? В статье разбираем комплектации, оснащение и конкурентов. Неожиданные детали и нюансы - внутри.Читать далее
-
29.12.2025, 20:17
Все минусы Omoda C7 глазами владельцев и реальные впечатления от эксплуатации
Omoda C7 выглядит современно и технологично, но не лишена спорных моментов. В статье раскрыты реальные недостатки, о которых редко говорят дилеры. Узнайте, с какими нюансами сталкиваются владельцы и как их можно устранить.Читать далее
-
03.12.2025, 07:59
Omoda отзывает в России тысячи кроссоверов C7 из-за риска травм для водителя
В России стартовала сервисная акция. Она касается новых кроссоверов Omoda. Обнаружена серьезная неисправность в автомобиле. Речь идет о системе безопасности. Владельцам стоит срочно проверить свои машины.Читать далее
-
24.11.2025, 12:19
Новый Omoda C7 AWD в России на тест-драйве: красивый кроссовер, но с одним недостатком
Новый флагман Omoda уже в России. У него футуристичный дизайн. Оснащение очень богатое. Но есть один спорный момент. Рассказываем все подробности о новинке. Конкурентам придется подвинуться.Читать далее
-
24.09.2025, 10:39
Omoda C7 занял лишь десятую часть продаж марки в Петербурге
В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера. Модель уже успела привлечь внимание. Но ее доля пока невелика. Что происходит на рынке, читайте в материале.Читать далее
-
19.09.2025, 11:47
Флагманский кроссовер Omoda C7: чем он удивил и разочаровал в ходе тестов
Новый флагман Omoda C7 прошел испытания. Журналисты изучили его со всех сторон. Автомобиль показал свои сильные качества. Но нашлись и некоторые спорные моменты. Рассказываем о главных впечатлениях от машины. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
15.09.2025, 16:43
Калининградский Omoda C7 получил зеленый свет для старта продаж в России
Новый кроссовер скоро появится на дорогах. Модель прошла все необходимые процедуры. Производство наладили на российском предприятии. Автомобиль получил важный документ. Скоро дилеры объявят о старте продаж. Все подробности о новинке уже известны.Читать далее
-
02.07.2025, 08:17
В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Число новых моделей, представленных на российском авторынке в первом полугодии 2025 года, сократилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали об успешных дебютах и громких провалах.Читать далее
-
22.04.2025, 11:31
Продажи нового флагмана Omoda стартуют в России в мае 2025 года
Марка Omoda официально объявила о завершении сертификации для российского рынка своего нового флагманского кроссовера Omoda C7. Первые экземпляры модели появятся у официальных дилеров уже в мае 2025 года.Читать далее
