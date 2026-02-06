Собранные в Петербурге кроссоверы Omoda нашли первых покупателей: что это за машины?

Omoda российской сборки: первые продажи в Петербурге и смена площадки производства

Вышло исследование: в Санкт-Петербурге уже начали продавать кроссоверы Omoda, собранные в России. Мало кто знает, что доля локализованных машин в структуре продаж за короткий срок достигла почти трети. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и каковы перспективы дальнейшей сборки - разбираемся в деталях.

В Санкт-Петербурге стартовали продажи автомобилей Omoda, произведенных на территории России. Как сообщает AutoRun SPb, в ноябре и декабре прошлого года в городе были официально зарегистрированы 37 новых Omoda отечественной сборки. Из этого числа 36 автомобилей - это кроссоверы C7, а еще один - модель C5. Такой результат стал заметным событием для местного рынка, где ранее преобладали импортные версии.

Производство обеих моделей было организовано на калининградском заводе «Автотор», что позволило бренду быстро наладить поставки и предложить покупателям автомобили с российской пропиской. Однако уже в начале текущей недели появились новости о том, что сборку Omoda планируют перенести на другую площадку - бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге. Это решение может существенно повлиять на логистику и стоимость автомобилей, а также на доступность моделей для покупателей в северной столице.

По итогам двух месяцев, доля автомобилей Omoda российского производства в общем объеме продаж марки в Петербурге составила 28%. Особенно заметен успех кроссовера C7: две трети всех реализованных за этот период машин пришлись именно на локализованные версии. Такой спрос объясняется не только интересом к новинкам, но и выгодными условиями приобретения, которые часто сопровождают старт локального производства.

Эксперты отмечают, что перенос сборки на новую площадку может стать важным этапом для бренда. Во-первых, это позволит увеличить объемы выпуска и снизить зависимость от внешних факторов. Во-вторых, локализация производства в Санкт-Петербурге может дать дополнительные преимущества в виде сокращения сроков поставки и оптимизации ценовой политики. Впрочем, окончательные итоги этих изменений станут понятны только после того, как первые автомобили с новой площадки поступят в продажу.

Если Вы не знали, бренд Omoda принадлежит китайскому автогиганту Chery и был создан специально для международных рынков. В России Omoda быстро завоевала популярность благодаря современному дизайну, богатому оснащению и конкурентоспособным ценам. Модельный ряд включает кроссоверы, которые ориентированы на городских жителей и тех, кто ценит комфорт в сочетании с технологичностью. За короткое время присутствия на российском рынке бренд сумел укрепить свои позиции и стать заметным игроком в сегменте SUV.

